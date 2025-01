15 bộ phim ghi đậm 'dấu ấn tâm thức' nhất định phải xem cùng con nếu muốn có kỳ nghỉ Tết tuyệt vời, hạnh phúc

Việc cả gia đình cùng xem phim ngày Tết không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc cho sự phát triển tình cảm của trẻ nhỏ và sự gắn kết của gia đình. Dưới đây là những lợi ích cụ thể:

1. Gắn kết tình cảm gia đình

Tăng cường kết nối: Khi cả gia đình cùng ngồi lại xem phim, đó là cơ hội để các thành viên chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa, cười đùa và trò chuyện với nhau. Điều này giúp tạo ra một không gian gần gũi, ấm áp, đặc biệt trong những ngày Tết.

Truyền thống gia đình: Xem phim cùng nhau vào dịp Tết có thể trở thành một thói quen hoặc truyền thống gia đình, giúp các thành viên cảm thấy mình là một phần của điều gì đó bền vững và đáng nhớ.

2. Nuôi dưỡng tình cảm và giá trị cho trẻ nhỏ

Học hỏi qua câu chuyện: Những bộ phim giàu ý nghĩa thường lồng ghép các bài học về tình cảm gia đình, lòng nhân ái, sự đoàn kết, hoặc giá trị văn hóa truyền thống. Trẻ nhỏ có thể tiếp thu những bài học này một cách tự nhiên qua các nhân vật và tình tiết trong phim.

Khuyến khích chia sẻ: Sau khi xem phim, cha mẹ có thể trò chuyện cùng con về nội dung, ý nghĩa hoặc cảm nhận của trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng biểu đạt cảm xúc.

3. Tăng cường sự đồng cảm và thấu hiểu

Hiểu nhau hơn: Những cảm xúc chung khi xem phim như niềm vui, sự xúc động hoặc hồi hộp giúp gia đình dễ dàng đồng điệu cảm xúc, từ đó thấu hiểu và chia sẻ với nhau hơn.

Giải tỏa căng thẳng: Trong cuộc sống bận rộn, Tết là dịp hiếm hoi để cả gia đình thư giãn cùng nhau. Xem phim là cách dễ dàng để mọi người giảm căng thẳng và cùng tận hưởng những khoảnh khắc yên bình.

4. Xây dựng ký ức gia đình đẹp

Kỷ niệm đáng nhớ: Những khoảnh khắc cả nhà cùng cười trước một tình huống hài hước hay xúc động vì một cảnh phim cảm động sẽ trở thành ký ức đẹp, giúp trẻ nhớ mãi về tình cảm gia đình.

Dịp để nói lời yêu thương: Những bộ phim về gia đình có thể là gợi ý tuyệt vời để cha mẹ nhắc nhở trẻ về giá trị của tình thân, giúp trẻ cảm nhận rõ ràng hơn về tình yêu thương trong nhà.

5. Khơi gợi sự tò mò và sáng tạo ở trẻ

Khám phá văn hóa và truyền thống: Những bộ phim có yếu tố văn hóa truyền thống, như Coco, Trạng Tí Phiêu Lưu Ký hay Con Rồng Cháu Tiên, giúp trẻ hiểu thêm về lịch sử và giá trị cốt lõi của dân tộc hoặc thế giới xung quanh.

Kích thích trí tưởng tượng: Những câu chuyện phiêu lưu hoặc kỳ ảo sẽ kích thích tư duy sáng tạo, giúp trẻ nhỏ phát triển khả năng tưởng tượng phong phú.

Phim hoạt hình quốc tế

Nội dung:

Miguel sinh ra trong một gia đình truyền thống làm giày, nhưng họ lại cấm đoán âm nhạc vì một sự kiện trong quá khứ. Dù vậy, Miguel vẫn khao khát trở thành một nhạc sĩ như thần tượng Ernesto de la Cruz. Trong lễ hội Día de los Muertos, Miguel vô tình lạc vào thế giới người chết sau khi "mượn" cây đàn của Ernesto tại ngôi mộ của ông. Ở đây, Miguel gặp những người thân đã khuất và cùng một người bạn đồng hành tên Héctor tham gia hành trình khám phá nguồn gốc lời nguyền cấm âm nhạc trong gia đình.





Hãy cùng theo dõi hành trình khám phá lời nguyền cùng cậu bé Miguel nhé.

Thông điệp: Phim nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống, kể cả giữa các thế hệ đã khuất và đang sống. Tình yêu thương, sự tha thứ, và sự gắn bó gia đình chính là trung tâm của câu chuyện.

Coco ca ngợi lễ hội Día de los Muertos, một truyền thống đẹp của người Mexico, nơi mọi người tôn vinh ký ức về tổ tiên và kết nối với họ. Bộ phim gửi gắm thông điệp về việc trân trọng và bảo vệ văn hóa truyền thống của dân tộc.

Frozen I & II (2013, 2019)

Nội dung: Frozen (2013) và Frozen II (2019) là hai phần của bộ phim hoạt hình đình đám của Disney, kể về hành trình phiêu lưu kỳ thú của hai chị em Elsa và Anna, cùng với những người bạn thân thiết như người tuyết Olaf, chú tuần lộc Sven, và chàng trai tốt bụng Kristoff. Hai bộ phim không chỉ hấp dẫn bởi hình ảnh đẹp mắt, âm nhạc xuất sắc mà còn bởi những thông điệp sâu sắc về tình thân và hành trình tự khám phá bản thân.





Hai bộ phim hấp dẫn bởi hình ảnh đẹp mắt, âm nhạc xuất sắc.





Thông điệp: Tình yêu giữa hai chị em Elsa và Anna là trái tim của câu chuyện. Phim nhấn mạnh rằng tình thân là sức mạnh lớn lao nhất, giúp vượt qua mọi khó khăn.

Elsa đại diện cho tinh thần dám theo đuổi tiếng gọi nội tâm và khám phá ý nghĩa cuộc sống. Trong khi đó, Anna thể hiện sự kiên cường và lòng tin vào gia đình.





Kung Fu Panda (2008-2016)

Nội dung: Câu chuyện bắt đầu với Po, một chú gấu trúc đam mê Kung Fu nhưng chỉ là con trai của một người bán mì. Khi bất ngờ được chọn làm "Chiến binh Rồng" – người bảo vệ thánh chỉ, Po phải đối mặt với sự hoài nghi từ chính mình và những bậc thầy Kung Fu khác. Dưới sự huấn luyện của sư phụ Shifu và sự giúp đỡ của nhóm Ngũ Đại Hào Kiệt, Po dần khám phá ra sức mạnh nội tại của bản thân và chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh như Tai Lung, Lord Shen, và Kai trong các phần tiếp theo.

Thông điệp: "Kung Fu Panda" khơi dậy niềm cảm hứng rằng dù xuất phát điểm có khác biệt, chỉ cần có lòng tin và sự nỗ lực, ai cũng có thể đạt được ước mơ.

Bộ phim truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc vượt qua giới hạn bản thân, học cách chấp nhận sự khác biệt, và khám phá sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người.





Inside Out (2015)

Nội dung:

Câu chuyện diễn ra trong tâm trí của Riley, một cô bé 11 tuổi đang trải qua biến cố lớn trong cuộc đời khi gia đình chuyển từ Minnesota đến San Francisco. Trong "Trung tâm điều khiển" - nơi các cảm xúc của Riley được thể hiện qua những nhân vật như Joy, Sadness, Anger, Fear, và Disgust - mỗi cảm xúc đóng vai trò riêng trong việc giúp cô bé đối mặt với các tình huống hàng ngày.

Khi Joy và Sadness vô tình bị cuốn ra khỏi trung tâm điều khiển, Riley phải trải qua một giai đoạn khó khăn mà không có hai cảm xúc quan trọng này hỗ trợ. Trong hành trình trở về, Joy dần nhận ra rằng Sadness không phải là một cảm xúc tiêu cực cần loại bỏ, mà là một phần thiết yếu để giúp Riley trưởng thành và vượt qua những thử thách.

Chắc chắn đây là bộ phim hứa hẹn đầy cảm xúc cho cả gia đình.

Thông điệp: Không có cảm xúc nào là "xấu". Tất cả đều là một phần của trải nghiệm sống, giúp con người đối mặt và vượt qua thử thách. Bộ phim nhắc nhở khán giả rằng việc trân trọng và thấu hiểu cảm xúc của mình là bước đầu tiên để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa

How to Train Your Dragon (2009-2019)

Nội dung: How to Train Your Dragon (2009-2019) là loạt phim hoạt hình nổi tiếng của DreamWorks, lấy bối cảnh trong thế giới Viking và những chú rồng. Bộ phim kể về hành trình trưởng thành của Hiccup - một cậu bé khác biệt, thông minh, nhưng yếu đuối so với chuẩn mực Viking - và tình bạn đặc biệt của cậu với Toothless, một chú rồng Night Fury huyền thoại. Hành trình của họ không chỉ thay đổi cách người Viking nhìn nhận loài rồng mà còn mang đến những bài học ý nghĩa về lòng dũng cảm, sự thấu hiểu và tình yêu thương.





Cảnh trong phim How to Train Your Dragon 2019.

Thông điệp: Lòng dũng cảm thật sự không nằm ở sức mạnh cơ bắp, mà ở sự quyết tâm làm điều đúng và bảo vệ những gì mình yêu thương.

Tôn trọng sự khác biệt là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, dù giữa con người với nhau hay với thiên nhiên.

Với hình ảnh tuyệt đẹp, âm nhạc cảm động, và câu chuyện đầy cảm hứng, How to Train Your Dragon là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lòng dũng cảm, sự thấu hiểu, và tình yêu thương có thể thay đổi cả thế giới.

Phim hoạt hình Việt Nam

Trạng Tí Phiêu Lưu Ký (2021) Nội dung: Trạng Tí Phiêu Lưu Ký (2021) là bộ phim lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng "Thần đồng đất Việt", kể về những cuộc phiêu lưu của Tí - một cậu bé thông minh, lanh lợi - cùng nhóm bạn thân: Sửu, Dần, Mẹo. Bộ phim mang đậm chất dân gian Việt Nam với bối cảnh làng quê quen thuộc và những yếu tố thần thoại thú vị. Phim theo chân Tí và nhóm bạn trên hành trình đi tìm cha ruột của Tí, qua đó họ trải qua nhiều thử thách, bí ẩn và hiểm nguy. Những cuộc phiêu lưu này không chỉ đòi hỏi sự can đảm mà còn cần đến trí tuệ, lòng tin và sự đoàn kết của cả nhóm Một phân cảnh trong phim ''Trạng Tí Phiêu Lưu Ký (2021)''.

Thông điệp: Là bộ phim tôn vinh trí tuệ và tình bạn. Nhóm bạn Tí, Sửu, Dần, Mẹo tuy có tính cách khác nhau nhưng luôn sát cánh bên nhau, hỗ trợ và bảo vệ nhau trước mọi thử thách. Tình bạn là yếu tố cốt lõi giúp họ thành công trong hành trình. Bộ phim lồng ghép khéo léo các yếu tố văn hóa Việt Nam như hình ảnh làng quê, phong tục dân gian, và các câu chuyện cổ tích, tạo nên một không gian đậm chất Việt.

Con Rồng Cháu Tiên (2022) Nội dung: Câu chuyện kể về Lạc Long Quân – người mang dòng máu rồng, cai quản vùng đất biển, và Âu Cơ – nàng tiên xinh đẹp, giỏi giang, sống ở núi cao. Họ gặp gỡ, yêu nhau, và sinh ra 100 người con, biểu tượng cho sự khởi nguồn của dân tộc Việt Nam. Sau này, Lạc Long Quân đưa 50 người con xuống biển, Âu Cơ dẫn 50 người con lên núi, từ đó họ khai phá và dựng nên đất nước.

Thông điệp: Niềm tự hào dân tộc: Bộ phim ca ngợi cội nguồn dân tộc Việt Nam với hình ảnh tổ tiên sáng lập đất nước. Nó nhắc nhở mỗi người Việt Nam về nguồn gốc cao quý "con Rồng cháu Tiên", khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về đất nước. Tình cảm gia đình: Dù Lạc Long Quân và Âu Cơ phải chia xa, họ vẫn cùng nhau chăm lo cho các con và luôn giữ tình yêu thương gắn bó. Câu chuyện gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Phim gia đình quốc tế

The Lion King (1994, 2019) Nội dung: Là một trong những bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney, được làm mới bằng phiên bản live-action (2019). Cả hai phiên bản kể lại hành trình trưởng thành của chú sư tử Simba trong Vùng Đất Kiêu Hãnh (Pride Lands)

Những bài học sâu sắc có thể truyền tải cho con nhỏ qua bộ phim Lion King. Thông điệp: Trẻ em có thể cảm nhận được tình yêu thương và những bài học sâu sắc từ cha mẹ thông qua mối quan hệ giữa Simba và Mufasa. Trẻ nhỏ sẽ học cách đối mặt với khó khăn, không trốn tránh trách nhiệm và biết trân trọng tình bạn cũng như sự giúp đỡ từ người khác.

Paddington (2014, 2017) Nội dung: "Paddington" là loạt phim chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Michael Bond, xoay quanh cuộc sống của chú gấu nhỏ Paddington đến từ rừng Peru. Chú gấu Paddington rời khu rừng Peru sau khi ngôi nhà của mình bị phá hủy bởi một trận động đất. Với chiếc mũ đỏ, áo khoác xanh và niềm tin vào lòng tốt của con người, Paddington lên đường đến London để tìm một gia đình mới.

Thông điệp: Những tình huống hài hước và cảm động của Paddington là dịp để cả gia đình cười đùa, chia sẻ cảm xúc và học hỏi cùng nhau. Trẻ em học được tầm quan trọng của lòng nhân ái, sự trung thực và cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Phim cũng khuyến khích trẻ yêu thương gia đình và mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh.

Home Alone (1990, 1992) Nội dung: "Home Alone" là một loạt phim hài kinh điển xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười khi cậu bé Kevin McCallister bị bỏ lại ở nhà một mình trong dịp Giáng Sinh. Cả hai phần phim đầu tiên, ra mắt vào các năm 1990 và 1992, đều được yêu thích bởi cốt truyện sáng tạo, những trò đùa thông minh, và thông điệp ấm áp về gia đình.

Thông điệp: Bộ phim truyền cảm hứng để trân trọng gia đình. Phim khiến trẻ hiểu rằng, dù gia đình đôi khi không hoàn hảo, đó vẫn là nơi có tình yêu thương vô điều kiện và là bến đỗ an toàn.

Jumanji (1995, 2017, 2019) Nội dung: Loạt phim "Jumanji" kể về một trò chơi bí ẩn có khả năng biến mọi thứ trong trò chơi thành hiện thực, kéo những người tham gia vào những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và nguy hiểm. Cả ba bộ phim đều có chung ý tưởng về sự kỳ ảo của trò chơi, nhưng mỗi phần lại có cách tiếp cận mới mẻ, hấp dẫn.

Loạt phim Jumanji các mùa 1995,2017,2019. Thông điệp: Phim khuyến khích các thành viên gia đình hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua thử thách trong cuộc sống. Cha mẹ có thể dùng câu chuyện để khuyến khích con cái nhận ra và phát huy điểm mạnh của mình, đồng thời học cách trân trọng và hợp tác với người khác. Những tình huống hài hước và cảm xúc trong phim sẽ mang lại tiếng cười và cơ hội để gia đình thảo luận, chia sẻ cảm nhận với nhau.

Encanto (2021) Nội dung: Phim Encanto (2021) kể về gia đình Madrigal, một gia đình sống tại một ngôi làng kỳ diệu ở Colombia. Mỗi thành viên trong gia đình đều sở hữu một món quà đặc biệt, chẳng hạn như sức mạnh phi thường, khả năng chữa lành, hay giao tiếp với động vật. Tuy nhiên, cô bé Mirabel, nhân vật chính, lại không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, khiến cô cảm thấy lạc lõng và tự ti.

Các nhân vật trong phim Encanto (2021) Thông điệp: Phim nhấn mạnh rằng gia đình là nơi mỗi người đều được yêu thương và chấp nhận, bất kể họ có "tài năng" hay không. Mirabel đại diện cho thông điệp rằng mỗi người đều có giá trị riêng, dù họ không giống như kỳ vọng của người khác. Bộ phim là một câu chuyện giàu cảm xúc và sâu sắc, mang đến bài học ý nghĩa về tình yêu thương và sự gắn kết gia đình.

Phim Việt Nam dành cho gia đình