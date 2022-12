Nói về khả năng lan tỏa năng lượng mạnh mẽ và "lên đồ" mỗi khi sải bước trên thảm đỏ, hiếm ai qua được Tóc Tiên. Lạ thay tại triển lãm Gucci, giọng ca 90-60-90 tiết chế toàn bộ phụ kiện để mọi ánh mắt đổ dồn vào đường xẻ ngực hiểm hóc tôn trọn vòng 1 quyến rũ. Châm ngôn "Less is More" (tạm dịch: Ít nhưng gợi Nhiều) hoàn toàn chuẩn xác để trích dẫn trong trường hợp này.