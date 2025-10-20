13 món skincare Hàn "đáng đồng tiền bát gạo", giúp da đẹp ở hiện tại và trẻ mãi về sau

Những năm gần đây, các sản phẩm chăm sóc da Hàn Quốc đã trở thành bảo bối giúp phái đẹp chạm gần hơn tới làn da mịn, khỏe và rạng rỡ. Sau khi trải nghiệm và đánh giá, BTV làm đẹp của tạp chí Marie Claire đã chọn ra 13 sản phẩm yêu thích nhất từ sữa rửa mặt, serum, toner đến kem dưỡng, tất cả đều khiến người dùng thấy "wow" và góp phần hô biến làn da căng mướt, sáng mịn.

1. Medicube Zero Pore Pads 2.0

Em toner tẩy da chết này đã và đang gây sốt trên TikTok, được nhiều chị em đánh giá cao. Medicube Zero Pore Pads chứa AHA và BHA giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch dầu thừa, giảm mụn đầu đen và thu nhỏ lỗ chân lông. Chất bông dày, mềm, không gây rát da nên phù hợp cả với da nhạy cảm, xứng đáng để bổ sung ngay vào routine skincare.

Nơi mua: medicube Việt Nam Chính Hãng

2. Anua Zero-Cast Moisturizing Finish Sunscreen SPF 50

Khi nói đến kem chống nắng Hàn, Anua luôn nằm trong top được yêu thích nhờ công thức nhẹ tênh, thấm nhanh và không để lại vệt trắng. Bảng thành phần chứa ceramide và chiết xuất rau má giúp em này không chỉ chống nắng mà còn kiêm làm dịu và dưỡng ẩm. Phần nắp thông minh còn được thiết kế như "thước đo" giúp căn đúng lượng kem mỗi lần bôi, giúp người dùng lấy đúng lượng cần thiết mỗi lần bôi.

Nơi mua: Anua

3. COSRX Snail Mucin Repairing Serum

Em serum huyền thoại này là sản phẩm đã làm nên tên tuổi của COSRX. Serum chứa 96% dịch nhầy ốc sên - thành phần nổi tiếng giúp phục hồi, làm dịu và dưỡng ẩm sâu. Sau một thời gian sử dụng, làn da trở nên đàn hồi, ẩm mượt và có độ căng bóng tự nhiên.





Nơi mua: COSRX Official Store

4. ANUA Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Dầu tẩy trang luôn là bước "mở màn" không thể thiếu trong skincare routine kiểu Hàn. Phiên bản của ANUA gây ấn tượng với chiết xuất diếp cá nhẹ dịu giúp làm sạch lớp makeup, bụi bẩn mà không gây bí da. Công thức mỏng nhẹ, dễ nhũ hóa, cực kỳ phù hợp cho da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, lại kiềm dầu hiệu quả.





Nơi mua: ANUA Official Store

5. Dr. Althea 345 Relief Cream

Kem dưỡng đa năng này chính là cứu tinh cho da mụn và da nhạy cảm, với thành phần chứa tinh chất lá trà giúp kháng khuẩn, giảm sưng mụn; niacinamide hỗ trợ làm sáng và đều màu da. Kết cấu nhẹ, không nhờn, thấm nhanh nên rất thích hợp để dùng hằng ngày, đặc biệt trong khí hậu nóng ẩm.

6. Beauty of Joseon Revive Eye Serum With Retinal Niacinamide

Đây là serum làm sáng và giảm nhăn vùng mắt. Chiết xuất nhân sâm kết hợp retinal (mạnh hơn retinol) tạo nên công thức giúp làm sáng vùng da quanh mắt, giảm quầng thâm và nếp nhăn nhỏ. Chất serum của em này mỏng nhẹ, dễ thấm, có thể dùng sáng và tối. Nhìn chung, sản phẩm được beauty blogger Hàn đánh giá là "retinal dễ dùng nhất cho người mới bắt đầu".

Nơi mua: Beauty of Joseon

7. Medicube Salmon DNA PDRN Pink Collagen Jelly Gel Mask

Mặt nạ phục hồi da chuyên sâu nhà Medicube chứ thành phần PDRN chiết xuất từ DNA cá hồi cũng đang là xu hướng làm đẹp tại xứ kim chi. Mặt nạ dạng gel này giúp phục hồi làn da xỉn màu, giảm lỗ chân lông và cải thiện độ đàn hồi. Hiệu quả thấy rõ chỉ sau vài lần dùng, đặc biệt với làn da thiếu ẩm hoặc vừa treatment.

Nơi mua: medicube Việt Nam Chính Hãng

8. I'm From Rice Toner

Với kết cấu milky dịu nhẹ, toner gạo giúp cấp ẩm tức thì và mang lại hiệu ứng da sáng khỏe tự nhiên, hợp với cả da nhạy cảm. Thành phần sản phẩm chứa niacinamide và chiết xuất gạo Yeoju - loại gạo nổi tiếng ở Hàn - giúp phục hồi lớp màng ẩm, làm mềm và đều màu da.

9. Medicube Collagen Overnight Wrapping Mask

Em mặt nạ ngủ peel-off này cũng "làm mưa làm gió" trong hội mệ skincare, sẽ là lựa chọn thú vị cho những ai không thích sheet mask. Sản phẩm dạng gel bám nhẹ lên da, tạo lớp film mỏng giúp các dưỡng chất thấm sâu suốt đêm. Sáng hôm sau, chỉ cần nhẹ nhàng bóc lớp mask là da đã trông căng bóng, tươi sáng hơn thấy rõ.





Nơi mua: medicube Việt Nam Chính Hãng

10. Dr. Melaxin Peel Shot Glow White Rice Peeling Ampoule

Là tinh chất tẩy tế bào chết dạng ampoule kết hợp chiết xuất gạo, AHA và BHA. Sản phẩm giúp loại bỏ lớp da xỉn màu và tái tạo bề mặt da mịn mượt. Điểm cộng nữa là công thức dịu nhẹ, không gây châm chích, phù hợp để dùng 2 - 3 lần/tuần cho hiệu quả "glow" tự nhiên.

11. COSRX 6x Peptide Collagen Booster Toner Serum

Tiếp tục là một siêu phẩm cấp ẩm và săn da - Sản phẩm "2 trong 1" nhà COSRX kết hợp toner và serum, chứa peptide và hyaluronic acid giúp da căng mịn, cải thiện độ đàn hồi và làm mờ nếp nhăn. Kết cấu lỏng nhẹ, dùng được ngay sau bước rửa mặt, tạo nền lý tưởng cho các bước skincare tiếp theo.





Nơi mua: COSRX Official Store

12. Beauty of Joseon Red Bean Pore Refreshing Mask

Em mặt nạ bùn đỏ bean làm sạch sâu và kiềm dầu Beauty of Joseon Red Bean Pore Refreshing Mask cũng hot hit không kém. Thành phần đậu đỏ giúp hút bã nhờn và tẩy tế bào chết nhẹ, trong khi đất sét kaolin hỗ trợ làm sạch sâu mà không gây khô căng. Sau khi rửa, da mềm và thông thoáng hơn, đặc biệt hiệu quả với vùng chữ T thường đổ dầu.

Nơi mua: Beauty of Joseon

13. ROUND LAB Birch Juice Moisturizing UV Lock SPF 45

Không phải tự nhiên mà kem chống nắng Hàn Quốc luôn được đánh giá cao. Em Round Lab này là minh chứng rõ ràng: chất kem mỏng nhẹ như lotion, dễ tán và thấm nhanh, để lại lớp finish ẩm mịn, không bí da. Chiết xuất nhựa cây bạch dương là thành phần nổi tiếng với khả năng cấp nước và làm dịu giúp da duy trì độ ẩm suốt cả ngày. Nhiều người dùng cho biết sản phẩm này đủ ẩm để thay thế luôn bước kem dưỡng buổi sáng.





Nơi mua: Round Lab Official Store

Nguồn: Marie Claire