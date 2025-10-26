12 sản phẩm tẩy da chết Hàn đỉnh nhất: Tái sinh da sần sùi, thô ráp trở nên mướt rượt, đều màu

1. Tẩy da chết hóa học tốt nhất: Innisfree Green Tea Enzyme 7% PHA Gentle Exfoliating Toner

Đây là một bước đột phá nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Toner nhà Innisfree chứa PHA 7% và enzyme trà xanh giúp làm sạch lớp sừng, giữ ẩm và cân bằng pH cho da. Không gây châm chích hay khô rát, sản phẩm phù hợp cho cả da nhạy cảm hoặc mới bắt đầu dùng acid. Da sau khi dùng có cảm giác trong mướt, bề mặt mịn hơn mà không mất đi độ ẩm tự nhiên.





Nơi mua: Innisfree

2. Tẩy da chết vậy lý tốt nhất: Beauty of Joseon Apricot Blossom Peeling Gel

Hiếm có sản phẩm tẩy da chết vật lý nào lại được lòng giới skincare như em này. Với kết cấu gel mềm, khi massage lên da sẽ tạo thành những "cuộn" nhỏ lấy đi tế bào chết mà không hề gây rát. Chiết xuất hoa mơ và cellulose tự nhiên giúp da sáng, mịn mà vẫn ẩm mọng. Một điểm cộng khác được lòng các nàng của sản phẩm là thiết kế thanh lịch, mùi hương nhẹ nhàng đúng chuẩn "Joseon beauty".





Nơi mua: Beauty Of Joseon

3. Peel pad đỉnh nhất: Medicube Zero Pore Pads

Nếu bạn thích sự tiện lợi, đây chính là lựa chọn đáng đầu tư. Miếng pad nhà Medicube có 2 mặt: một mặt sần giúp tẩy tế bào chết nhẹ, mặt còn lại thấm đẫm tinh chất cấp ẩm. Công thức chứa AHA, BHA liều thấp cùng chiết xuất vỏ cây liễu trắng, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làm mịn kết cấu da mà không gây kích ứng, rất hợp cho da dầu, da hỗn hợp.

Nơi mua: medicube Việt Nam Chính Hãng

4. Tốt nhất cho da mụn: Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment Toner

Em này là item "quốc dân" cho team da mụn. Glycolic acid và betaine salicylate trong bảng thành phần giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, hạn chế mụn đầu đen nhưng vẫn dịu nhẹ nhờ panthenol và allantoin làm dịu da. Sau vài tuần sử dụng, bạn sẽ thấy da sáng hơn, mụn ẩn giảm rõ rệt mà không bị bong tróc. Giá hợp lý, hiệu quả ổn định - Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment Toner xứng đáng là chai toner ai cũng nên thử ít nhất một lần.





Nơi mua: COSRX Official Store

5. Tốt nhất cho da dầu: Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner

Cái tên "Miracle" không hề nói quá với em toner nhà Some By Mi này. Với bộ 3 acid AHA-BHA-PHA kết hợp niacinamide và tràm trà, sản phẩm vừa làm sạch lỗ chân lông, vừa giảm tiết dầu và làm mờ thâm mụn. Chỉ sau vài tuần, bạn sẽ thấy bề mặt da láng mịn và đều màu hơn rõ rệt. Nhìn chung, đây là một lựa chọn "must-have" cho da dầu, da dễ bí tắc.

Nơi mua: SomeByMi VietNam

6. Tốt nhất cho da nhạy cảm: Anua Heartleaf 77% Toner Pads

Nếu bạn sợ acid, hãy bắt đầu bằng em Anua Heartleaf 77% Toner Pads. Với 77% chiết xuất rau diếp cá cùng PHA dịu nhẹ, sản phẩm làm sạch da nhẹ nhàng mà vẫn giúp giảm sưng viêm, làm dịu da.

Bề mặt pad có một bên trơn, một bên nhám giúp linh hoạt khi sử dụng. Kết quả là làn da mịn màng, tươi mới mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên.





Nơi mua: ANUA Official Store

7. Tốt nhất cho da khô: Mixsoon Bean Essence

Với chiết xuất đậu nành lên men, sản phẩm có chức năng tẩy da chết nhẹ, cấp ẩm và làm mịn kết cấu da. Kết cấu của em này hơi đặc dính ban đầu - đặc trưng của essence - nhưng thấm nhanh, để lại lớp da căng mọng, ẩm mịn như phủ sương. Mixsoon Bean Essence phù hợp cho da khô hoặc da đang phục hồi.

8. Tốt nhất cho da lão hóa: Amorepacific Treatment Enzyme Peel Cleansing Powder

Là sản phẩm "đắt xắt ra miếng" đúng nghĩa. Em tẩy da chết nhà Amorepacific này có dạng bột enzyme trà xanh, khi gặp nước sẽ tạo bọt mịn giúp làm sạch và tẩy da chết nhẹ nhàng. Thành phần hyaluronic acid và cotton extract giữ cho da mềm mại, ẩm mịn sau khi rửa. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho da khô, da lão hóa hoặc những ai muốn nâng cấp bước làm sạch.

Nơi mua: Kallos Vietnam

9. Tốt nhất cho da xỉn màu: Neogen Bio-Peel Gauze Peeling Green Tea

Tiếp theo là Neogen Bio-Peel Gauze Peeling Green Tea - một "biểu tượng" trong làng peel pad Kbeauty. Miếng pad 2 mặt vừa cho cảm giác "chà sạch" thỏa mãn, vừa ngâm trong tinh chất trà xanh và rau má giúp làm dịu, giảm đỏ, sáng da. Nhiều người dùng cảm nhận được làn da sáng khỏe, đều màu, lỗ chân lông mịn hơn trông thấy, rất phù hợp khi da bị xỉn màu, thiếu sức sống.

10. Tốt nhất cho da đang bị tổn thương: S.Nature Aqua Oasis Toner

Nếu da bạn đang yếu, bong tróc hay nhạy cảm do treatment, đây là "cứu tinh". Sản phẩm chứa PHA và enzyme đu đủ, từ đó nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết mà không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Thêm vào đó là 8 loại hyaluronic acid và panthenol giúp phục hồi độ ẩm sâu nên cực hoàn hảo cho da đang "stress".

Nơi mua: Keautiful

11. Tốt nhất cho da ửng đỏ: SKIN1004 Madagascar Centella Toning Toner

Công thức cân bằng giữa PHA và chiết xuất rau má Madagascar trong toner SKIN1004 Madagascar Centella có tác dụng làm sáng, làm mịn da, lại hỗ trợ giảm mẩn đỏ và phục hồi da nhạy cảm. Thêm nữa, thành phần niacinamide giúp củng cố hàng rào da, tạo hiệu ứng sáng trong như "glass skin" Hàn Quốc. Tóm lại, đây là lựa chọn nhẹ tênh nhưng hiệu quả thấy rõ sau vài tuần.

Nơi mua: Watsons Vietnam Official Store

12. Tốt nhất cho da có vết thâm, nám hoặc không đều màu: Haruharu Centella 3% PHA Gentle Liquid Exfoliating Serum

Cuối cùng là sản phẩm dành riêng cho những làn da xỉn màu, thiếu sức sống - Haruharu Centella 3% PHA Gentle Liquid Exfoliating Serum. Công thức của em này kết hợp PHA, chiết xuất cam giàu vitamin C và rau má giúp làm sáng, làm dịu và hỗ trợ mờ thâm. Chất serum mỏng nhẹ, thấm nhanh, mang lại làn da tươi mới, đều màu, đúng chuẩn cho làn da rạng rỡ mà vẫn "chill", không gây khô, châm chích hay bí da.

Nơi mua: Skin2Seoul

Nguồn: Vouge