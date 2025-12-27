12 sản phẩm làm đẹp viral nhất MXH 2025: Không thử thì thôi, thử rồi là dính

Từ các sản phẩm makeup liên tục xuất hiện dày đặc trên TikTok, tạo hiệu ứng "xem là muốn mua", cho đến những món chăm đò skincare được giới làm đẹp săn lùng và chia sẻ khắp MXH, các biên tập viên beauty của Tạp chí Vogue đã trực tiếp chọn lọc các sản phẩm làm đẹp tạo dấu ấn và gây tiếng vang lớn nhất trong năm 2025.

Medicube Collagen Night Wrapping Mask

Trong năm qua, chỉ cần lướt mạng xã hội một lúc là rất dễ bắt gặp mặt nạ ngủ collagen của Medicube. Sản phẩm này nhanh chóng gây chú ý nhờ hội tụ nhiều yếu tố "bắt trend": thuộc dòng mặt nạ ngủ đang được yêu thích trong K-beauty, lại sở hữu kết cấu khác hẳn các loại mặt nạ quen thuộc. Thay vì dạng miếng hydrogel, mặt nạ có dạng gel, khi ngủ sẽ khô dần và tạo thành một lớp có thể lột nhẹ vào sáng hôm sau.

Mặt nạ ngủ collagen của Medicube là sản phẩm skincare cực kỳ viral trong năm qua. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ gây tò mò về mặt hình ảnh, mặt nạ Medicube còn được đánh giá cao ở hiệu quả sử dụng. Công thức chứa collagen, niacinamide, ceramide NP và hyaluronic acid giúp da được cấp ẩm sâu, trở nên căng mịn và sáng khỏe rõ rệt chỉ sau vài giờ.

Rhode Peptide Lip Shape

Một lần nữa, sản phẩm của Rhode lại góp mặt trong danh sách trending. Nếu năm 2024 là Pocket Blush, thì năm 2025 thuộc về chì viền môi Peptide Lip Shape. Chia sẻ với Vogue, Hailey Bieber cho biết sản phẩm được thiết kế để kẻ tràn viền môi, sau đó tán nhẹ nhằm tạo hiệu ứng môi đầy đặn, có chiều sâu.

Kết cấu kem mềm mượt giúp đường viền được làm mờ tự nhiên, mang lại đôi môi căng mọng theo cách tinh tế, không quá "makeup".

Chì viền môi Peptide Lip Shape giúp làm mở đường viên môi, khiến đôi môi của nàng thêm đầy đặn. (Nguồn: Instagram)

Sacheu Lip Liner Stay-N

Mọi chuyện bắt đầu từ một video GRWM ngẫu hứng của Billie Eilish, cô nàng đã sử dụng son viền môi peel-off của Sacheu trước giờ biểu diễn. Kết quả: sản phẩm cháy hàng chỉ sau một đêm. Cơn sốt càng được đẩy cao khi Doja Cat nhắc đến nó trong ca khúc Lipstain.

Son có kết cấu lỏng, khi thoa lên sẽ có màu đậm, khô lại sau vài phút và bóc ra để lộ đường viền môi bền màu, không lem, không trôi cả ngày. Nhà sáng lập Sarah Cheung chia sẻ với Vogue rằng công nghệ peel-off thế hệ mới giúp màu son "bám trụ" bất kể ăn uống, mồ hôi hay cả những nụ hôn.

Son viền môi peel-off của Sacheu. (Nguồn: Instagram)

Shark CryoGlow LED Face Mask

Liệu pháp ánh sáng đỏ không còn xa lạ, nhưng năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của các thiết bị LED thế hệ mới, nổi bật nhất là CryoGlow của Shark. Điểm đặc biệt của sản phẩm là kết hợp hai liệu pháp trong một: ánh sáng LED và làm lạnh.

Miếng làm mát vùng mắt giúp giảm sưng viêm, trong khi ánh sáng đỏ, xanh và cận hồng ngoại kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ phục hồi da. Theo bác sĩ da liễu Dara Spearman, công nghệ này giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và trẻ hóa tổng thể, lý do khiến cả Sofia Richie Grainge cũng trở thành fan.

Mặt nạ CryoGlow của Shark kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ phục hồi da. (Nguồn: Instagram)

Eadem Le Chouchou Lip Softening Balm

Không chỉ tạo độ bóng, son dưỡng môi của Eadem còn nhẹ nhàng tẩy tế bào chết cho môi khô nhờ lactic acid và pyruvic acid, đồng thời cấp ẩm với các loại bơ thực vật. Chỉ một lần thoa, đôi môi đã mềm mịn rõ rệt – đặc biệt "cứu cánh" trong mùa lạnh. Sản phẩm có 6 tông nude, bao gồm cả phiên bản không màu.

Son dưỡng môi của Eadem được các tín đồ làm đẹp yêu thích. (Nguồn: Instagram)

Kulfi Beauty Lassi Lips Staining Lip Oil

Sản phẩm là sự kết hợp của son gloss, son dầu và son tint. Cây son này mang lại độ bóng nhẹ, không dính, nhưng vẫn để lại lớp tint bền màu. Nhà sáng lập Priyanka Ganjoo từng nhận định với Vogue rằng hiệu ứng "biến hình" của dòng son này cực kỳ phù hợp với TikTok – nơi mọi sự thay đổi đều trở nên cuốn hút trên camera.

Son Kulfi để lại độ bóng nhẹ, không dính và một lớp tint bền màu. (Nguồn: Instagram)

Yummy Skin Liquid Blurring Balm Setting Spray

Danessa Myricks tiếp tục chứng minh khả năng đi trước xu hướng khi biến tinh chất của dòng Yummy Skin đình đám thành một chai xịt khóa makeup siêu nhẹ. Dạng sương mịn, không gây bít tắc, giúp lớp nền lì mịn nhưng không khô, giữ makeup bền đẹp suốt nhiều giờ.

Yummy Skin Liquid Liquid Blurring Balm giúp lớp makeup bền màu. (Nguồn: Instagram)

Wavytalk Thermal Brush

Không cần vừa cầm lược tròn vừa sấy tóc, Wavytalk Thermal Brush cho phép tạo kiểu tóc khô chỉ trong vài phút. Với trục gốm tourmaline phân bổ nhiệt đều và công nghệ ion âm giảm xơ rối, sản phẩm nhanh chóng trở thành "vũ khí" tạo blowout phồng bồng bềnh cho mọi độ dài tóc.

Chiếc lược "thần kỳ" của Wavytalk giảm xơ rối, tạo độ phồng cho tóc. (Nguồn: Instagram)

Cyklar Nutrient Rich Body Cream

Được biên tập viên mua sắm beauty của Vogue ca ngợi hết lời, kem dưỡng thể Cyklar gây ấn tượng bởi hương thơm, thiết kế tối giản và kết cấu giàu dưỡng. Thành phần như glycerin, squalane, shea butter và niacinamide giúp phục hồi hàng rào da, cấp ẩm sâu. Sản phẩm có 6 mùi, bao gồm cả bản không hương liệu.

Kem dưỡng thể Cyklar gây ấn tượng bởi hương thơm, thiết kế tối giản và kết cấu giàu dưỡng. (Nguồn: Instagram)

Biodance Bio Collagen Real Deep Mask

Mặt nạ collagen từng "gây bão" trên các chuyến bay hóa ra… thực sự hiệu quả. Với collagen thủy phân, galactomyces và niacinamide, mặt nạ giúp cấp ẩm, làm đều màu da và se khít lỗ chân lông. Chỉ cần đắp vài tiếng (tốt nhất qua đêm) là đã thấy làn da căng bóng rõ rệt.

Mặt nạ của Biodance chứa nhiều dưỡng chất, có tác dụng cấp ẩm, làm đều màu da và se khít lỗ chân lông. (Nguồn: Instagram)

VT COSMETICS CICA Reedle Shot 100

Serum chứa spicule – những "vi kim" siêu nhỏ có khả năng tự tan – giúp hoạt chất thẩm thấu sâu hơn mà không cần đến phòng khám. Công thức kết hợp centella asiatica, keo ong, hyaluronic acid và glycerin cho hiệu quả cấp ẩm mạnh mẽ. Sản phẩm có nhiều mức độ, phù hợp cả người mới bắt đầu lẫn người đã quen treatment.

Chai serum chứa những "vi kim" siêu nhỏ giúp cải thiện sức khỏe làn da. (Nguồn: Instagram)

Huda Beauty Lip Contour Lip Stain

Sản phẩm là sự giao thoa giữa son tint và chì viền môi, không cần peel-off hay lau đi. Son bám tới 12 giờ, không lem, không dính dù để cả ngày dài. Lưu ý nhỏ: nên tán nhanh vì son set rất nhanh, và nhớ bảo quản đầu bút hướng xuống.

Son môi Huda Beauty Lip Contour Stain. (Nguồn: Instagram)

Nguồn: Vogue