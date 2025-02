12 đôi hài gây tò mò trong tiệc đầy tháng con 2 phú bà Vbiz, vì sao đem tặng "nhả vía" cho ai hữu duyên?

Tiệc đầy tháng cho em bé là một nét văn hóa của người Việt. Đó là ngày đánh dấu các con tròn 1 tháng tuổi, là cột mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của con. Trong ngày này, các mẹ thường đặt hoặc tự tay bày trí mâm cỗ, mong con có cuộc đời suôn sẻ, tương lai hạnh phúc. Các sao Vbiz cũng rất coi trọng bữa tiệc này và tổ chức cho các cậu ấm, cô chiêu của gia đình cực kỳ hoành tráng.

Mới đây, cả Phương Trinh Jolie và Nhật Kim Anh đều tổ chức lễ đầy tháng cho các con của mình và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. 2 bữa tiệc đều toát lên sự sang trọng, lung linh và ý nghĩa mà 2 phú bà Vbiz muốn gửi gắm khiến mọi người phải trầm trồ, đặc biệt là ý nghĩa đằng sau 12 đôi hài đặc biệt.

Phương Trinh Jolie: 12 đôi hài vàng rực rỡ trong tiệc "Hoàng Long Y Ngọc"

Mới đây, Phương Trinh Jolie cùng gia đình đã tổ chức bữa tiệc đầy tháng cho quý tử út. Mới ngày nào mà em bé đã tròn tháng và được tổ chức bữa tiệc vô cùng xa hoa khiến ai nấy xuýt xoa. Mọi người nhận định quý tử út Quan Kinh Quân, tên ở nhà là Loka chắc hẳn được gia đình nâng niu, chiều chuộng.

"Đầy tháng con trai yêu Loka Quan. Con đến với mẹ 1 cách bất ngờ khi anh ba Tyga Quan chỉ mới 10 tháng tuổi, khi ra đời con cũng tự lựa chọn cho mình ngày chứ không theo ý ba mẹ đã chọn, vậy là trọn vẹn 1 chú Rồng con ẩn tuổi mẹ và nhà mình có 3 con Rồng tính luôn chị hai Mia Soma.

Mẹ chúc con 1 đời bình an, sống có lòng biết ơn, có lòng yêu thương, biết khiêm nhường, biết vị tha và luôn phấn đấu mỗi ngày trở thành 1 phiên bản tốt nhất của chính mình con trai nhé", Phương Trinh chia sẻ.

Nhìn tiệc đầy tháng với tông màu vàng lấp lánh mà mọi người phải thốt lên đúng là gia đình giàu có, bữa tiệc "đậm mùi tiền". Được biết, vợ chồng Phương Trinh Jolie đã thuê đơn vị thiết kế riêng bữa tiệc này với chủ đề "Hoàng Long Y Ngọc", từng chi tiết nhỏ đều được trang trí một cách kĩ lưỡng. Cả nhà diện áo dài được thiết kế riêng.

Sau khi tổ chức ngày đặc biệt cho con trai, vợ chồng Phương Trinh Jolie còn dành tặng 12 đôi hài màu vàng bắt mắt, được chuẩn bị công phu cho những khách hàng với mục đích "nhả vía" có em bé. Sự đầu tư của Phương Trinh Jolie khiến các fan trầm trồ vì quá lung linh, đẹp mắt và ấn tượng.

Nhật Kim Anh: 12 đôi hài hồng ngọt ngào trong tiệc "Hồng Hoàng Long Uyển"

Mới đây, Nhật Kim Anh đã tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng với tông chủ đạo màu hồng dành cho con gái.

"Nay là tiệc đầy tháng của bé Julia nhà Kim Anh, nhỏ nhỏ dễ thương thôi mà đông đủ mọi người. Đây là mâm cúng được thiết kế rất tỉ mỉ, mọi người thấy mâm cúng đẹp không ạ. Có tới 12 chiếc hài rất đẹp và dễ thương, siêu tỉ mỉ, từng chút một. Khoe với mọi người cậu Lâm làm con Rồng rất hoành tráng và đẹp. Bé Julia trộm vía cũng rất ngoan và được yêu thương, mong mọi người luôn ủng hộ cho 2 mẹ con.

Cũng khoe với mọi người, hôm trước Kim Anh có bầu là 82kg, giờ chỉ còn 68kg thôi, mới 1 tháng mọi người ạ. Những ai muốn xin vía bé gái xinh xắn thì ở đây Kim Anh có 12 đôi hài thì sẽ tặng cho các vị khách đến buổi tiệc ngày hôm nay", Nhật Kim Anh tâm sự.

Màu hồng tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, đằm thắm. Các mẹ chọn tông hồng thường mong công chúa nhỏ của mình một đời xinh đẹp, kiêu sa, có cuộc sống nhẹ nhàng, ngọt ngào. Có lẽ đây cũng là điều mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm tới con gái nhỏ thông qua buổi tiệc.

Ý nghĩa đằng sau của con số 12 đôi hài

Theo tín ngưỡng dân gian thì nghi lễ cúng đầy tháng là nhằm để tạ ơn 12 bà Mụ đã có công nặn ra đứa bé và phù trợ cho "mẹ tròn con vuông". Bên cạnh đó cũng là lễ ra mắt giới thiệu bé với gia đình họ hàng, mong nhận được sự bảo bọc che chở, cầu mong những điều hạnh phúc tốt đẹp sẽ đến với bé.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa ra mắt thành viên mới với họ hàng trong gia tộc và cầu chúc phúc lành cho các bé. Do đó, nếu gạt đi những yếu tố, nghi thức đậm tính tâm linh thì đây là một nét văn hóa đẹp trong dân gian.

Tùy theo mỗi địa phương, vùng miền sẽ có cách cúng đầy tháng với những phong tục, lễ nghi khác nhau và cũng có rất nhiều nguyên tăc cần phải biết và tuân theo khi muốn những lời cầu phúc cho bé thành hiện thực. Một trong số đó là con số 12.

Theo tín ngưỡng dân gian thì mỗi đứa trẻ được sinh ra đều có 12 bà mụ trôm nom. Mỗi mụ bà sẽ có trách nhiệm nặn ra một bộ phận cho đứa trẻ như mắt, mũi, tay, chân, tóc… Chính vì thế mà mâm cúng lúc đầy tháng nào cũng phải có đủ 12 chén chè nhỏ và 3 tô chè lớn.

Mỗi một lễ vật trong tiệc đầy tháng đều mang ý nghĩa riêng của nó, nhưng đều có đặc điểm chung là phải chuẩn bị đồ cúng đến 12 bà mụ đầy đủ. Ví dụ như: 12 ly nước, 12 đĩa xôi, 12 chén chè, 12 chén cháo, 12 đĩa bánh hỏi, 12 đĩa thịt quay, 12 đĩa bánh kẹo các loại dành cho trẻ nhỏ.

12 đôi hài cũng có ý nghĩa tương tự như thế. Tượng trưng cho 12 bà mụ, 12 tháng đã trôi qua, 12 tháng chứng kiến con trưởng thành.

Tại sao lại đem tặng "nhả vía" 12 đôi hài cho ai hữu duyên?

Cả Phương Trinh Jolie và Nhật Kim Anh đều tặng lại 12 đôi hài đặc biệt này cho khách mời hoặc những ai hữu duyên, với mong muốn chính là "nhả vía".

Theo quan niệm dân gian, "nhả vía" là hành động để "nhả" sự may mắn và vía của đứa trẻ. Quà tặng thường gồm có những vật phẩm được cho là mang lại may mắn, như những đôi hài (giày dép) cho bé. Việc tặng 12 đôi hài trong tiệc đầy tháng thể hiện mong muốn cho trẻ có một cuộc sống bước đi vững chắc, may mắn và hạnh phúc qua mỗi tháng trong năm.

Mỗi đôi hài tượng trưng cho một tháng trong năm, và việc tặng cho "ai hữu duyên" - những người tham dự tiệc đầy tháng - cũng là một cách để phân tán hạnh phúc, sự giàu sang và may mắn mà đứa trẻ mang lại cho gia đình. Các vị khách mang đi đôi hài được xem như những người sẽ giúp hộ trì và bảo vệ cho trẻ.

Ngoài ra, hành động này còn thể hiện sự hào phóng và lòng biết ơn của gia chủ, với mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng xung quanh và tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho đứa trẻ khi bước vào cuộc sống. Đây cũng không chỉ là một phong tục mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách để gia đình kết nối với nhau và cùng nhau chia sẻ niềm vui trong việc đón chào một thành viên mới.