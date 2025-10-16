12 chiếc túi hiệu của Phương Oanh

Phương Oanh không chỉ được biết đến là nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng với loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh Việt, mà còn là "tay chơi hàng hiệu" có tiếng trong Vbiz. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến dân tình phải trầm trồ bởi gu thời trang tinh tế cùng loạt túi xách đến từ các nhà mốt danh tiếng. Mà nói đâu xa, chỉ cần lướt nhẹ trang cá nhân là ai cũng dễ nhận ra: BST túi của Phương Oanh chính là "gia tài" đáng mơ ước của nhiều tín đồ thời trang.

Trong BST túi hiệu của Phương Oanh, nổi bật nhất là Hermès Birkin 25 Etoupe Togo trị giá khoảng hơn 600-700 triệu đồng. Thiết kế bằng da Epsom cao cấp, gam màu trung tính dễ mix đồ, giúp cô toát lên vẻ thanh lịch, đẳng cấp chuẩn quý cô hiện đại.

Chiếc túi Goyard Saïgon Souple Mini Bag phiên bản màu xám được Phương Oanh mang lên sóng truyền hình liên tục trở thành chủ đề bàn tán thời gian gần đây. Mẫu túi này có giá 4750 Euro (khoảng 145 triệu đồng).

Phương Oanh cũng đặc biệt ưu ái chiếc Hermès Kelly 20 cm trị giá khoảng 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng). Cô thường xuyên mang mẫu túi nhỏ nhắn này trong các dịp đi sự kiện hoặc dạo phố, bởi thiết kế tinh gọn nhưng vẫn thể hiện rõ nét sang trọng và đẳng cấp riêng.

Nữ diễn viên còn sở hữu chiếc Lady Dior Himalayan Crocodile – một trong những mẫu túi xa xỉ bậc nhất của Dior, có giá từ 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Chất liệu da cá sấu Himalaya quý hiếm cùng tông màu loang trắng – xám biểu tượng khiến chiếc túi trở thành món đồ thể hiện rõ vị thế và gu thẩm mỹ đẳng cấp của người đeo.

Nữ diễn viên ưa chuộng phong cách váy áo nữ tính, thanh lịch nên những chiếc túi như Lady Dior trở thành điểm nhấn hoàn hảo giúp cô tôn lên vẻ sang trọng và tinh tế. Mẫu túi này có giá khoảng 145 triệu đồng.

Người đẹp còn sở hữu chiếc Chanel phiên bản giới hạn trị giá khoảng 5.000 USD (tương đương 135 triệu đồng). Thiết kế nhỏ gọn, phom cổ điển với logo ánh vàng giúp cô dễ dàng đeo cùng outfit đen mà vẫn tạo được điểm nhấn.

Một thiết kế khác của Chanel trong BST túi hiệu của Phương Oanh là Chanel 31, có giá khoảng 120 triệu đồng. Với kiểu dáng mềm mại, phối màu đen trắng, mẫu túi này mang đến vẻ hiện đại, trẻ trung hơn cho người đeo.

Nữ diễn viên còn sở hữu chiếc Goyard Hobo bag màu xám với phom dáng mềm mại cùng họa tiết monogram tinh tế đặc trưng của nhà mốt Pháp. Mẫu túi này vừa tiện dụng để đựng đồ vừa dễ phối với các outfit dạo phố. Hiện Goyard Hobo có giá khoảng 3.400 USD (tương đương 90 triệu đồng).



Phương Oanh sở hữu thêm chiếc Chanel 22 trị giá khoảng 152 triệu đồng, một trong những thiết kế được giới fashionista đặc biệt yêu thích. Mẫu túi này được cô thường xuyên sử dụng trong những set đồ street style, mang lại vẻ năng động, trẻ trung

Một mẫu túi Hourglass kinh điển của Balenciaga trị giá 2.200 eur (khoảng 66 triệu đồng) xuất hiện trong BST của Phương Oanh. Thiết kế của chiếc túi đơn giản, có chút cá tính, giúp cô dễ dàng tạo điểm nhấn cho outfit casual.

Chiếc Prada Cleo shoulder bag có giá 2.600 eur (khoảng 79 triệu đồng). Mẫu túi dáng cong mềm mại, chất liệu da bóng đặc trưng và logo tam giác kim loại mang đến cho Phương Oanh vẻ ngoài thời thượng, tinh giản nhưng vẫn đầy sức hút.

Phương Oanh cũng sở hữu dòng túi Book To của Dior. Đây là mẫu túi khá được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ thiết kế thanh lịch, dễ ứng dụng, phù hợp nhiều phong cách khác nhau. Túi hiện có giá 87 triệu đồng cho size M và 90 triệu đồng cho size L trên website của Dior Việt Nam.

Phương Oanh luôn trung thành với phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Cô thường ưu ái những thiết kế có phom dáng tối giản, tông màu nhã nhặn như trắng, be, đen hay pastel, tạo cảm giác tinh tế và đẳng cấp. Dù là khi xuất hiện tại sự kiện, trên phố hay trong những khung hình đời thường, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái "quý cô thành đạt" – chỉn chu, gợi cảm vừa đủ, không phô trương nhưng vẫn toát lên nét sang chảnh.