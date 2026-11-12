11.11 sắm gì cho bé? 5 món từ đồ dùng thiết yếu đến đồ chơi sáng tạo đáng săn sale

Đến dịp sale 11.11, giỏ hàng của bố mẹ đôi khi đầy lên chỉ sau vài phút lướt điện thoại. Hộp khăn giấy ở nhà sắp hết, chiếc bình nước của con đã dùng từ đầu năm học, còn bộ đồ chơi lắp ghép bé mê thì vừa có mã giảm giá. Món nào nhìn qua cũng có lý do để mua, nhưng đến lúc chốt đơn, câu hỏi vẫn là món nào con sẽ dùng thường xuyên, món nào chỉ hấp dẫn vì đang rẻ.

Với đồ thiết yếu, 11.11 là dịp mua thêm những sản phẩm bé đã dùng quen hoặc thay món đã đến lúc xuống cấp. Với đồ chơi, bố mẹ có thể để ý xem dạo này con thích làm gì. Một bé hay lấy hộp giấy dựng nhà có thể chơi với bộ lắp ghép theo đủ cách, còn bé mê vẽ đôi khi chỉ cần một bộ màu dễ cầm là đã có việc làm cả buổi chiều.

Nếu vẫn đang phân vân trước giỏ hàng, dưới đây là 5 món đáng cân nhắc, từ đồ dùng phục vụ sinh hoạt hằng ngày đến đồ chơi để bé tự nghĩ ra cách chơi mới.

1. MOTOR NUCLEAR | Mô hình lắp ráp mecha Triệu Vân Thiên Hựu Tinh bản giới hạn màu uy vũ

Lấy cảm hứng từ danh tướng Triệu Vân, mẫu mecha của Motor Nuclear gây ấn tượng với bộ giáp nhiều lớp và phối màu Uy Vũ. Người chơi có thể tự tay ghép từng chi tiết để hoàn thiện một chiến binh cơ giáp mang dáng dấp võ tướng Tam Quốc. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho các bé lớn mê robot, thích lắp ráp và muốn có một mô hình để trưng bày sau khi hoàn thành.

Deal giá tốt: 1.754.470 - Giảm 42% Voucher Đến 50%, Săn Live trợ giá đến 50% Mua tại: Lazada - Mô hình lắp ráp mecha Triệu Vân Thiên Hựu Tinh

2. Combo 2 thùng Sữa Nước Pha Sẵn Nutifood Sweden GrowPLUS+ Cao lớn vượt trội - Hỗ trợ phát triển chiều cao - Trên 1 tuổi - 24 hộp x 110ml

Sữa nước pha sẵn Nutifood Sweden GrowPLUS+ Cao Lớn Vượt Trội. Dành cho trẻ trên 1 tuổi, sản phẩm được giới thiệu với công dụng hỗ trợ phát triển chiều cao. Mỗi thùng có 24 hộp, dung tích 110 ml/hộp. Dạng pha sẵn tiện cho bữa phụ ở nhà hoặc mang theo khi bé đi học, đi chơi.

Deal giá tốt: 690.000 đ - Giảm 39% Mua sữa tặng quà, Freeship, Voucher trợ giá lên đến 10% Mua tại: Lazada - Combo 2 thùng Sữa Nước Pha Sẵn Nutifood Sweden GrowPLUS+

3. COMBO 12 bịch khăn ướt Mamamy Tropical 90 tờ an toàn cho bé từ sơ sinh

Khăn ướt Mamamy Tropical tiện để lau tay cho bé sau khi ăn, vệ sinh khi thay tã hoặc mang theo trong túi đồ mỗi lần ra ngoài. Đây là món dùng thường xuyên, bố mẹ có thể tranh thủ dịp sale 11.11 để mua thêm nếu bé đã dùng quen.

Deal giá tốt: 526.000 đ - Giảm 22% VC 20% cho đơn từ 300K, cap 100K Mua tại: Lazada - COMBO 12 bịch khăn ướt Mamamy Tropical 90 tờ

4. Combo 2 Tã Dán Sơ Sinh Huggies Skin Perfect NB40/NB70/S54/S80/M76 Với 2 Vùng Thấm Giảm Kích Ứng Da

Tã dành cho bé sơ sinh, có hai miếng dán hai bên để bố mẹ dễ điều chỉnh độ ôm quanh bụng bé và thao tác nhanh khi thay tã. Khi mua, bố mẹ có thể chọn cỡ theo cân nặng ghi trên bao bì.

Deal giá tốt: 330.000 đ - Giảm 27,22% Mua Tả tặng đồ chơi, Freeship, Trợ giá đến 15%, VCM lên đến 16% Mua tại: Lazada - Combo 2 Tã Dán Sơ Sinh Huggies Skin Perfect

5. Bộ đồ chơi xếp hình khối kích thước lớn có cửa sổ dành cho trẻ em – Đồ chơi lắp ráp xây dựng lâu đài sáng tạo dành cho bé trai và bé gái

Bộ đồ chơi xếp hình khối cỡ lớn có cửa sổ. Các khối cỡ lớn giúp bé dễ cầm và ghép thành nhà, cửa hàng hay tòa tháp theo ý thích. Chi tiết cửa sổ tạo thêm cách chơi nhập vai, chẳng hạn bé có thể dựng một tiệm bánh rồi giả vờ bán hàng qua ô cửa.

Deal giá tốt: 41.800 đ - Giảm 52,05% VCM FSM Mua tại: Lazada - Bộ đồ chơi xếp hình