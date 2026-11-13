11.11 sắm gì cho bé? 5 món từ balo khủng long đến đồ dùng hằng ngày, giảm tới 53%

Những món trong giỏ hàng 11.11 mà bố mẹ chỉ cần nhìn quanh nhà là biết có nên mua. Chiếc balo của con đã chật đến mức nhét thêm một bộ quần áo cũng khó kéo khóa. Can nước giặt chỉ còn đủ dùng vài lần. Chai tắm gội trong phòng tắm đã phải úp ngược để lấy nốt phần còn lại.

Với đồ dùng thường xuyên, combo lớn có thể tiện nếu bé đã dùng quen và nhà có chỗ cất. Còn khi chọn balo, bố mẹ có thể xem trước kích thước và những món con cần mang tới lớp. Dưới đây là 5 sản phẩm để tham khảo trong đợt sale này.

1. Balo khủng long STAR FRUIT cho bé từ 2 đến 5 tuổi

Một chiếc balo hình khủng long dễ khiến bé hào hứng hơn khi tự chuẩn bị đồ đi học. Mẫu STAR FRUIT được giới thiệu cho bé từ 2 đến 5 tuổi, phù hợp để bố mẹ cân nhắc khi con bắt đầu đi nhà trẻ hoặc mẫu giáo. Trước khi chọn, hãy đối chiếu kích thước balo với những món con thường mang theo, như bộ đồ thay, khăn cá nhân và bình nước.

Deal giá tốt: 112.100 đồng, giảm 53% so với giá 236.000 đồng. Ưu đãi đi kèm: Voucher Max và ưu đãi vận chuyển theo điều kiện hiển thị trên Lazada. Mua balo khủng long STAR FRUIT trên Lazada

2. Nước giặt D-nee cho bé, can 3 lít

Từ khăn sữa, yếm ăn đến bộ đồ con vừa thay sau giờ chơi, nhà có bé nhỏ thường gom đủ một mẻ giặt rất nhanh. Can D-nee 3 lít là lựa chọn tiện để mua thêm nếu gia đình đã dùng quen. Sản phẩm có 4 lựa chọn hương thơm, bố mẹ nhớ chọn đúng phiên bản trước khi đặt. Giá trong chương trình tính cho một can 3.000 ml.

Deal giá tốt: 263.120 đồng, giảm 12% so với giá 299.000 đồng. Ưu đãi đi kèm: Freeship toàn quốc, Voucher Max lên đến 14% và trợ giá từ 5%, tùy điều kiện áp dụng. Mua nước giặt D-nee can 3 lít trên Lazada

3. Combo 2 tuýp kem mỡ Bepanthen Balm, 30 g mỗi tuýp

Bepanthen Balm có dạng kem mỡ, đóng tuýp 30 g. Với gia đình đã dùng sản phẩm này trong bộ đồ chăm sóc vùng da mặc tã, combo hai tuýp khá tiện. Một tuýp có thể để ở chỗ thay tã tại nhà, tuýp còn lại bỏ vào túi mang theo khi bé ra ngoài. Bố mẹ có thể xem hướng dẫn sử dụng trên bao bì để dùng đúng cách.

Deal giá tốt: 176.000 đồng cho 2 tuýp, giảm 20% so với giá 220.000 đồng. Mua combo Bepanthen Balm trên Lazada

4. Bộ 5 chai tắm gội Lactacyd Baby Extra Milky, 250 ml mỗi chai

Lactacyd Baby Extra Milky là sản phẩm tắm gội cho trẻ em. Bộ này gồm 5 chai dung tích 250 ml, tổng cộng 1.250 ml. Mỗi chai có dung tích vừa phải, tiện để một chai trong phòng tắm và cất phần còn lại dùng dần. Với gia đình đã dùng quen dòng này, giá combo tương đương khoảng 120.200 đồng mỗi chai.

Deal giá tốt: 601.000 đồng, giảm khoảng 10% so với giá 665.000 đồng. Mua bộ 5 chai Lactacyd Baby Extra Milky trên Lazada

5. Combo 2 túi tắm gội Carrie Junior hương Cheeky Cherry, tặng thêm túi 380 g

Nếu nhà đã có chai đựng và bé dùng quen mùi Cheeky Cherry, bố mẹ có thể chọn túi để châm thêm khi hết. Combo gồm 2 túi 500 g. Khi ưu đãi quà tặng được áp dụng, đơn hàng có thêm một túi cùng loại 380 g, nâng tổng lượng sản phẩm lên 1.380 g. Lúc đặt, bố mẹ nhớ kiểm tra xem túi tặng đã hiển thị trong giỏ hàng chưa.

Deal giá tốt: 188.000 đồng, giảm khoảng 13% so với giá 215.000 đồng. Quà tặng: Mua 2 túi 500 g, tặng 1 túi cùng loại 380 g theo điều kiện chương trình. Mua combo Carrie Junior Cheeky Cherry trên Lazada

Chương trình Siêu Sale Bom Tấn 11.11 của Lazada diễn ra từ 20h ngày 10/11 đến hết ngày 13/11/2026. Trước khi thanh toán, bố mẹ có thể kiểm tra lại phân loại, mã giảm giá, phí vận chuyển và quà tặng để biết số tiền thực trả.

Mở màn cho mùa mua sắm và lễ hội cuối năm, Lazada chính thức triển khai chương trình "Siêu Sale Bom Tấn 11.11" diễn ra từ 20:00 ngày 10/11 đến hết 13/11/2026. Đây là cơ hội để người tiêu dùng sở hữu các sản phẩm chính hãng, tân trang không gian sống và chuẩn bị cho mùa lễ hội với chi phí tối ưu: - Hệ thống voucher ưu đãi: Voucher toàn sàn trị giá lên tới 11 triệu đồng cùng Voucher gian hàng giảm thêm đến 20%.- Ưu đãi khung giờ vàng Flash Hour (0h - 12h - 19h): Khám phá hàng triệu sản phẩm chính hãng trên LazMall cùng các gian hàng quốc tế đến từ TMALL và Gmarket với mức giá ưu đãi tại các mốc giờ vàng. - Chuỗi livestream LazBeauty & LazGame Elite: Tham khảo tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia trang điểm và game thủ nổi tiếng (Ciin, ChouLuoiMakeUp, Himass, MisThy...) vào khung 10h và 20h hằng ngày để khám phá các sản phẩm phù hợp. Người dùng có thể truy cập ứng dụng Lazada, thu thập trước các mã giảm giá và thêm sẵn sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng để sẵn sàng cho đợt siêu sale lớn nhất năm tại đây.



