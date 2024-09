11 năm trước hay hiện tại, Kim Ji Won vẫn toả vibe tài phiệt còn "tình địch" cũ thì không

Có thể nói từ khi màn ảnh Hàn xuất hiện nhân vật Hong Hae In, dường như người ta chỉ còn nhớ đến hình tượng 1 nữ tài phiệt "lạnh như băng" với những bộ cánh sang trọng và thời thượng trong hình ảnh của Kim Ji Won. Đã gần nửa năm từ khi bộ phim kết thúc, BST tạo hình với outfit lộng lẫy, nhan sắc cao ngạo mà "đỉnh chóp" của nữ chính Queen Of Tears vẫn khiến dân tình lưu luyến đem ra so sánh với những nữ nhân vừa lên sóng.

Mới đây, khi Park Shin Hye tái xuất với vai diễn mới trong tác phẩm The Judge from Hell, trên MXH lập tức xuất hiện khoảng khắc so sánh 2 người đẹp này khi cùng diện 1 outfit tương đồng.

Kim Ji Won và Park Shin Hye bất ngờ có tạo hình và cú máy tương tự nhau trên màn ảnh, vì thế không thể tránh khỏi việc 2 nhân vật bị đem ra so sánh (Nguồn TikTok @rubyty39).

Cùng diện 1 chiếc crop jacket, để tóc đen buông xoã. Điểm khác biệt là Kim Ji Won để tóc rẽ ngôi lệch còn Park Shin Hye trung thành với kiểu mái thưa.

Mẫu áo khiến 2 người đẹp vừa có màn "đụng hàng" đến từ từ local brand Hàn AvouAvou, chiếc crop jacket màu đen với điểm nhấn ngọc trai tinh tế. Tuy nhiên, Park Shin Hye mới chỉ dừng ở khoản ưa nhìn còn để nói về vibe tài phiệt ngập tràn thì Kim Ji Won thắng chắc.

Đứng trước màn so sánh này, netizen Việt đa phần đứng về phía nữ chính Queen Of Tears với quan điểm cho rằng Kim Ji Won là người quá xuất chúng từ nhan sắc đến thần thái, ra chất nữ tài phiệt hơn cả.



Dân tình có lựa chọn nghiêng về phía Kim Ji Won với màn hoá thân tài phiệt quá đỉnh.

Ngắm lại tạo hình của Hong Hae In với những outfit ấn tượng đã đưa tên tuổi và vị thế của Kim Ji Won lên 1 tầm cao mới:

Để xây dựng những ấn tượng đầu tiên về nữ tổng tài cao ngạo không thể không nhắc đến bộ suit Alexander McQueen của Kim Ji Won, với hoạ tiết nổi bật và chặt chém cô nàng thành công bộc lộ dáng vẻ cá tính và sự kiêu kỳ.

Full set vải tweed màu hồng neon chói chang của Valentino cũng không làm giảm nét sắc lạnh trên thần thái của Kim Ji Won.

Thanh lịch và cổ điển với suit 3 mảnh...

... hay hoá nàng thơ thanh cao và mơ mộng trong full set Dior, Kim Ji Won đều dễ dàng làm được.

Về phần vai diễn mới của Park Shin Hye, dù bộ phim chỉ mới đi qua những tập đầu, nhân vật thẩm phán địa ngục của nữ diễn viên họ Park cũng nhanh chóng gây chú ý với những bộ cánh xinh xắn.

Những set đồ vải tweed với màu sắc tươi sáng xuất hiện khá thường xuyên cùng Park Shin Hye, mang đến cho cô "vỏ bọc" ngọt ngào...

...mà cũng cực cool khi khoác lên chiếc áo da tông xanh nõn chuối.