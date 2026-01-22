10 thỏi son bóng Hàn đáng thử nhất nửa đầu 2026: Hiệu ứng môi vừa mọng vừa trong veo đáng nể!

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, thị trường son bóng Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn sôi động chưa từng thấy . Không còn là lớp bóng "đánh cho có", water-glow lips nay đã được nâng cấp toàn diện và trở thành xu hướng trang điểm chủ lực. Thế hệ son bóng mới mang đến hiệu ứng căng nước bắt mắt nhưng vẫn nhẹ môi, ẩm mịn rõ rệt, màu trong trẻo, lên môi sạch và đặc biệt là khả năng hack đôi môi đầy đặn thấy rõ ngay từ lần thoa đầu tiên .

Từ chất son bóng như nước ép trái cây, bóng sữa "milk gloss" mềm mịn cho đến hiệu ứng glass lips trong veo như phủ kính , loạt son Hàn giá bình dân năm nay đủ sức "chiều" mọi kiểu môi – từ môi khô, môi nhiều rãnh cho đến đôi môi mỏng cần ăn gian độ căng mọng. Dưới đây là những cây son water-glow nổi bật nhất năm 2026 , vừa dễ mua, dễ dùng, vừa bắt trọn tinh thần makeup trong trẻo đang thống trị mạng xã hội.

1. Romand x ZO&FRIENDS Juicy Lip Gloss

Phiên bản collab lấy cảm hứng từ chú mèo cưng của G-Dragon nhanh chóng trở thành tâm điểm ngay từ khi ra mắt, không chỉ nhờ thiết kế mà còn bởi bảng màu được làm lại hoàn toàn theo xu hướng son trong trẻo năm 2026. Dòng juicy tint cải tiến này tập trung vào các tông trái cây pha xám nhẹ, giảm độ bão hòa để màu son trông dịu mắt, dễ dùng và không kén makeup hằng ngày.

Màn collab của Romand cùng chú mèo cưng của G-Dragon khiến hội mê son “đổ gục” ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Nguồn: rom&nd X ZO&FRIENDS)

Khi tán mỏng, son tạo hiệu ứng môi ửng hồng tự nhiên như màu môi thật, lớp bóng mỏng nhẹ giúp môi trông tươi tắn mà không lộ son. Khi đánh dày, chất son xếp lớp cho hiệu ứng thạch căng bóng rõ rệt, môi đầy đặn hơn nhưng vẫn giữ cảm giác nhẹ, không bết hay dính môi. Riêng màu #38 Cloudy Berry – sắc berry pha xám lạnh được xem là "át chủ bài" của bộ sưu tập, rất phù hợp để layer điều chỉnh sắc son, tạo hiệu ứng màu trầm dịu, thời thượng và đậm chất Hàn.

Màu 38 được xem là màu đặc biệt nhất trong bảng màu của The Juicy Lasting Tint với khả năng hiệu chỉnh màu môi. (Nguồn: Romand)

Giá thành: ~ 15 USD (khoảng 400 nghìn đồng)

2. Romand X ZO&FRIENDS Glasting Color Gloss

Cũng thuộc phiên bản giới hạn ZO&FRIENDS Glasting Color Gloss là lựa chọn không thể thiếu với những ai mê hiệu ứng bóng sữa mịn mượt như phủ filter. Chất son nhẹ, không bết dính, khi thoa lên môi tạo cảm giác như được phủ một lớp ánh kem mềm, giúp đôi môi trông đầy đặn và có chiều sâu hơn ngay lập tức. Các rãnh môi được làm mờ rõ rệt, chỉ cần đánh một lớp mỏng cũng đủ tạo điểm nhấn cho tổng thể gương mặt.

Roamd Glasting Color Gloss cho một lớp bóng sữa mịn mượt, đánh nhẹ cũng đủ cho đôi môi căng đầy như dùng filter. (Nguồn Romand)

Đây là kiểu son bóng dạng syrup đang rất thịnh hành trong makeup Hàn Quốc vài năm gần đây. Son có thể dùng riêng để làm sáng gương mặt, hoặc phủ lên lớp son tint/son màu bên dưới nhằm tăng hiệu ứng môi căng mọng kiểu nước ép, giúp lớp trang điểm trông sạch và trong trẻo hơn. Đặc biệt, màu #20 Cloudy Mint – sắc xanh bạc hà pha sữa, khi layer nhiều lớp sẽ tạo hiệu ứng môi mờ ảo như có filter.

Màu 20 của dòng ZO&FRIENDS Glasting Color Gloss có màu xanh mint cực ảo. (Nguồn: Romand)

Giá thành: 15 USD (~400 nghìn đồng).

3. Laka Maxi Glayer

Laka Maxi Glayer được xem là một trong những đại diện tiêu biểu nhất cho xu hướng trong veo nhưng vẫn lên màu rõ nét. Chất son có khả năng xếp lớp bóng rất đẹp: càng thoa càng thấy rõ hiệu ứng glass lips trong suốt như phủ kính, độ bóng tăng dần nhưng cảm giác trên môi vẫn nhẹ, không hề dính hay nặng môi.

Son bóng của Laka với thiết kế đơn giản nhưng chất son cực đỉnh. (Nguồn: Laka)

Kết cấu son lai giữa lip tint và lip mask, khi lên môi tạo cảm giác được bao phủ bởi một lớp màng ẩm mượt, giúp đôi môi trông đầy đặn, căng bóng và viền môi rõ nét hơn hẳn. Đây là lựa chọn đặc biệt thân thiện với những ai có môi mỏng, môi ít đỉnh Cupid hoặc dáng môi không rõ. Trong bảng màu, #606 Warm Almond Nude là tông nude ấm dễ dùng quanh năm, vừa đủ tươi để không bệt da, lại đủ trung tính để phối hợp với nhiều kiểu makeup - đúng chuẩn cây son "đánh lúc nào cũng hợp".

Màu 606 của Laka lên môi cực xinh, vô cùng dễ dùng. (Nguồn: Laka)

Giá thành: 21 USD (~550 nghìn đồng).

4. Dasique Fure Water Lip Gloss

Dasique tiếp tục phát huy thế mạnh "kẹo ngọt" đã làm nên tên tuổi của thương hiệu, với bảng màu trong trẻo, tươi tắn và ngọt nhẹ, thiên về các tông trái cây nhưng được tiết chế để không quá chói hay gắt màu. Nhờ độ bão hòa vừa phải, son rất dễ dùng hằng ngày, kể cả với những ai chuộng makeup tự nhiên.

Dasique hạn chế tình trạng bong tróc, đặc biệt phù hợp với những người môi khô. (Nguồn: Dasique)

Chất son mỏng nhẹ như nước, khi tán lên môi tạo hiệu ứng bóng ẩm trong veo, càng layer càng thấy rõ độ căng bóng nhưng không hề gây cảm giác dày hay bết. Ánh son lên môi giống như nước ép trái cây lan từ bên trong, giúp đôi môi trông đầy đặn, căng khỏe và có sức sống hơn. Công thức có bổ sung dầu dưỡng ẩm, giúp môi duy trì độ mềm mịn trong nhiều giờ, hạn chế tình trạng khô hay bong tróc, đặc biệt phù hợp với những đôi môi khô nhưng vẫn muốn theo đuổi hiệu ứng water-glow.

Giá thành: 21 USD (~550 nghìn đồng).

5. fwee Rose Obsession Stay-fit Lip Tint

fwee Rose Obsession Stay-fit Lip Tint được xây dựng bảng màu dựa trên những sắc độ biến chuyển tinh tế của cánh hoa hồng – từ gam hồng tươi căng mọng, trong trẻo cho đến các tông rose trầm mang hơi thở cổ điển. Nhờ cách pha màu thông minh và tiết chế độ bão hòa, các sắc son đều lên môi dịu mắt, dễ dùng, không xỉn da, linh hoạt kết hợp với nhiều phong cách makeup khác nhau, từ trang điểm hằng ngày nhẹ nhàng đến những layout đậm chất khí chất.

fwee có là cái tên nổi bật trong bảng xếp hạng son bóng nhất định chị em phải thử trong năm 2026. (Nguồn: fwee)

Son cho hiệu ứng bóng trong, sạch màu, ánh bóng vừa phải, thiên về cảm giác môi ẩm mượt tự nhiên thay vì bóng dầu. Chất son mỏng, ôm môi tốt, khi thoa lên cho cảm giác màu son như tan vào môi, tạo độ căng mềm nhẹ nhàng chứ không quá "lấp lánh". Điểm cộng lớn nhất của dòng son này là khả năng giữ màu vượt trội so với mặt bằng chung của son bóng: màu bám đều, phai từ từ và khi trôi vẫn giữ lại lớp tint hồng nhẹ, giúp môi trông tươi tắn, không bị loang lổ hay lem viền – rất phù hợp để dùng hằng ngày.



Giá thành: ~375 nghìn đồng.

6. CLIO Crystal Glam Tint – Apple Edition

Phiên bản Apple Edition giới hạn của CLIO ghi điểm ngay từ ánh nhìn đầu tiên với thiết kế nắp son được gắn quả táo mini xinh xắn, vừa mang tính sưu tầm vừa tạo cảm giác trẻ trung, ngọt ngào đúng tinh thần "quả mọng" của dòng Crystal Glam Tint.

Chất son dạng gel của CLIO lên môi như phủ một lớp jelly mỏng. (Nguồn: CLIO)

Chất son là gel bóng trong đặc trưng, khi thoa lên môi tạo cảm giác như phủ một lớp jelly mỏng nhẹ, cho độ bóng sạch và trong veo. Son không dính môi, không bóng dầu, lớp bóng ôm môi vừa đủ giúp đôi môi trông mềm mại, ẩm mịn và căng nhẹ tự nhiên. Ngay cả khi để mặt mộc hoặc makeup tối giản, cây son này vẫn tạo được hiệu ứng tươi tắn, giúp gương mặt sáng hơn mà không hề "quá tay".

Giá thành: 13,3 USD (~350 nghìn đồng)

7. nuse Reju Lip Gloss

nuse nuse Reju Lip Gloss là một trong những dòng son bóng thiên về chăm sóc môi đang được nhiều beauty blogger và makeup artist Hàn Quốc yêu thích trong thời gian gần đây. Không chỉ tập trung vào hiệu ứng bóng, sản phẩm được định vị như một gloss – treatment đúng nghĩa, kết hợp giữa trang điểm và phục hồi môi.

nuse Reju Lip Gloss đặc biệt phù hợp với makeup tối giản, trang điểm trong veo hoặc dùng như một phiên bản son dưỡng nâng cấp cho những ngày để mặt mộc. (Nguồn: nuse)

Công thức son nổi bật với các thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu như PDRN, collagen thực vật và hyaluronic acid, giúp cung cấp độ ẩm tức thì, đồng thời cải thiện độ mềm mịn và độ đàn hồi của môi sau một thời gian sử dụng đều đặn. Khi thoa lên môi, chất son mỏng nhẹ, trong suốt, nhanh chóng tạo lớp bóng ẩm tự nhiên mà không gây dính hay nặng môi. Hiệu ứng lên môi giống như được phủ một lớp màng nước căng mịn, giúp rãnh môi trông mờ hơn và đôi môi trở nên đầy đặn, khỏe khoắn.

Giá thành: 19 USD (~500 nghìn đồng)

8. hince Holiday Snow Flower Water Tint

BST Holiday Snow Flower của hince được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc những bông tuyết đầu mùa tan nhẹ trên da, mang tinh thần trong trẻo, tinh khôi đúng chất hince. Dòng Water Tint trong BST này tập trung vào hiệu ứng bóng nước dịu nhẹ, khi lên môi cho cảm giác ẩm mượt và trong veo như phủ một lớp sương mỏng.

hince Snow Flower Water Tint cho bạn một lớp bóng sương trong veo cho đôi môi căng khỏe, chuẩn vibe makeup Hàn nhẹ nhàng. (Nguồn: hince)

Bảng màu được xây dựng theo các tông clean – soft nhưng có chiều sâu, không quá nhạt để bị bệt môi, cũng không quá đậm để phá vỡ tổng thể makeup. Nhờ đó, son rất hợp với những layout makeup Hàn Quốc nhẹ nhàng, thiên về làn da trong suốt và đôi môi căng khỏe tự nhiên. Ánh bóng của son được tiết chế vừa phải, không quá gắt hay bóng dầu, giúp môi trông đầy đặn, mềm mịn và có sức sống mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát, tinh tế.

Giá thành: 250 nghìn đồng.

9. tip toe Glowit Sorbet Tint

tip toe Glowit Sorbet Tint nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hình ngôi sao nổi bật, mang đậm tinh thần trẻ trung, mộng mơ của thương hiệu. Dòng son này theo đuổi hiệu ứng bóng nước trong veo, khi lên môi tạo cảm giác như được phủ một lớp sương mỏng, giúp đôi môi trông tươi tắn và có sức sống hơn ngay từ lần chạm đầu tiên.

Chỉ cần một lớp bóng sương trong veo, đủ để đôi môi căng mọng và gương mặt sáng bừng. (Nguồn: tiptoe)



Chất son mỏng nhẹ, thiên về water tint, dễ tán và không gây nặng môi. Bảng màu được xây dựng theo các tông clean – soft nhưng vẫn có chiều sâu, phù hợp với phong cách makeup Hàn Quốc nhẹ nhàng, trong trẻo. Ánh bóng được tiết chế vừa phải, không quá gắt hay bóng dầu, mang lại hiệu ứng môi căng khỏe tự nhiên, rất hợp để dùng hằng ngày hoặc cho những layout makeup ngọt ngào, nữ tính.

Giá thành: 15 USD (~400 nghìn đồng)

10. BRAYE Thin Glow Tint

BRAYE Thin Glow Tint gây ấn tượng ngay từ thiết kế dáng bút thon gọn, mang đậm tinh thần cool girl hiện đại và khác biệt hoàn toàn so với các dòng son bóng truyền thống. Phần đầu son cho phép kiểm soát lượng sản phẩm dễ dàng, giúp viền môi gọn gàng ngay cả khi đánh không cần chì viền.

Khi apply son BRAYE Pen Lip Tint cho cảm giác cực nhẹ môi. (Nguồn: BRAYE)

Công thức son nổi bật với 39% tinh chất dưỡng, kết hợp hyaluronic acid đa tầng, vitamin E, dầu hạnh nhân, panthenol và chiết xuất lô hội, giúp cấp ẩm sâu, làm mềm môi và hạn chế khô ráp trong suốt thời gian sử dụng. Khi lên môi, son tạo hiệu ứng bóng rõ nhưng nhẹ, lớp bóng trong, sạch và không gây cảm giác dính hay nặng môi. Khả năng lên màu tốt, có thể đánh mỏng cho vẻ tự nhiên hoặc đánh dày để đạt độ sắc nét, căng mọng. Đặc biệt, son bám đều trên môi, không đọng rãnh, không loang viền, phù hợp với hầu hết tình trạng môi – từ môi khô đến môi nhiều rãnh.

Giá thành: 20 USD (~525 nghìn đồng)

