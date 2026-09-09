10 mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất với người ngoại quốc: Bạch Lộc thứ 3, ngôi đầu không ngoài dự đoán

Bảng xếp hạng Top 10 mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất năm 2026 do khán giả nước ngoài bình chọn vừa được công bố, lập tức bùng nổ tranh cãi. Bên cạnh cuộc đua phiếu sát sao, kết quả còn cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa gu thẩm mỹ của khán giả nội địa xứ Trung và quốc tế, nơi visual sắc nét hay sức mạnh fandom được cho là lấn lướt thực lực chuyên môn.

10. Vương Sở Nhiên - Sắc vóc nổi bật nhưng vướng thị phi

Sở hữu gương mặt thanh tú, khung xương chuẩn cùng vóc dáng cao ráo, Vương Sở Nhiên mang vẻ đẹp kết hợp giữa nét cổ điển và sự sắc sảo. Cô cực kỳ ăn ảnh và linh hoạt, dễ dàng biến chuyển từ dịu dàng sang sắc lạnh. Dù nền tảng nhan sắc tự nhiên hoàn toàn đủ sức cạnh tranh Top 5, những tranh cãi xoay quanh vai diễn và đời tư đã kéo lượng phiếu của cô xuống vị trí thứ 10 với hơn 60.000 lượt chọn.

Vương Sở Nhiên

9. Vạn Bằng - "Ngựa ô" khí chất âm thầm bứt phá

Cũng nhận hơn 60.000 phiếu, Vạn Bằng là bất ngờ lớn của bảng xếp hạng. Xuất thân từ chuyên môn múa, cô sở hữu vóc dáng cân đối, tư thế đẹp cùng thần thái thanh lãnh. Không gây choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp gần gũi của Vạn Bằng thuộc tuýp càng nhìn càng cuốn hút. Dù không phủ sóng truyền thông hay leo hot search, lượng fan quốc tế trung thành từ các bộ phim thanh xuân đã đưa cô vào Top 9.

Vạn Bằng

8. Dương Tử - Nữ thần thực lực gây tiếc nuối

Là Thị hậu Bạch Ngọc Lan với loạt phim bạo như Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Tương Tư, vị trí thứ 8 (~115.000 phiếu) của Dương Tử bị đánh giá là quá thấp so với vị thế. Dương Tử sở hữu nét đẹp mềm mại, dễ chịu và càng nhìn càng hài hòa. Tuy nhiên, việc thiếu đường nét sắc sảo "đập vào mắt" cùng gu phim nặng về tâm lý khiến cô chịu nhiều bất lợi ở các cuộc đua thuần về visual trên thị trường quốc tế.

Dương Tử

7. Thẩm Nguyệt - Vẻ đẹp "cô gái nhà bên"

Nổi tiếng toàn châu Á nhờ Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp và Vườn Sao Băng, Thẩm Nguyệt nhận gần 180.000 phiếu để cán đích ở hạng 7. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ mang lại cảm giác trẻ trung, chữa lành. Dù không sắc sảo, visual thân thiện và độ nhận diện cao giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng.

Thẩm Nguyệt

6. Châu Dã - Khí chất điện ảnh bị đánh giá thấp

Với gần 200.000 phiếu, Châu Dã dừng chân ở vị trí thứ 6 trong sự tiếc nuối của nhiều người. Cô sở hữu gương mặt góc cạnh, ánh mắt có chiều sâu và khí chất điện ảnh hiếm hoi trong dàn tiểu hoa cùng lứa. Khả năng biến hóa linh hoạt từ lạnh lùng sang dịu dàng giúp cô cực kỳ đắt show thời trang. Điểm trừ duy nhất là Châu Dã vẫn thiếu một tác phẩm bùng nổ kéo dài để biến khí chất thành sức hút đại chúng.

Châu Dã

5. Điền Hi Vi - "Em gái ngọt ngào" bùng nổ sức hút

Nhận hơn 220.000 phiếu, Điền Hi Vi chễm chệ ở vị trí thứ 5 nhờ visual ngọt ngào nhưng không nhạt nhòa. Đôi mắt to tròn cùng biểu cảm linh hoạt giúp cô phủ sóng mạnh mẽ qua các dự án như Thanh Thanh Nhật Thường, Điền Canh Kỷ. Sự tươi mới, trẻ trung và phong cách năng động giúp người đẹp nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả quốc tế.

Điền Hi Vi

4. Ngu Thư Hân - Visual độc lạ cùng sức mạnh fandom

Cán mốc hơn 500.000 phiếu, Ngu Thư Hân gây tranh cãi khi đứng thứ 4. Không đi theo chuẩn mực mỹ nhân cổ điển, cô sở hữu diện mạo nhí nhảnh, linh hoạt và độ nhận diện cực cao. Cú hích Thương Lan Quyết cùng tính cách duyên dáng ngoài đời đã giúp cô xây dựng lượng fan quốc tế đông đảo, biến sự cá tính thành lợi thế cạnh tranh đáng gờm.

Ngu Thư Hân

3. Bạch Lộc - Nét đẹp cổ điển pha lẫn mạnh mẽ

Vị trí Top 3 của Bạch Lộc nhận được sự đồng thuận cao từ công chúng. Đôi mắt phượng đặc trưng cùng gương mặt trái xoan giúp cô cân tốt cả vai dịu dàng lẫn mạnh mẽ. Diễn xuất thiên về cảm xúc, hình ảnh phủ sóng liên tục và fandom mạnh đã giúp cô không chỉ đứng hạng 3 bảng này mà còn lọt Top 20 mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2026.

Bạch Lộc

2. Triệu Lộ Tư - "Sweet girl" thống trị dòng phim ngôn tình

Á quân thuộc về Triệu Lộ Tư với lượng phiếu áp đảo nhóm dưới. Nhan sắc ngọt ngào, gương mặt tròn mềm mại cùng biểu cảm thân thiện giúp cô trở thành "nữ thần thanh xuân" cực hot tại châu Á thông qua các bộ phim như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn. Khả năng biến hóa phong cách linh hoạt cùng fandom quốc tế hùng hậu là bệ phóng vững chắc cho vị trí của cô.

Triệu Lộ Tư

1. Địch Lệ Nhiệt Ba - Bức tường thành visual khó xô đổ

Chiến thắng tuyệt đối với hơn 3,2 triệu phiếu, Địch Lệ Nhiệt Ba áp đảo toàn bộ bảng xếp hạng để trở thành quán quân. Nhan sắc lai Tân Cương sắc sảo với sống mũi cao, mắt sâu cùng thần thái thảm đỏ đỉnh cao giúp cô vượt qua mọi chuẩn mực thẩm mỹ thông thường. Mức độ phủ sóng quốc tế cùng các hợp đồng xa xỉ giúp cô khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc hàng đầu, đồng thời góp mặt trong Top 20 mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2026.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo Sohu