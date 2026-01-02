10 món skincare "cháy kệ" tại Cosmed 2025: Google cạn từ khen, nhìn lượt mua đủ hiểu độ HOT

Mỗi năm, thị trường làm đẹp là cuộc đua khốc liệt giữa hàng trăm hàng nghìn sản phẩm skincare mới ra mắt. Nhưng chỉ những cái tên thật sự hiệu quả, dễ dùng và được mua đi mua lại mới đủ sức trụ vững trong các bảng xếp hạng bán chạy. Dưới đây là những sản phẩm là best seller trong năm 2025 của Cosmed - chuỗi cửa hàng dược mỹ phẩm lớn tại Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi item đều phù hợp với nhịp sống bận rộn nhưng vẫn muốn chăm da bài bản, bạn có thể tham khảo.

10. Kem dưỡng OZIO Royal Jelly All In One Face Gel

Sở hữu kết cấu gel-cream mỏng nhẹ, OZIO Royal Jelly All In One Face Gel là một loại kem dưỡng ghi điểm nhờ khả năng cấp ẩm nhanh nhưng không hề bí da. Công thức của em này chứa chiết xuất sữa ong chúa, hyaluronic acid và collagen thủy phân giúp da mềm mịn và căng bóng hơn, phù hợp với ai có làn da khô hoặc những ngày da bị xỉn vì thiếu ngủ, stress.

Nơi mua: OZIO Singapore

9. Son dưỡng YNM Rainbow Honey Lip Balm

Không chỉ gây chú ý bởi thiết kế cầu vồng bắt mắt, YNM còn chinh phục người dùng nhờ khả năng đổi màu theo nhiệt độ môi, tạo sắc hồng tự nhiên. Son chứa mật ong và squalane giúp môi mềm và giảm khô tróc, khắc phục rãnh môi. Một ưu điểm nữa là chất son mỏng, không dính, bạn dùng hằng ngày hay dặm lại đều hợp, không chỉ để dưỡng mà làm son môi hàng ngày tự nhiên đều "okela".

Nơi mua: YNM Vietnam Store

8. Kem dưỡng CeraVe Moisturizing Cream

Tiếp theo là một cái tên quen thuộc với những ai có da nhạy cảm, da yếu - CeraVe Moisturizing Cream nổi bật với 3 loại ceramide thiết yếu kết hợp niacinamide. Nhờ đó mà sản phẩm giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da bền vững. Kết cấu kem không quá nặng, thấm từ từ nhưng khóa ẩm rất lâu, dùng được cho cả mặt lẫn body.

Em này đặc biệt phù hợp trong giai đoạn da bong tróc, kích ứng hoặc sau treatment, cứ thủ sẵn trong nhà là yên tâm.

Nơi mua: CeraVe Official Store

7. Mặt nạ than hoạt tính Timeless Truth Mask Black Charcoal Gold Flakes

Trong hệ thống Cosmed, mặt nạ "vàng đen" của TTM cũng là một cái tên được restock liên tục nhờ sử dụng chất liệu than tre Nhật Bản, ôm sát da để giúp tinh chất thẩm thấu tốt hơn. Công thức giàu hyaluronic acid, vàng và các thành phần dưỡng ẩm trong mặt nạ giúp da căng bóng, mịn màng rõ rệt sau khi đắp. Em này phù hợp cho những ngày cần phục hồi sau chuỗi ngày make-up liên tục hoặc khi da bị stress, hiệu quả mà không gây nặng mặt.

Nơi mua: Watsons

6. DR.WU Extra Hydrating With Hyaluronic Acid

Dù khá "lowkey" ở Việt Nam nhưng DR.WU lại là một cái tên nổi đình đám ở Đài Loan. Lotion của thương hiệu này nổi bật với công nghệ hyaluronic acid thế hệ mới, giúp giữ nước sâu và ổn định độ ẩm lâu dài. Kết cấu của em DR.WU Extra Hydrating With Hyaluronic Acid dạng essence mỏng nhẹ, thấm nhanh, không bết dính nên dùng rất hợp cho da hỗn hợp đến da khô. Sản phẩm đặc biệt được yêu thích trong routine phục hồi hoặc sau các liệu trình thẩm mỹ, là lựa chọn an toàn cho những ai muốn dưỡng ẩm bài bản nhưng không thích cảm giác nặng hay bí da.

5. Mặt nạ PDRN Exosome Rejuvenation Glowing Refining Facial Mask

PDRN và exosome là hai từ khóa "hot" trong năm 2025 trong giới skincare xứ Đài, và dòng mặt nạ này tận dụng rất tốt lợi thế đó. Sản phẩm tập trung vào phục hồi da mệt mỏi, da yếu và da sau treatment, giúp bề mặt da mịn và đều màu hơn. Chất mask của em này ôm sát, tinh chất thấm đều, không gây châm chích, phù hợp dùng như bước "cấp cứu" khi da xuống phong độ.

Nơi mua: eBay

4. Toner AHC Hyaluronic Dewy Radiance

Với công thức đa phân tử HA kết hợp vitamin C và glutathione, toner AHC được chứng minh là vừa dưỡng ẩm vừa làm sáng da hiệu quả. Chất nước lỏng nhẹ, thấm nhanh, có thể dùng để lau, vỗ hay đắp lotion mask đều ổn. Hơn nữa, em này có dung tích lớn, giá dễ chịu nên phù hợp với tệp khách hàng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm - miễn là hợp với da, được ưa chuộng cho routine hằng ngày.

Nơi mua: Beauty Box

3. Mặt nạ Neogence Super Hydrating

Mặt nạ Neogence nổi tiếng với khả năng bơm nước nhanh nhưng vẫn thoáng, không bị bí da hay tắc lỗ chân lông. Công thức sản phẩm chứa HA vi phân tử và vitamin B5 giúp da mềm mịn và tươi tắn hơn sau khi đắp. Nhìn chung, em này rất hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt nam hoặc những ai không thích mặt nạ quá dày tinh chất. Hiệu quả ổn định, dễ dùng, giá hợp lý nên có mặt thường xuyên trong các bảng xếp hạng bán chạy.

Nơi mua: Watsons

2. Avène Thermal Spring Water

Avène Thermal Spring Water là xịt khoáng “quốc dân” cho da nhạy cảm, những ai da yếu gần như đều từng dùng qua. Xịt khoáng này chứa nước suối khoáng tự nhiên giúp làm dịu da, giảm đỏ rát và cấp ẩm tức thì. Bạn có thể dùng sau khi rửa mặt, sau khi ra nắng, trước hoặc sau makeup đều được, tóm lại là một sản phẩm đơn giản nhưng hữu dụng trong mọi hoàn cảnh.

Nơi mua: Avene Official Store

1. Nước tẩy trang L’Oréal Gentle Eye & Lip Makeup Remover

Sản phẩm được ghi nhận là đỉnh nhất trong chuỗi Cosmed 2025 là Nước tẩy trang mắt môi L’Oréal Gentle Eye & Lip Makeup Remover. Chị em yêu thích em này nhờ công thức dầu và nước cân bằng giúp sản phẩm tẩy sạch nhanh mascara và son lì mà không cần chà xát mạnh. Thêm vào đó là chất lỏng nhẹ, lành tính nên khi dùng không bị cay mắt cũng như không để lại cảm giác nhờn rít. Dùng xong da mắt vẫn dễ chịu, không khô căng. Đây là món mà cứ mỗi đợt sale là lại thấy mọi người mua vài chai một lúc.

Nguồn: beauty321