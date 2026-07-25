Đi ăn cưới luôn là dịp để chị em diện đẹp, nhưng đẹp thế nào cho tinh tế lại là chuyện không hề dễ. Một chiếc váy có thiết kế thanh lịch, phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn và không quá nhiều chi tiết đính kết cầu kỳ thường sẽ giúp bạn ghi điểm vì gu ăn mặc sang trọng, chỉn chu mà vẫn rất cuốn hút. Nếu các nàng vẫn đang băn khoăn chưa biết chọn gì cho mùa cưới này, 10 mẫu váy dưới đây sẽ là những gợi ý đáng tham khảo: đẹp, dễ mặc, lên ảnh xinh và vẫn giữ được sự tinh tế trong ngày vui của cô dâu, chú rể.

Mẫu 1: Váy satin quây ngực màu vàng bơ mang đến vẻ ngoài sang trọng, nữ tính mà không quá phô trương. Chất liệu bắt sáng nhẹ cùng thiết kế tối giản giúp tổng thể vừa cuốn hút vừa tinh tế, rất phù hợp để diện đến các buổi tiệc cưới. Mẫu váy này đặc biệt hợp với đám cưới ngoài trời, tiệc cưới trên bãi biển hoặc tại resort nhờ gam màu tươi sáng và cảm giác mềm mại, bay bổng.

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Mẫu 2: Với những nàng theo đuổi phong cách thanh lịch, kín đáo, mẫu váy liền màu xám này là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Thiết kế cổ sen, hàng cúc trước cùng chân váy xếp ly tạo cảm giác nhã nhặn, chỉn chu, phù hợp với nhiều độ tuổi. Phom váy chiết eo nhẹ và dáng xòe giúp khéo léo che khuyết điểm ở vòng hai, hông và đùi, mang lại vẻ ngoài gọn gàng, nữ tính mà vẫn sang trọng.

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Mẫu 3: Mang hơi hướng váy sơ mi nhưng được làm mềm bằng phom dáng dài và phần chiết eo, mẫu váy này ghi điểm nhờ vẻ thanh lịch, hiện đại và rất dễ mặc. Gam màu be nhã nhặn kết hợp thắt lưng mảnh giúp tôn vòng eo, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối hơn. Thiết kế dáng suông nhẹ cũng khéo léo che phần bụng dưới và hông, phù hợp với nhiều dáng người. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nàng từ khoảng 25 tuổi trở lên, đặc biệt hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản, trưởng thành và có thể mặc lại trong nhiều dịp khác sau đám cưới.

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Mẫu 4: Nếu sở hữu bờ vai đẹp và chiều cao từ khoảng 1m60 trở lên, các nàng đừng bỏ qua mẫu váy này. Thiết kế lệch vai giúp khoe khéo xương quai xanh, còn phom váy dài ôm nhẹ tôn dáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Diện trong những đám cưới ở resort, bên bờ biển hay tiệc ngoài trời sẽ càng nổi bật nhờ vẻ nữ tính, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu.

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Mẫu 5: Những chiếc váy hoa bay bổng luôn là lựa chọn đáng cân nhắc cho các đám cưới mùa hè. Họa tiết hoa nhã nhặn kết hợp phom váy xòe nhẹ mang đến vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào mà không quá cầu kỳ. Mẫu váy này đặc biệt phù hợp với các nàng theo đuổi phong cách nữ tính, đồng thời rất hợp để diện trong những tiệc cưới cả trong nhà lẫn ngoài trời.

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Mẫu 6: Mặc váy đen đi ăn cưới hoàn toàn không phải điều kiêng kỵ nếu biết chọn thiết kế phù hợp. Thay vì những kiểu quá cầu kỳ hay mang cảm giác nặng nề, các nàng nên ưu tiên những mẫu có phom dáng thanh lịch, đường cắt gọn gàng và điểm nhấn vừa phải. Chiếc váy đen này là một gợi ý điển hình khi vừa tôn dáng, sang trọng, vừa đủ tinh tế để nổi bật mà không lấn át cô dâu.

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Mẫu 7: Những mẫu váy maxi họa tiết như thế này luôn được nhiều chị em yêu thích nhờ tính ứng dụng cao. Không chỉ phù hợp để diện đi ăn cưới, chiếc váy còn có thể đồng hành trong những chuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng tại resort hay các buổi dạo phố cuối tuần. Chất liệu mềm mại, phom dáng rộng rãi cùng họa tiết nhã nhặn mang đến vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch và rất dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh.

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Mẫu 8: Chiếc váy ngắn màu champagne này là lựa chọn lý tưởng cho những nàng yêu thích phong cách sang trọng, nữ tính. Họa tiết đính kết được tiết chế vừa phải, kết hợp phom váy xòe trẻ trung giúp tổng thể nổi bật nhưng không quá lộng lẫy. Đây là kiểu váy rất hợp với các tiệc cưới trong nhà, khách sạn hoặc sảnh tiệc sang trọng.

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Mẫu 9: Gam hồng phấn nhẹ kết hợp chất liệu gấm dệt hoa mang đến vẻ ngoài ngọt ngào nhưng vẫn rất sang trọng. Thiết kế cúp ngực dáng dài ôm nhẹ giúp tôn đường cong, đặc biệt phù hợp với những nàng có vóc dáng mảnh mai hoặc bờ vai đẹp. Mẫu váy này rất hợp để diện trong các tiệc cưới tại khách sạn, resort hoặc lễ cưới ngoài trời theo phong cách lãng mạn, vừa nổi bật đủ để ghi điểm mà vẫn giữ được sự tinh tế của một vị khách mời.

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Mẫu 10: Thiết kế tối giản nhưng không hề đơn điệu là điểm hút mắt của mẫu váy này. Phần cổ thuyền nhẹ giúp tôn bờ vai, tay áo buông mềm tạo cảm giác thanh thoát, trong khi chi tiết hoa vải ở eo trở thành điểm nhấn tinh tế mà không cần quá nhiều đính kết. Gam màu kem nhã nhặn cùng phom dáng ôm nhẹ mang đến vẻ ngoài sang trọng, nữ tính và rất phù hợp với những nàng theo đuổi phong cách "quiet luxury" nhẹ nhàng, thanh lịch.

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