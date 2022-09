10 loại thực phẩm lành mạnh có lợi cho những chị em đang mong có con

Để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh, cả người vợ lẫn người chồng đều phải chuẩn bị sẵn sàng về cả kinh tế lẫn sức khỏe. Riêng với chị em, bên cạnh việc uống thuốc bổ thì chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm lành mạnh có lợi cho những chị em đang chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ sắp tới:

1. Trứng

Nghiên cứu cho thấy những người có chế độ ăn giàu protein và ít carbohydrate thường có tỷ lệ mang thai cao hơn. Do đó, bổ sung các thực phẩm giàu protein như lòng trắng trứng sẽ rất tốt đối với việc mang thai tự nhiên.

Lòng đỏ trứng cũng cấp gần như tất cả sắt, canxi, kẽm, vitamin B6, folate và vitamin B12 trong trứng. Chúng cũng chứa vitamin A. Lòng đỏ trứng gà nuôi đồng cũng rất giàu axit béo omage-3 tăng cường khả năng sinh sản EPA, DHA và các vitamin tan trong chất béo A, D, E và vitamin K2.

Một lý do tốt khác để ăn trứng là chúng chứa một nguồn thịt nạc protein (lean protein), được chứng minh là tốt cho khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Trứng cũng chứa choline, có thể làm giảm nguy cơ mắc một số dị tật bẩm sinh.

2. Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu axit béo omega-3 và omega-6. Đây là một phần khiến các nhà nghiên cứu xem xét liệu chúng có khả năng hỗ trợ sinh sản hay không.

Trong một nghiên cứu, 117 người đàn ông được chia làm 2 nhóm: 1 nhóm sẽ tránh ăn các loại hạt cây và nhóm khác sẽ ăn 75g quả óc chó mỗi ngày.

Sau 12 tuần, nhóm ăn quả óc chó đã có sự cải thiện về tỉ lệ sống, độ di động và hình dạng của tinh trùng. Họ cũng thấy ít bất thường về nhiễm sắc thể hơn.

3. Quả lựu

Quả lựu từ lâu đã gắn liền với sự sinh sôi, nảy nở do có nhiều hạt. Mặc dù không phải là lý do khoa học để ăn lựu nhưng đó cũng là một lý do thú vị. Về mặt khoa học, lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện chất lượng tinh trùng.

4. Hàu

Hàu xuất hiện trong hầu hết các danh sách thực phẩm hỗ trợ sinh sản. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng tăng cường khả năng sinh sản. Một khẩu phần ăn gồm 6 con hàu sống chỉ chứa 139 calo nhưng có các vitamin và khoáng chất quan trọng này: 408% lượng vitamin B12 được đề nghị hàng ngày; 188% lượng kẽm khuyến nghị hàng ngày; 187% lượng selen được khuyến nghị hàng ngày; 43% lượng sắt khuyến nghị hàng ngày.

5. Măng tây

Măng tây là một siêu thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nó có hàm lượng calo thấp và cung cấp cho bạn một lượng dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường khả năng sinh sản. Trong một khẩu phần ăn, bạn sẽ nhận được đầy đủ giá trị hàng ngày của vitamin K, 60% giá trị hàng ngày của folate và hơn 20% các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như vitamin A, vitamin C và vitamin B, thiamin.

6. Đậu và đậu lăng

Phụ nữ ăn nhiều protein thực vật từ đậu nành sẽ dễ thụ thai hơn. Ngoài ra, các loại đậu lăng, đậu phụ, đậu đỏ, các loại hạt chứa protein thực vật... cũng làm gia tăng khả năng mang thai tự nhiên.

Đậu và đậu lăng là nguồn cung cấp chất xơ và folate tuyệt vời, cả hai đều rất quan trọng để duy trì sự cân bằng nội tiết tố lành mạnh. Đậu lăng cũng chứa nhiều polyamine essenceidine, có thể giúp tinh trùng thụ tinh với trứng. Đậu lăng và đậu cũng giàu protein, có thể giúp thúc đẩy quá trình rụng trứng khỏe mạnh hơn.

7. Cà chua

Cà chua chứ nhiều chất dinh dưỡng lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp tăng khả năng sinh sản của bạn. Lycopene đã được nghiên cứu rộng rãi về vai trò tiềm năng của nó trong việc cải thiện khả năng sinh sản của nam giới.

Bổ sung lycopene thậm chí còn được nghiên cứu như một phương pháp điều trị vô sinh nam. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung 4-8mg lycopene mỗi ngày trong 8-12 tháng giúp cải thiện sức khỏe tinh dịch và tăng tỉ lệ mang thai.

8. Gan

Gan, đặc biệt là gan bò là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất hành tinh. Nó chứa nhiều vitamin tan trong chất béo, bao gồm cả vitamin A mà rất khó kiếm được ở những nơi khác trong chế độ ăn uống.

Bên cạnh việc là nguồn cung cấp vitamin A tự nhiên cuối cùng, gan còn chứa nhiều sắt có khả năng hấp thụ cao, giúp ngăn ngừa sảy thai và thiếu máu ở mẹ. Vitamin B12 cần thiết cho sự hình thành các tế bào hồng cầu và DNA. Gan cũng là nguồn cung cấp dồi dào choline, axit béo omega-3 và folate.

9. Trái cây

Các loại trái cây họ cam quýt là một trong những nguồn tốt nhất cung cấp vitamin C. Cam có chứa polyamine putrescine, một số nghiên cứu trên động vật có liên quan đến khả năng cải thiện sức khỏe của trứng và tinh dịch.

Phụ nữ ăn nhiều trái cây tăng khả năng đậu thai gấp 3 lần so với những phụ nữ ít ăn hoa quả. Phụ nữ bị thiếu hụt magie, gặp khó khăn trong quá trình thụ thai nên ăn dứa vì nó là thực phẩm cung cấp nhiều magie - chất có vai trò quan trọng trong sản sinh các hormone sinh sản.

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, phúc bồn tử... giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin E, folate, kali và chất xơ... giúp ngăn ngừa sự lão hóa của tế bào trứng. Còn chuối rất giàu vitamin B6 - giúp sản xuất các hormone, ăn nhiều chuối giúp chu kỳ kinh nguyệt diễn ra đều đặn, trứng phát triển khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, chuối còn giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và tạo ra các tế bào máu cho thai nhi, giúp bé có làn da khỏe mạnh và phát triển thị lực tốt.

10. Các loại hạt

Những loại hạt như hạt dẻ, hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều... rất tốt cho cơ thể vì chúng chứa chất béo no bão hòa đơn, giúp điều hòa insulin, tăng khả năng đậu thai. Ngoài ra, chúng còn giàu vitamin E, tốt cho da. Hạt bí chứa nhiều sắt có hemoglobin, giúp phụ nữ dễ mang thai tự nhiên hơn. Còn hạt hướng dương giàu kẽm, giúp cân bằng hormone sinh sản trong cơ thể, làm tăng chất lượng trứng của phụ nữ. Bên cạnh đó, hạt hướng dương còn giàu folate - chất tổng hợp axit folic, tốt cho phụ nữ mang thai và ngăn ngừa dị tật thai nhi.

Riêng hạt hướng dương rang, không ướp muối rất giàu vitamin E, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng số lượng và khả năng di động của tinh trùng. Ngoài ra, hạt hướng dương chứa nhiều folate và selen, rất quan trọng cho khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Hạt hướng dương cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega-6 dồi dào và chứa một lượng nhỏ axit béo omega-3.