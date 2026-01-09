10 giây gây sốt của vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain tại đám tang

Ngày 6/1, sự xuất hiện chớp nhoáng của Bi Rain và Kim Tae Hee tại tang lễ cố diễn viên gạo cội Ahn Sung Ki đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ vỏn vẹn khoảng 10 giây lướt qua ống kính khi ra về, nhưng khoảnh khắc hiếm hoi hai ngôi sao tay trong tay nơi công cộng sau nhiều năm kết hôn đã đủ khiến mạng xã hội bàn tán. Video nhanh chóng được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ lại, thu về gần 4 triệu lượt xem chỉ sau 24h.

Bên cạnh những lời ngưỡng mộ dành cho tình cảm bền chặt của cặp đôi sau nhiều năm chung sống, yếu tố visual và thời trang cũng là điều khiến khán giả đặc biệt chú ý. Không ít bình luận nhắc đến cụm từ "phong cách Hàn Quốc" như một lời công nhận cho gu ăn mặc tinh tế của đôi vợ chồng nổi tiếng.

Video đang được chú ý của vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee (Nguồn @motphim270620).

Trong thước phim được ghi lại, Bi Rain và Kim Tae Hee nắm tay nhau bước đi vội. Cả hai đều lựa chọn trang phục đen tối giản, lịch sự cho một không gian trang nghiêm nhưng vẫn toát lên khí chất rất riêng nhờ vóc dáng nổi bật. Trong khi Bi Rain diện suit đen dáng slim vừa vặn, kết hợp áo cổ lọ bên trong mang đến cảm giác nam tính, chững chạc mà không quá cứng nhắc. Phom dáng gọn gàng cùng cách tiết chế phụ kiện giúp tổng thể của nam ca sĩ trông trầm ổn và đầy bản lĩnh.

Kim Tae Hee đồng hành bên chồng trong chiếc áo khoác dáng dài màu đen, phom suông thanh lịch, đi cùng boots cổ thấp, mái tóc đen buông thẳng tự nhiên. Không cần trang sức cầu kỳ hay chi tiết phô trương, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ thần thái điềm tĩnh và sự tinh tế trong cách ăn mặc.

Phong cách của cặp đôi vì thế cũng dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn nhờ mang đầy triết lý quen thuộc của thời trang Hàn Quốc: để người mặc tỏa sáng, thay vì để trang phục lấn át con người.

Khung hình đời thường như cắt ra từ một tập K-drama của 2 ngôi sao đình đám (Ảnh @motphim270620).

Nhiều lời khen, chú ý đến gu thời trang của cả 2.

Thực tế, phong cách của Bi Rain và Kim Tae Hee từ trước đến nay luôn gắn liền với tinh thần basic, tối giản và kín đáo. Dù là một trong những cặp sao đình đám nhất xứ kim chi, họ hiếm khi chạy theo xu hướng mới nổi, hay phô trương hàng hiệu. Cách đây nhiều năm, một trong số ít lần cả hai cùng xuất ngoại, loạt ảnh thời trang sân bay của cặp đôi từng được xem là "huyền thoại" bởi sự basic chuẩn mực, khả năng ứng dụng cao nhưng sang trọng và mang đầy tính biểu tượng.

Sau nhiều năm từ loạt ảnh thời trang sân bay năm ấy của vợ chồng Bi Rain mới có thêm phiên bản khác (Ảnh news1, Xsportnews).

Hay bộ ảnh cưới từng gây sốt một thời của cặp đôi 8X cũng vậy: tối giản, cổ điển và đầy cảm xúc. Kim Tae Hee khi ấy khiến công chúng bất ngờ khi chọn váy cưới dáng ngắn, thiết kế ren trơn, không đính kết cầu kỳ hay kể cả trang sức, phụ kiện cũng "vắng mặt" nốt. Tất cả cho thấy sự tiết chế, khiêm nhường hiếm thấy ở một biểu tượng nhan sắc hàng đầu như Kim Tae Hee.

Thời trang và ảnh cưới phần nào nói lên cá tính của cặp đôi (Ảnh Nate).

Quay trở lại hiện tại, thời gian gần đây Kim Tae Hee từng vướng bàn tán khi gương mặt lộ dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, bà xã Bi Rain thẳng thắn chia sẻ rằng cô tôn trọng sự già đi tự nhiên của bản thân. Dẫu vậy, sau hai lần sinh nở, mái tóc đen láy, dày và bóng khỏe từng là "thương hiệu" của Kim Tae Hee suốt hơn 20 năm gần như vẫn không thay đổi. Trong lần xuất hiện mới nhất, chính mái tóc này tiếp tục trở thành tâm điểm của hàng loạt lời khen từ người hâm mộ.