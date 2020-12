10 cây son hi-end đáng ao ước nhất năm 2020: Màu nào cũng đầy vẻ thượng lưu, mọi tông da đều có thể tìm thấy "chân ái"

1. Chanel Allure Ink Fusion màu 822 Deep Pink (Khoảng 900.000 VNĐ).

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ ngoài đầy tinh tế của cây son Chanel màu 822 Deep Pink đã dễ dàng lấy lòng các chị em. Tuy nhiên, cho đến khi thực sự thử cây son lên môi, bạn sẽ còn mê mẩn hơn nữa màu son đỏ hồng đầy sang trọng, quyến rũ nhưng không hề "dừ" của "em nó". Với chất son lì, cây Deep Pink sẽ mang đến cho bạn làn môi mềm mịn như nhung, bền màu và chẳng hề khô chút nào.

Nơi mua: Bonita Shop

2. Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick màu 200 (Khoảng 990.000 VNĐ)

Dòng son Lip Maestro này đã ra mắt từ rất lâu nhưng vẫn được các tín đồ làm đẹp săn đón nồng nhiệt từ năm này sang năm khác, trong đó cây son nổi bật hàng đầu chính là Lip Maestro màu 200. Cây son này mang tông hồng nâu pha đỏ và còn có chút ánh tím, được đánh giá là độc đáo, sang trọng và hợp với mọi tông da. Nhất là đối với những nàng da ngăm, màu son của cây Lip Maestro 200 sẽ còn hợp cạ hơn nữa với làn da quyến rũ, tăng thêm vẻ tây tây hút hồn cho chủ nhân. Cây son này có thành phần dưỡng nên lúc mới tô lên môi sẽ hơi bóng nhẹ, lâu dần mới chuyển thành lớp son mịn mượt như nhung; thế nhưng dù ở trạng thái nào, cây son của Giorgio Armani cũng sẽ đảm bảo độ trau chuốt cho làn môi, và luôn tạo cảm giác mềm mại, thoải mái.

Nơi mua: Mèo Cosmetic

3. Charlotte Tilbury màu Walk of Shame (Khoảng 899.000 VNĐ)

Trước giờ, son của Charlotte Tilbury vẫn cứ đều đều góp mặt trong danh sách những cây son hi-end đỉnh nhất. Cũng dễ hiểu thôi vì trước hết, ngay từ bao bì sản phẩm, son của Charlotte Tilbury đã thu hút ánh nhìn với thiết kế hình trụ, vỏ ngoài rose gold cùng những đường vân dọc đậm chất xa xỉ, cầm lên sang cả tay. Tiếp đó, rất nhiều màu son của hãng được đánh giá là sang trọng, cuốn hút, điển hình như cây Walk of Shame.

Thỏi son này không hề kén người diện và trên thực tế, em son này nhận được sự yêu thích của vô vàn chị em vì tông màu đỏ nâu rất nịnh da. Bên cạnh đó, sắc son trầm vừa phải, giúp tăng thêm độ quyến rũ, sắc sảo nhưng không hề "dừ" cũng là yếu tố quan trọng giúp em này chiếm được cảm tình của nhiều người. Cũng phải dành lời khen cho chất son lì nhưng không hề gây khô hay làm lộ vân môi của cây son nhà Charlotte Tilbury và đây chính là yếu tố chốt hạ giúp thỏi son Walk of Shame trở thành món làm đẹp đáng để chị em đầu tư.

Nơi mua: Lipstick

4. YSL Rouge Pur Couture The Slim màu 12 Nu Incongru (Khoảng 799.000 VNĐ)

Thuộc dòng son "siêu mẫu" Rouge Pur Couture The Slim của YSL, cây son số 12 được đánh giá là một trong những màu dễ đánh nhất và đương nhiên, "em nó" cũng được nhiều chị em tìm mua, các shop mỹ phẩm cũng bán ra ầm ầm.

Với gam màu hồng đất siêu xinh, cây son số 12 hô biến diện mạo của chị em thêm ngọt ngào, tươi trẻ nhưng cũng chẳng kém phần sang xịn. Độ trang nhã của cây son cũng giúp "em nó" trở thành lựa chọn hoàn hảo để chị em diện khi đi làm hoặc đến các sự kiện trang trọng. Chất son của em này mịn lì như cánh hoa nhưng vẫn nhẹ tênh, không gây khô môi và đặc biệt là khá bền màu. Cuối cùng, chẳng ai là không "đổ" trước vẻ ngoài mảnh dẻ, tinh tế, lại lấp lánh ánh kim đầy sang trọng của cây son đến từ YSL.

Nơi mua: Thế giới son môi

5. Tom Ford Lip Color Satin Matte màu 27 Shameless (Khoảng 1.350.000 VNĐ)

Cây son màu 27 Shameless này của Tom Ford là một trong những "em" son hi-end thịnh hành nhất trong dòng Lip Color Satin Matte, và lý do quan trọng nhất đương nhiên là màu son đẹp "điên đảo" của em nó. Cây 27 Shameless mang gam màu đỏ gạch đủ tươi mới nhưng cũng siêu sang chảnh. Khi tô lòng môi thì em này mang đến cảm giác trẻ trung, rạng rỡ và trendy còn khi tô full môi, gương mặt của bạn sẽ trở nên quyến rũ, bí ẩn hơn nhưng không hề "dừ" chút nào. Màu son hợp cả khi đi làm lẫn đi tiệc tùng buổi tối, tùy theo số lần bôi chồng lên môi. Chất son của em này có sự kết hợp giữa satin và matte nên đủ ẩm, mang đến làn môi mềm mịn, mướt mát. Thêm một điều đáng khen nữa là dù bạn không makeup, cây 27 Shameless này lên môi vẫn siêu xinh.

Nơi mua: Lazada

6. Givenchy Le Rouge Deep Velvet màu 37 Rouge Graine (Khoảng 1.150.000 VNĐ)

Mê son đỏ thì bạn không thể bỏ qua màu son 37 Rouge Graine của Givenchy được. Em này có màu đỏ thuần rất dễ diện, mang đến sự nổi bật, quyến rũ mà cũng siêu sang trọng cho chủ nhân. Chất son lì của đại diện nhà Givenchy cho bạn làn môi mượt mà như cánh hoa hồng nhung, điều này giúp tăng thêm gấp bội vẻ quý phái. Cũng không thể quên nói tới vỏ ngoài phủ nhung đỏ đầy đẳng cấp của em son này, chỉ cần cầm trên tay thôi đã thấy lấp lánh vẻ thượng lưu rồi!

Nơi mua: Thế giới son môi

7. Lancôme L'Absolu Rouge Drama Matte 196 Orange Sanguine (Khoảng 900.000 VNĐ)

Cây son nhà Lancôme mang tông màu đỏ pha cam cháy khá tươi tắn, tràn đầy năng lượng nhưng vẫn sang và quyến rũ. Son lên màu chuẩn, chất son siêu lì nhưng cũng siêu mượt đã góp phần không nhỏ để tạo nên bờ môi đầy mê hoặc cho chủ nhân. Vỏ ngoài của cây son này có thiết kế hình trụ, mang gam màu đen đơn giản nhưng tinh tế. Và chỉ vài đặc điểm nổi bật vậy thôi đã quá đủ lý do khiến các nàng muốn tậu ngay một cây về để khi cần là nâng tầm nhan sắc ngoạn mục.

8. Dior Addict Lip Tattoo màu 421 Natural Beige (Khoảng 790.000 VNĐ)

Nếu bạn đang tìm một cây son có màu sắc tự nhiên, đúng chuẩn MLBB (My Lips But Better – Vẫn là làn môi của tôi nhưng đẹp hơn) thì cây 421 Natural Beige thuộc dòng Addict Lip Tattoo của Dior chính là lựa chọn nên để mắt tới. Cây son này có màu cam đất dễ đánh, lại có chất son tint nhiều dưỡng đem lại hiệu ứng trong veo nên cực xinh tươi, trẻ trung nhưng vẫn có gì đó "tây tây". Khi tô cây son này, bạn trang điểm nhấn mắt thì lại càng đẹp xinh hút hồn.

.

Nơi mua: Mint

9. Shu Uemura Rouge Unlimited Amplified màu M BR 785 (Khoảng 580.000 VNĐ)

Đây là một trong những cây son bán chạy hàng đầu của dòng Rouge Unlimited Amplified Matte nhà Shu Uemura. Cũng phải thôi, rất khó để cưỡng lại sắc son đỏ nâu thiên hồng siêu xinh và trendy của em này. Tông màu vừa nhã vừa ngọt ngào của cây BR 785 không hề làm xỉn men răng và hợp với hầu hết mọi tông da. Chất son của sản phẩm mịn lì, lên môi khá mượt và không bị khô. Thêm nữa, mùi hương ngọt ngào của cây son cũng khiến người ta phải mê mẩn.

Nơi mua: Bonita

10. Hermès Rouge Satin Lipstick màu 85 Rouge H (Khoảng 2.150.000 VNĐ)

Trong BST son của Hermès thì cây 85 Rouge H là màu son dễ dùng bậc nhất. "Em nó" mang sắc đỏ thẫm (thiên về đỏ rượu và có chút nâu) nên vô cùng quyến rũ và sang chảnh, rất hợp để diện đến những buổi tiệc tối. Cây son này hợp với hầu hết mọi tông da và tạo cảm giác da sáng, răng trắng hơn. Với chất son satin nhiều dưỡng, thỏi 85 Rouge H để lại làn môi cực kỳ mềm mại, mịn mướt và không để lộ vân môi kém xinh. Cũng không thể bỏ qua được vỏ ngoài phối màu color block vừa xinh tươi, vừa sang xịn đúng chất Hermès của cây son 85 Rouge H, chỉ cần cầm trên tay thôi cũng đã cho thấy sự sang trọng, thượng lưu của chủ nhân.

Nơi mua: Lipstick

Ảnh: Internet