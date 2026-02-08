1 vạn người hóng drama: Cô gái "hoàn hàng" chiếc váy đã mặc, tráo mẫu rồi đổ tội cho shop giao sai

Càng sát Tết, các shop thời trang online càng bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Nhu cầu mua sắm quần áo chơi Tết của hội chị em tăng cao, đơn hàng liên tục đổ về, kéo theo đó là hàng loạt feedback xinh xắn khiến người bán có thêm động lực "chạy đơn" xuyên ngày đêm. Thế nhưng, bên cạnh những vị khách dễ thương, mua bán văn minh, không ít shop cũng phải đối mặt với những tình huống kém vui. Từ việc khách mặc đồ xong rồi hoàn cho đến những trường hợp nghiêm trọng hơn như tráo hàng, khiến nhiều chủ shop không khỏi bức xúc, nhất là trong thời điểm nhạy cảm cận Tết.

Mới đây, tài khoản Facebook được biết là chủ một shop quần áo online trên sàn thương mại điện tử đã chia sẻ câu chuyện khiến cộng đồng bán hàng chú ý.

Bài đăng của chủ shop hiện nhận được hơn 10k lượt thích và hàng ngàn bình luận. Nguồn: Facebook.

Theo đó, một khách nữ đã đặt mua của shop một chiếc váy đen gắn nơ đính đá. Sau khi nhận hàng, người này yêu cầu hoàn với lý do quen thuộc: sản phẩm không giống hình ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, khi shop nhận lại gói hàng hoàn, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên khó hiểu. Thay vì chiếc váy đen đã gửi đi, trong kiện hàng hoàn về lại là một chiếc váy màu nâu hoàn toàn khác, không trùng kiểu dáng lẫn màu sắc.

Váy shop gửi (trái) và váy shop nhận hoàn về (phải). Nguồn: Facebook.

Chưa dừng lại ở đó, khi kiểm tra trang cá nhân của khách, phía shop phát hiện chiếc váy đen của mình đã được khách mặc, chụp ảnh và đăng story nhiều lần trước đó. Còn về phía chiếc váy nâu, shop cũng phát hiện hình ảnh khách đã mặc váy này để checkin trước khi gửi cho shop.

Cả 2 chiếc váy đều đã được vị khách này mặc chụp ảnh. Nguồn: Facebook.

Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn là vị khách này còn chủ động nhắn tin hỏi shop có quay video quá trình đóng gói hay không, như thể đã lường trước tình huống hàng hoàn về không trùng khớp và chuẩn bị sẵn lý do để đổ trách nhiệm.

Đoạn tin nhắn được shop công khai. Nguồn: Facebook.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các chủ shop online. Nhiều người cho biết, càng gần Tết, những trường hợp hoàn hàng vô lý hoặc thiếu trung thực lại càng xuất hiện nhiều, gây không ít tổn thất cả về tài chính lẫn tinh thần cho người bán.

Mua sắm dịp Tết là nhu cầu chính đáng, nhưng sự tử tế và trung thực vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Một chiếc váy có thể không hợp, nhưng cách ứng xử thiếu ý thức lại dễ khiến niềm vui mua sắm ngày cuối năm trở thành gánh nặng cho cả đôi bên.