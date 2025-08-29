Trước thềm 2/9, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm ra mắt bộ ảnh The Flow of Blood. Lấy cảm hứng từ cuốn album gia đình, những tấm huân chương và di vật của ông bà, anh đã chuyển hóa ký ức ấy thành ngôn ngữ thời trang. Đây là cách anh kết nối thế hệ trẻ hôm nay với thế hệ đi trước, để tri ân và tiếp nối những giá trị đã thành dòng chảy.

“Dòng máu chung” được khơi dậy từ ký ức gia đình

Trong một cuốn album cũ của gia đình, người ông hiện lên trong một ca mổ dã chiến ở thung lũng Điện Biên. Ở quê nhà Hà Bắc, bà lặng lẽ gánh trên vai thuốc men, bông băng để gửi ra tiền tuyến. Thế hệ đi trước, dù ở tiến tuyến hay hậu phương, đều chung một niềm tin giản dị nhưng kiên định: đất nước phải độc lập, phải tự do, để mọi người được sống trọn vẹn và không còn chia cắt.

Họ đã cống hiến, hy sinh giọt máu riêng để hòa vào dòng máu chung của dân tộc, dòng máu đã nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc. Từ hình ảnh ấy, Cường Đàm và đội ngũ đã tạo nên bộ ảnh The Blood, gợi nhắc lại ký ức gia đình và tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang.

Bộ ảnh thời trang The Flow of Blood - Lời tri ân & tiếp nối thế hệ đi trước

Những kỷ vật: tấm huân chương, mảnh áo sờn, bức ảnh cũ mang sức nặng của lịch sử, nhưng dần dần rơi vào lãng quên trong sự lặng im của thời gian. Chính ở ngưỡng cửa ấy, GĐST Cường Đàm chuyển hoá di sản, ký ức, kỷ vật của gia đình trở thành thiết kế thời trang. Đồng hành cùng bộ ảnh là Dahan Phương Oanh - gương mặt người mẫu trẻ đã ghi dấu bản sắc Việt lên tuần lễ thời trang quốc tế.

Áo khoác dài dựng cầu vai gợi nhớ hình ảnh quân phục, trong khi đó tấm huân chương đỏ trước ngực tượng trưng cho dòng máu đã cứu chữa những người lính đã quần tụ thành chứng tích lịch sử.

Những dải đỏ trải dài trên nền vải trắng tượng trưng cho giọt máu nối từ hậu phương ra tiền tuyến, hòa cùng dòng máu chung của dân tộc.

Bộ quân phục với cầu vai lớn, phom cứng nhưng được tái hiện bằng những đường cong và kỹ thuật cắt may hiện đại, thể hiện ngôn ngữ thời trang riêng của GĐST Cường Đàm.

Chia sẻ về bộ ảnh đặc biệt, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm cho biết: “Trong từng tấm hình, tôi vẫn thấy ông bà và cả một thế hệ đứng phía sau: lặng lẽ nhưng kiêu hãnh. Và rồi, câu hỏi bật lên: nếu họ từng có một niềm tin lớn đến thế, thì niềm tin của chúng tôi – những người trẻ hôm nay – sẽ là gì? Làm sao để mạch nguồn ấy không chỉ chảy trong ký ức, mà còn định hình cho hiện tại và tương lai?”.

Khởi nguồn từ những câu chuyện riêng tư, The Flow of Blood đã tạo nên một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Từ những giọt máu riêng trong mỗi con người, mỗi gia đình; bằng niềm tin và lý tưởng, đã hoà vào dòng máu chung của dân tộc. Đây là lời tri ân thầm lặng nhưng bền sâu, chạm đến giá trị cốt lõi mà nhiều thế hệ đã và đang gìn giữ.

Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm

Lớn lên trong một gia đình mang đậm truyền thống cách mạng, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm thừa hưởng di sản tinh thần từ ông bà - những người đã cống hiến trọn đời cho đất nước.

Người ông nội, bác sĩ quân y Đàm Tiến Hiền, với 65 năm tuổi Đảng, đã đi qua những chiến trường khốc liệt từ Điện Biên Phủ, Khe Sanh (Quảng Trị), Đường 9 Nam Lào đến chiến dịch Hồ Chí Minh, Campuchia và biên giới phía Bắc. Bên cạnh ông là bà Nguyễn Thị Bốn, y tá, nữ hộ sinh, âm thầm nuôi dưỡng sự sống nơi hậu phương.

Ở phía ngoại, ông của GĐST Cường Đàm là cán bộ bộ đội, 53 năm tuổi Đảng, từng công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Trong khi bà ngoại, Nguyễn Thị Mùi, 64 năm tuổi Đảng, gắn bó bền bỉ cùng ngành Thương nghiệp.

Dấu ấn, di sản của ông bà vẫn hiện diện như những “giọt máu” chảy trong huyết quản của thế hệ con cháu - trở thành nền tảng cảm hứng mà Cường Đàm gửi gắm qua bộ ảnh đặc biệt dịp 2/9.