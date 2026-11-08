1 mét vuông 20 “meo meo” Hàn Quốc đang lên đồ giống hệt nhau để chụp ảnh mùa thu, netizen hoang mang tột độ

1 mét vuông 20 "nàng thơ" diện chung một công thức

Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh một con đường tại Hàn Quốc vào buổi tối đã bất ngờ trở nên viral rần rần trên các nền tảng mạng xã hội, từ X, Instagram cho đến Threads. Đoạn clip sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của hàng chục cô gái đang đứng chụp ảnh ven đường với một "giao diện" giống nhau đến ngỡ ngàng.

Khung cảnh được ghi lại tại Seosunra-gil - một con đường lát đá thơ mộng với bức tường gạch cổ kính dọc theo cung điện Jongmyo, nằm ở khu Jongno sầm uất của Seoul. Cũng giống như con đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội mỗi độ thu về ngập tràn các nàng thơ diện áo dài ôm hoa, thì Seosunra-gil lúc này cũng chứng kiến sự đổ bộ của các hotgirl xứ Hàn. Tuy nhiên, điều khiến người xem "chóng mặt" là việc hầu hết các cô gái đều diện cùng một công thức hệt như đồng phục: Áo khoác da lộn tông nâu đất + quần shorts ngắn + boots da đen cao cổ.

Nhìn lướt qua đoạn clip, hàng chục cô gái với chiều cao na ná, vóc dáng thon thả, tóc xõa buông lơi, tay cầm điện thoại mải mê tạo dáng bên bức tường đá khiến khung cảnh trông hệt như một đội quân "nhân bản vô tính".

Ngay lập tức, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng cơn mưa bình luận:

- AI hả? Sao ai cũng mặc đồ giống y hệt nhau vậy.

- Thời trang nhân bản trên đường phố dạo này. Sự kết hợp giữa quần shorts + boots cao.

- Tuần trước tôi ở Ikseon-dong thấy 100 người như này.

Về phía dân mạng Việt Nam, khi đoạn clip được lan truyền trên Threads, hội chị em cũng được phen bàn tán rôm rả. Nhiều người bật cười thích thú trước "skin mặc định mùa thu" của các cô gái Hàn. Một tài khoản bình luận: "Bên đó có trend gì là ra đường như mặc đồng phục luôn, giống nam giới có áo phao The North Face đen vậy".

Dù có nhiều ý kiến trêu chọc về việc "đụng hàng" chan chát, nhưng không thể phủ nhận sự đồng đều về vóc dáng và gu thẩm mỹ của nữ giới Hàn Quốc. Rất nhiều netizen Việt Nam đã phải dành lời khen ngợi: "Phải thừa nhận dù outfit giống nhau nhưng từ vóc dáng tới tổng quan thì mấy bạn này nhìn toát ra vẻ 'xinh', 'sạch' và 'sang'", "Người Hàn dáng cao, rất đẹp và style cũng rất tinh tế, rất clean nữa tuy simple nha".

Công thức mùa thu của hội gái Hàn: Càng đơn giản càng hút mắt

Sức hút của outfit này nằm ở cách kết hợp ba món đồ tưởng như rất quen thuộc nhưng lại tạo nên một tổng thể có chủ đích. Áo khoác da lộn màu nâu mang đến sắc thái vintage, hơi hướng retro và cảm giác mềm mại đặc trưng của mùa thu. Đặt cạnh quần shorts ngắn là một sự tương phản thú vị giữa phom áo kín đáo, có phần phóng khoáng với khoảng chân được để lộ vừa đủ. Bộ đôi này tạo ra sự tương phản thú vị: nửa kín nửa hở, vừa đủ giữ ấm trong tiết trời se lạnh nhưng vẫn khéo léo khoe được đôi chân thon thả.

Mảnh ghép cuối cùng làm nên sự hoàn hảo của outfit chính là đôi boots da đen cao cổ. Không chỉ giúp giữ ấm tuyệt đối cho đôi chân, boots cao cổ còn là "vũ khí" hack dáng đỉnh cao, tạo hiệu ứng kéo dài chân miên man và mang đến vẻ ngoài cá tính, năng động.

Điểm đáng nói là công thức này không cần quá nhiều phụ kiện hay những món đồ cầu kỳ để tạo hiệu ứng. Bảng màu nâu - đen trung tính, sự đối lập giữa chất liệu da lộn và da bóng cùng tỷ lệ áo khoác rộng, quần ngắn, boots cao đã đủ tạo nên một diện mạo vừa có chất riêng vừa dễ ứng dụng. Đây cũng là kiểu phối đồ có tính linh hoạt cao: chỉ cần thay đổi phom áo, độ dài quần hay kiểu boots, mỗi người đã có thể tạo ra một biến thể khác nhau mà không làm mất đi tinh thần chung.

Sự kết hợp giữa ba món đồ kinh điển tạo ra một tổng thể vừa an toàn, dễ mặc, hợp với nhiều dáng người, lại vừa mang đậm tinh thần mùa thu. Khi một bộ trang phục vừa hợp không khí mùa thu, vừa lên hình đẹp lại không quá khó để bắt chước, việc nó trở thành đồng phục của hội gái Hàn cũng không có gì khó hiểu. Chẳng trách mà các tỷ tỷ xứ Hàn lại đồng lòng chấp nhận đụng hàng để có được những bức ảnh sống ảo cực nghệ trên con đường lá vàng rơi.

Ảnh: Internet