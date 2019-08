Vượt mặt Adele, Camila Cabello, BLACKPINK trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên trong lịch sử phá kỷ lục lượt like trên YouTube

Ra mắt vào ngày 5/4/2019, Kill this love của BLACKPINK đã thực sự tạo nên một cơn "địa chấn" trên đường đua Kpop. Mới đây, MV đình đám này còn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi đạt 10 triệu lượt like trên YouTube, giúp girlgroup nhà YG "đút túi" thêm MV thứ 2 đạt được con số "khủng" này.

Việc MV Kill this love đạt 10 triệu like trên YouTube giúp nó trở thành MV thứ 5 trong số các nữ nghệ sĩ trên thế giới đạt được cột mốc trên, bên cạnh MV Hello (Adele), Ddu-Du Ddu-Du (BLACKPINK), New rules (Dua Lipa) và Señorita (Camila Cabello ft. Shawn Mendes). Như vậy "gà cưng" YG chính thức trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử YouTube có đến 2 MV đạt cột mốc like "khủng".

MV Ddu-Du Ddu-Du của BLACKPINK hiện cũng đang đạt 10 triệu lượt like trên YouTube.

Còn nhớ ở thời điểm ra mắt, Kill this love nhanh chóng xô đổ hàng loạt kỷ lục trên YouTube với thành tích là MV có nhiều lượt xem nhất Kpop, nhiều thứ 2 thế giới trong 24 giờ đầu phát hành. Trên mặt trận nhạc số, thứ hạng debut của Kill this love cũng rất đáng khen khi lọt vào top 10 của Naver, Bugs, Genie, Soribada và Melon.