Cựu nhân viên YG tiết lộ 2NE1 bị đối xử tệ bạc, BLACKPINK "ngậm thìa vàng" lấy hit khủng từ đàn chị?

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau một bài viết đăng trên diễn đàn DC Inside, được cho là của cựu nhân viên YG. Người này bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến nhóm nhạc nữ đình đám 2NE1 tan rã vào năm 2016.

Bài viết này cho biết, "lời nguyền 7 năm" đối với 2NE1 thực chất đến từ những uẩn khúc trong bộ máy hoạt động của YG. Cụ thể vào thời điểm đầu năm 2016, thành viên Minzy đã bày tỏ mong muốn được phát hành album solo, trong thời gian nhóm "đóng băng" các hoạt động bởi scandal chất cấm của Park Bom. Tuy nhiên lúc này, YG đã bác bỏ yêu cầu của cô nàng. Vì không tìm được tiếng nói chung, "em út" 2NE1 rời nhóm. Đối với thành viên CL, YG cũng không mấy mặn mà, dù trước đó từng công bố sẽ hỗ trợ cô hết mình để tấn công thị trường âm nhạc Mỹ.

2NE1.

Chưa dừng lại ở đó người này còn tiết lộ, Park Bom luôn bị YG đánh giá thấp về thực lực. Đặc biệt, sau scandal chất cấm thì cô nàng không khác gì "con ghẻ". YG đã đẩy Park Bom sang công ty con là The Black Label, sau đó mượn cớ nhóm tan rã và chấm dứt hợp đồng.

Cuối cùng, bài viết còn công bố thêm thông tin "động trời", chính là các bản hit như: Forever young, As if it's your last của BLACKPINK thực chất đều đã sản xuất cho 2NE1, nhưng vì nhóm tan rã nên bị đẩy sang cho "đàn em".

BLACKPINK từng được cho là "phiên bản nâng cấp" của 2NE1.

Mặc dù chưa thể khẳng định bài đăng có thực sự là của cựu nhân viên YG hay không, nhưng nó cũng đã một phần giải thích được nguyên nhân khiến 2NE1 đột ngột tan rã. Nhiều fan cũng hiểu được, việc 2NE1 dính phải "lời nguyền 7 năm" thực chất đến từ Yang Hyun Suk. Ngoài ra, thành viên Park Bom cũng từng nhiều lần ám chỉ, chính cựu chủ tịch YG là người đẩy nhóm đến bờ vực tan rã.

Park Bom từng nhiều lần ám chỉ...

... chủ tịch Yang chính là người khiến 2NE1 tan rã.

Ngay sau bài đăng làm "dậy sóng", không ít cư dân mạng cũng nhanh chóng "đào mộ" hàng loạt những bức ảnh của 2NE1 có dính líu đến BLACKPINK. Cụ thể, tên các ca khúc đình đám gắn với tên tuổi "Hắc Hường" lại xuất hiện trong những dòng trạng thái trên Instagram của 2NE1. Nhiều fan không ngần ngại chỉ trích YG "có mới nới cũ", hủy hoại 2NE1 dù cho trước đó, nhóm được đánh giá là girlgroup hàng đầu chỉ sau SNSD.

Nhiều fan bất ngờ phát hiện, tên các ca khúc của BLACKPINK từng xuất hiện trong những bài đăng của thành viên nhóm 2NE1.

Hiện tại, bài đăng "bóc phốt" YG khiến 2NE1 tan rã đã bị xóa khỏi hệ thống của DC Inside.