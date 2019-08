Đây là những lý do mà BLACKPINK cần phải comeback ngay và luôn!

Đã 4 tháng kể từ lần trở lại của BLACKPINK với ca khúc Kill this love, người hâm mộ đang vô cùng trông ngóng màn comeback tiếp theo của girlgroup 4 thành viên. Tuy nhiên, việc "ông lớn" YG đang vướng phải loạt phốt "trời ơi đất hỡi" khiến màn trở lại của nhóm nhiều khả năng phải trì hoãn. Thế nhưng với những giả thuyết dưới đây thì liệu YG sẽ mang BLACKPINK sớm trở lại?

BLACKPINK.

"Giải cứu" YG

Năm 2019 chính là năm tồi tệ nhất đối với nhân viên và nghệ sĩ trực thuộc YG Entertainment khi họ liên tiếp phải hứng chịu sự chỉ trích từ công chúng bởi những cáo buộc liên quan đến Seungri (Big Bang), B.I (iKON) và chủ tịch Yang Hyun Suk. Dù sau đó, cả 3 người này đều đã tuyên bố rời YG để tránh liên lụy đến những người xung quanh, tuy nhiên giá cổ phiếu của công ty chủ quản vẫn liên tục "chơi cầu trượt". Chỉ trong vòng 8 tháng, giá cổ phiếu của YG giảm từ 50.800 won xuống còn 21.400 won, tổng vốn hóa thị trường tính đến cuối 2018 là 863.821 tỷ won nay chỉ còn 382.150 tỷ won.

Giá cổ phiếu của YG tụt dốc không phanh sau loạt scandal từ đầu năm 2019 đến nay.

Chính tình hình hiện tại của YG khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Nhiều fan không ngừng kêu gọi chủ tịch mới của YG là bà Hwang Bo Kyung sớm cho BLACKPINK comeback, để chuyển hướng quan tâm của dư luận và cải thiện giá cổ phiếu.



Thời điểm thích hợp vì... BTS đang nghỉ xả hơi

Còn nhớ hồi đầu tháng 5 vừa qua, BLACKPINK và BTS đã có màn chạm trán đầy bất ngờ khi tung sản phẩm âm nhạc vào cùng thời điểm. Việc 2 nhóm nhạc hàng đầu Kpop comeback cùng một khoảng thời gian đã khiến 2 fandom không ngừng khẩu chiến vì bị "so kè" thành tích. Chính vì thế nhiều fan cho rằng, BLACKPINK nên tranh thủ lúc BTS đang nghỉ xả hơi 2 tháng mà phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Điều này sẽ giúp cho nhóm có được những thành tích đáng kể hơn bởi màn comeback với Kill this love trước đó, BLACKPINK chỉ quảng bá đúng một tuần.

BLACKPINK comeback vào thời điểm này....

... đỡ phải đối đầu với BTS.

Được sự hẫu thuẫn rất lớn từ các ngôi sao US-UK

Sau màn kết hợp đầy thành công giữa BLACKPINK với cô nàng Dua Lipa trong sản phẩm âm nhạc Kiss and make up, Ariana Grande chính là cái tên tiếp theo được khán giả liên tục nhắc đến trong thời gian qua. Việc nhà sản xuất Tommy Brown - "cha đẻ" của 2 ca khúc ăn khách 7 rings và Thank u, next vừa có chuyến công tác tại Hàn Quốc và cập nhật đang làm việc với girlgroup nhà YG, khiến khán giả không khỏi mong chờ màn comeback "siêu to khổng lồ" của nhóm.

"Thính siêu to khổng lồ" từ nhà sản xuất Tommy Brown sẽ hợp tác cùng BLACKPINK.

Nhiều người cho rằng chính YG là rào cản để BLACKPINK có thể tiếp cận với người hâm mộ bởi những màn comeback nhỏ giọt. Thế nên không ít các fan đang ra sức kêu gọi YG sớm đẩy mạnh việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới cho BLACKPINK trong thời gian này nhằm hâm nóng tên tuổi của nhóm tại quê nhà, đồng thời lấy lại niềm tin từ công chúng và những người hâm mộ.