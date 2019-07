Vương Văn Hùng trắng trẻo, tiến hành thực nghiệm lại việc gọi nữ sinh giao gà rồi cùng nhóm nghiện cưỡng hiếp suốt 3 đêm liên tiếp

Hôm nay (18/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức thực nghiệm điều tra và đối tượng Vương Văn Hùng đưa đến hiện trường để diễn lại hành vi tội ác.

Vương Văn Hùng, SN 1984, KHTT ở khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo; tạm trú tại Tổ 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Vương Văn Hùng có một quá khứ bất hảo. Anh ta nghiện ma túy có 3 tiền án và cả "lô" tiền sự. Gần đây nhất, Hùng bị án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại cách đây chưa lâu.



Vương Văn Hùng đến thực nghiệm hiện trường. Ảnh CAND

Xuất hiện tại hiện trường hôm nay, Vương Văn Hùng có diện mạo trắng trẻo hơn so với thời điểm bị bắt. Y mặc quần bò sáng màu, chiếc áo phông đen và chân đi dép lê màu trắng.



Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra được tiến hành từ khu vực chợ C13 đến nhà ở của đối tượng Bùi Văn Công tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án.



Quá trình thực nghiệm dựa theo các tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo.

Quá trình thực nghiệm sẽ bắt đầu từ lúc Hùng gọi điện cho Cao Mỹ Duyên đặt mua gà.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi Cao Mỹ Duyên mang gà lên giao cho đối tượng tại căn nhà hoang, Vương Văn Hùng đã dùng côn xích sắt siết cổ làm nạn nhân ngất đi, sau đó gọi cho Bùi Văn Công lái xe tải lên, đưa nạn nhân vào thùng xe rồi đưa về nhà Công để giam giữ.



Tại căn nhà của đối tượng Bùi Văn Công, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án, các đối tượng đã giam giữ, thực hiện hành vi hãm hiếp, sau đó sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Vương Văn Hùng đang thực nghiệm lại hiện trường vụ việc. Ảnh: BVPL

Việc thực nghiệm hiện trường điều tra tại đây nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Khoảng 100 cảnh sát được huy động để bảo vệ quá trình thực nghiệm. Việc thực nghiệm hiện trường nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Trước đó, sau khi nữ sinh Cao Mỹ Duyên mất tích, gia đình đã báo tin cho Công an về việc Cao Mỹ Duyên mất tích, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Công an TP Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên thời điểm trước khi bị sát hại

Đến sáng ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi (tức mùng 6/2), người dân phát hiện một chiếc xe máy để ngoài cánh đồng thuộc Đội 18 xã Noong Luống nên đã trình báo Công an. Qua kiểm tra Cảnh sát phát hiện đây là chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên sử dụng khi đi giao gà. Ngay lập tức, các biện pháp nghiệp vụ được khẩn trương tiến hành.



Sau khi khoanh vùng nghi vấn, cảnh sát đã làm việc và đề nghị các các gia đình, các cửa hàng dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp và tuyến đường tỉnh lộ có lắp camera an ninh trích xuất hình lưu giữ trong buổi tối 30 Tết và phát hiện được chân dung một người đàn ông đi xe máy chở theo 2 lồng gà của nạn nhân .

Clip khoảng gần 1 phút ghi được cảnh người đàn ông chở 2 lồng gà đi vào nhà ông Vương Văn Nghĩa. Ngay lập tức các biện pháp nghiệp vụ bí mật được triển khai. Người đàn ông đó được xác định là cháu gọi ông Nghĩa là cậu ruột, gã tên là Vương Văn Hùng - một kẻ đầy tiền án tiền sự, vừa mới ra tù cách đây chưa lâu.

Ngay lập tức, ban chuyên án đã tạm giữ Vương Văn Hùng, đồng thời tiến hành khám nhà cậu của anh ta. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy của Cao Mỹ Duyên; 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Được biết, lúc bị bắt, ban đầu Vương Văn Hùng vẫn một mực khai một mình gây án, hắn sát hại Cao Mỹ Duyên nhằm cướp tài sản. Nhưng rồi Cảnh sát đã lần giở từng nút thắt của vụ án và tội ác man rợ của các đối tượng đã lộ tẩy.