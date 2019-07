Clip: Bùi Văn Công diễn lại hành vi cưỡng hiếp nữ sinh giao gà, các đối tượng khác giữ tay chân nạn nhân

Theo hồ sơ vụ án, 22 giờ 00 phút ngày 4/2/2019 (tức ngày 30 Tết Kỷ Hợi), Trần Thị Hiền đã đến Công an phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trình báo về việc: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/2/2019, con gái Hiền là cháu Cao Mỹ Duyên (SN 1997, là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) về nghỉ tết, sử dụng xe máy chở 2 lồng gà 13 con gà để mang giao bán cho khách nhưng sau đó gia đình không liên lạc được…

Trần Thị Hiền cũng thông tin thêm rằng, trước khi mất tích, Duyên được một khách hàng là nam giới đặt hàng mua gà, đề nghị cháu Duyên ship gà đến địa điểm C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Theo diễn biến của vụ án, đến 10h30 phút ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), thi thể của nạn nhân đã được phát hiện tại ngôi nhà hoang thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Cơ quan Công an xác định nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Quá trình điều tra, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và các đơn vị chức năng liên quan xin ý kiến chỉ đạo.

Quá trình phá án có sự hiệp đồng tác chiến của các tổ công tác thuộc Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Viện khoa học Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Điện Biên.

Ban chuyên án đã khẩn trương điều tra, xác minh bắt giữ bắt giữ Vương Văn Hùng, người đàn ông đặt mua gà của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, sau 72 giờ nhóm đối tượng ra tay tàn độc sát hại nạn nhân lần lượt được đưa ra ánh sáng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can, gồm: Vương Văn Hùng; Bùi Văn Công; Phạm Văn Nhiệm; Phạm Văn Dũng; Lường Văn Hùng; Lường Văn Lả; Cầm Văn Chương; Bùi Thị Kim Thu; Vì Văn Toán, về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản", "Hiếp dâm", "Bắt giữ người trái pháp luật", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Không tố giác tội phạm".

Theo kế hoạch, Cơ quan điều tra sẽ lần lượt tiến hành thực nghiệm hiện trường điều tra đối với 8 đối tượng còn lại.