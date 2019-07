Diện mạo thay đổi bất ngờ của Bùi Văn Công, kẻ cầm đầu cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh giao gà sau 5 tháng ở trại giam

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, sáng ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục thực nghiệm hiện trường. Bùi Văn Công là đối tượng thứ 3 tham gia quá trình thực nghiệm sau hai đối tượng Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả diễn ra vào ngày 16/7.

So với thời điểm mới bị bắt cách đây 5 tháng, diện mạo của Bùi Văn Công thay đổi tới mức khó nhận ra. Cụ thể, y béo và trắng hơn nhiều so với thời điểm mới bị bắt.



Bùi Văn Công thay đổi diện mạo sau 5 tháng bị bắt tạm giam.

Tại buổi thực nghiệm, Bùi Văn Công mặc áo phông màu xanh da trời, quần đen và đi dép lê màu trắng. Quá trình dẫn giải bị can đi thực nghiệm, lực lượng công an còng tay Bùi Văn Công và buộc một sợi dây lên người bị can.

Hình ảnh mới nhất của Bùi Văn Công tại buổi thực nghiệm điều tra. Ảnh: CAND

Trước đó, báo Bảo vệ Pháp luật cho biết, kể từ khi bị bắt, trong suốt quá trình các đối tượng luôn tỏ ra ngoan cố, không chịu khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra.

Bùi Văn Công và các bị can bị còng tay, buộc dây dẫn giải đến hiện trường. Ảnh: CAND

Sau 40 ngày khai báo quanh co, giả mạo về nơi hãm hiếp nạn nhân như nhà hoang gần bờ mương, thùng xe, nghĩa trang... cuối cùng các đối tượng mới khai hiện trường chính nơi giam giữ Cao Mỹ Duyên là tại nhà Bùi Văn Công.

Bùi Văn Công được cơ quan chức năng xác định là đối tượng cầm đầu nhóm bắt cóc, lên kế hoạch và trực tiếp dùng côn xích sắt siết cổ giết chết nạn nhân.

Tờ Zing cho biết, ngày 1/2, sau khi được Vì Văn Toán thuê, Công rủ Vương Văn Hùng lập mưu để bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Sau khi dụ nạn nhân đến giao gà, Công trực tiếp dùng côn có xích sắt siết cổ cô gái bất tỉnh. Sau đó, Công cùng đồng bọn đưa nạn nhân lên thùng xe tải, chở về nhà của Công ở xã Thanh Nưa.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại và các đối tượng phạm tội. Ảnh:Tri Thức Trẻ

Suốt 2 ngày giam giữ nạn nhân, nhóm người nghiện đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh. Khi phát hiện cô gái tử vong, chúng cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên rồi mang thi thể đi phi tang.

Ngày 10/2, Vương Văn Hùng bị bắt. Từ lời khai của Hùng, một tuần sau, Công an Điện Biên bắt Bùi Văn Công và đồng bọn



Tính tới thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ tất cả 9 nghi can liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Các đối tượng gồm Bùi Thị Kim Thu cùng chồng là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và anh trai Phạm Văn Dũng (SN 1972), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) và Vì Văn Toán (SN 1981, ở Điện Biên).

Theo kế hoạch, Cơ quan điều tra sẽ lần lượt tiến hành thực nghiệm hiện trường điều tra đối với các đối tượng còn lại.