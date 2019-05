Vụ phim "Vợ ba" ngừng chiếu lên báo Mỹ

Tờ Hollywood Reporter ngày 22-5 (giờ địa phương) đưa tin về việc bộ phim "Vợ ba" bị ngừng chiếu ở Việt Nam vì có liên quan đến việc để diễn viên dưới 13 tuổi đóng cảnh nóng trong phim. Tác giả Mathew Scott viết rằng nhà sản xuất đã quyết định rút phim khỏi rạp chiếu từ hôm thứ ba (21-5, giờ Việt Nam) sau khi nhận được giấy phép phát hành từ Bộ VH-TT-DL. Cũng chính Bộ này đã yêu cầu kiểm tra lại quá trình cấp phép cho bộ phim.



Quyết định ngưng chiếu bộ phim mới được phát hành thứ 6 tuần trước tại Việt Nam với mức phân loại 18+ được đưa ra sau khi rất nhiều trang mạng chỉ trích gia đình diễn viên Trà My cho cô bé tham gia bộ phim có nội dung người lớn, trong đó có nhiều cảnh nóng giữa My và các diễn viên lớn tuổi hơn cô bé. Thời điểm quay phim này My mới 13 tuổi.

Nguyên nhân khiến cho báo chí phương Tây quan tâm đến sự việc này vì bộ phim đã trình chiếu ở một số liên hoan nước ngoài trước khi ra mắt tại Việt Nam. Bài viết nhắc lại việc bộ phim "Vợ ba" đã giành nhiều giải thưởng và được giới phê bình quốc tế đánh giá cao.

Từng gây ấn tượng ở một số liên hoan phim quốc tế nên bộ phim được báo nước ngoài quan tâm

Bộ phim đăng trên Hollywood Reporter của tác giả Neil Young trước đây nhận định "Vợ ba" là một bộ phim nhạy cảm và đầy chất thơ".

Trước đó, tối 20-5, Bộ VH-TT-DL yêu cầu Cục Điện ảnh báo cáo về quy trình cấp phép phim "Vợ ba". Sự việc này ít nhiều gây tranh cãi trong giới làm phim. "Vợ ba" từng tranh giải tại rất nhiều liên hoan phim quốc tế và giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Toronto năm ngoái. Ngoài ra, nó cũng đang được trình chiếu tại Mỹ.