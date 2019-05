Vượt bão dư luận "Vợ Ba" bị dừng chiếu vì cảnh nóng, mẹ thiếu nữ 15 tuổi tiếp tục đáp trả: "Hãy để chúng tôi yên!"

Vụ ồn ào Vợ Ba bị dừng chiếu sau khi ra rạp 4 ngày khiến khán giả quan tâm đến phim ảnh Việt đứng ngồi không yên. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng có quá khắc nghiệt và nặng nề với một bộ phim có kinh phí đầu tư lên đến 28 tỷ đồng hay không?

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến khẳng định rằng việc dừng chiếu phim Vợ Ba là quyết định hợp lý, bởi hơn bao giờ hết, trong thời điểm nạn ấu dâm còn diễn biến phức tạp thì ra mắt bô phim có cảnh nóng của thiếu nữ 13 tuổi là không hợp lý. Thời điểm quay phim Vợ Ba, Trà My 13 tuổi. Đến hiện tại, Trà My 15 tuổi.

Mẹ con Trà My.

Ngoài việc lên án đạo diễn Nguyễn Phương Anh và ekip sản xuất Vợ Ba, khán giả còn chê trách nặng nề mẹ của diễn viên Trà My - Chị My Na. Sau nhiều lần đáp trả dư luận, lần này mẹ Trà My đăng ngay hình ảnh vui vẻ đi ăn với con trai, con gái. Bất chấp bão dư luận bủa vây, chị My Na bộc bạch: "Gia đình chúng tôi ổn, hãy để chúng tôi yên".

Hình ảnh mới nhất của gia đình Trà My.

Về phần Trà My, nữ diễn viên 15 tuổi cũng bộc bạch về những lùm xùm vừa qua rằng: "Em không trách dư luận. Những ý kiến trái chiều, em không quan tâm và không có ý kiến gì. Việc không đọc, xem những ý kiến ấy sẽ giúp em không phải chịu bất kỳ áp lực nào".

Vợ Ba lấy bối cảnh vùng thôn quê Việt Nam cuối thế kỷ 19. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cô gái tên Mây (Nguyễn Phương Trà My thủ vai) được gả làm vợ ba cho một gia đình giàu có. Tưởng như bắt đầu một cuộc sống sung túc, đầy đủ, cô gái trẻ không ngờ mình bị lôi vào một cuộc tranh đấu ngầm trong gia đình mới với vợ cả (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai (Maya) để có được vị trí quan trọng ở nhà chồng.

Trước khi chính thức ra mắt ở Việt Nam, phim từng đi tranh giải ở nhiều nơi trên thế giới. Những giải thưởng mà Vợ Ba đã đạt được gồm: Giải Phim châu Á xuất sắc nhất ở LHP quốc tế Toronto (TIFF) tại Canada tháng 9/2018, giải Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất cho Nguyễn Phương Anh ở LHP quốc tế Chicago (Mỹ), Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Cairo (Ai Cập).