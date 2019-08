Vụ nữ quái "chị hiểu hông" cùng đồng bọn bị bắt vì cướp giật: Nạn nhân là du khách Hàn Quốc

Ngày 8/8, Công an quận 7, TP. HCM đang lấy lời khai T.M.H. (15 tuổi, ngụ quận 4) và Cao Nguyên Hoài Phi Long (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Nạn nhân là một du khách người Hàn Quốc.

Đối tượng T. M. H.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/8, một người phụ nữ Hàn Quốc đang đi bộ trên đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Tân Phong) trên tay có cầm điện thoại. Lúc này Long và H. đi xe máy vespa (BKS 59D1-161…) màu vàng chạy tới giật chiếc điện thoại của nữ du khách rồi bỏ chạy.

Nạn nhân hô hoán thì bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) phát hiện sự việc liền truy đuổi đồng thời hô hoán cho người dân biết.

Khi đến đường Nguyễn Văn Linh (gần cầu Thầy Tiêu 1, phường Tân Phong, quận 7) thì đuổi kịp, phối hợp cùng công an bắt 2 đối tượng cướp giật.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời cho biết chiếc điện thoại cướp giật được đã vứt tại một bãi đất trống khi tháo chạy hòng phi tang.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng.

H. cùng đồng phạm và phương tiện gây án.

Đây không phải là lần đầu tiên H. bị Công an tạm giữ để làm việc về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. Trước đó, tối ngày 30/5 H. được xác định là nam nhưng mặc đồ phụ nữ có hành vi "nhặt giúp" túi xách của khách tại Trung tâm thương mại Estella (phường An Phú, quận 2). Vụ việc bị nạn nhân phát hiện giữ lại giao cho công an phường xử lý.

Tuy nhiên do đang là người vị thành niên nên H. chỉ bị phạt hành chính. Sau khi được cho về nhà giáo dục tại địa phương, H. lại bị bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản ở quận 7.