Nữ quái "chị hiểu hông" 15 tuổi khai nhận: Chiều trộm điện thoại ở Đồng Nai, tối "nhặt giúp" ví Gucci gần 30 triệu ở Sài Gòn

Ngày 3/6, Công an quận 2 cho biết đã nhận được báo cáo vụ trộm cắp tài sản tại Trung tâm thương mại Estella (phường An Phú, quận 2, TP. HCM).

Cô gái "nhặt giúp" ví Gucci trong quán cafe rồi toan bỏ chạy, bị phát hiện còn cãi tay đôi: "Tao chưa lấy tao không có sợ"

Cụ thể, tối ngày 30/5 công an phường An Phú có tiếp nhận từ nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại Estella trình báo về vụ việc tại đây có xảy ra trộm cắp tài sản. Bảo vệ cũng cung cấp thông tin kẻ trộm tên T.M.H (15 tuổi, ngụ quận 4, TP. HCM). Sau đó, H. được triệu tập đến công an phường để điều tra làm rõ.

H. được xác định là nam giới, nhưng khi bị bắt quả tang trộm cắp thì có ngoại hình là nữ.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, H. ngồi tại quán cafe trong trung tâm thương mại trên thì thấy túi xách của chị Đinh Thị Hương (27 tuổi, khách của quán) để sau lưng nên nảy sinh ý định trộm. Sau đó, H. giả vờ đi qua chỗ chị Hương để vào trong rồi một lát sau quay lại dùng tay lấy trộm túi xách của chị Hương rồi bỏ chạy nhưng bị nhân viên quán cafe phát hiện chặn lại.

Tuy nhiên, H. đứng lại và cãi tay đôi với chị Hương cho rằng mình chỉ "nhặt túi bị rơi". Mặc dù vậy, bảo vệ trung tâm thương mại đã có mặt để xử lý và đưa người và tang vật trình báo công an.

H. bị bảo vệ trung tâm thương mại lập biên bản.

Cũng tại công an, H. khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 6 của một khách khác tại một cafe trong siêu thị Big C (TP. Biên Hoà, Đồng Nai) vào chiều hôm 30/5, đến tối cùng ngày thì lên TP. HCM tiếp tục trộm túi xách của chị Hương.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.