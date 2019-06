Thiếu nữ "chị hiểu hông" cầm nhầm túi Gucci 1.200 USD của mẹ bỉm sữa đã bị xử phạt hành chính

Thời gian vừa qua, dân mạng đã không khỏi xôn xao khi được xem đoạn clip ghi lại cảnh cãi tay đôi giữa cô nàng trông rất đanh đá và một bà mẹ bỉm sữa. Được biết, cô nàng kia bị cho là cố tình "cầm nhầm" chiếc túi Gucci có giá 1.200 USD nhưng đã bị bắt tại trận.

H. tại công an phường vào tối 30/5 sau khi "cầm nhầm" túi hàng hiệu của khách.

Sau khi được đăng tải lên MXH, cư dân mạng cảm thấy cạn lời với cô nàng khi các đoạn clip "cầm nhầm" khác được cho là của cô ta xuất hiện ở Vũng Tàu, Đồng Nai.

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc điều tra, thời điểm "cầm nhầm" túi xách Gucci, đối tượng H. chưa được 16 tuổi nên bị lực lượng chức năng quận 2 chỉ lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào tối ngày 30/5, Công an phường An Phú tiếp nhận từ nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại Estella trình báo về vụ việc tại đây có xảy ra trộm cắp tài sản. Bảo vệ cũng cung cấp thông tin kẻ trộm tên T.M.H (15 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM). Sau đó, H. được triệu tập đến công an phường để điều tra làm rõ.



Đoạn clip nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm. (Ảnh cắt từ clip).

H. chính là người được chia sẻ rầm rộ qua đoạn clip trên MXH khi cầm nhầm túi Gucci 1.200 USD của chị Đinh Thị H. (ngụ tại quận 9, TPHCM).

Điều đáng nói là sau khi bị phát hiện, H. liên tục chối và cho rằng mình chỉ nhặt giúp. Tuy nhiên sau khi được mời về cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Công an quận 2, do thời điểm thực hiện, M.H. dưới 16 tuổi nên công an phường chỉ lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển cho công an địa phương nơi H. đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.