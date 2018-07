Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bắt thêm một trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT

Ông Nguyễn Thanh Hoài nguyên là Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang có liên quan đến vụ nâng điểm cho 114 thí sinh, với trên 330 bài thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang.

Ông Nguyễn Thanh Hoài

Tại kỳ thi vừa qua, ông Hoài làm Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang. Được giữ trọng trách trên, ông Hoài sau đó giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương, người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh, trái với quy chế.

Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện có sự can thiệp vào kết quả thi của 114 thí sinh với trên 330 bài thi trắc nghiệm. Có những bài thi được nâng từ 1 điểm lên 9 điểm. Có thí sinh được nâng khống tăng thêm tới 29,95 điểm.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Trọng Lương là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh tại Hà Giang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.