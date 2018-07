Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Sẽ xử lý "ai đó" nhắn tin, gọi điện nhờ vả xin điểm

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Trọng Lương là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi THPT của thí sinh tại Hà Giang về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng (Sở GD&ĐT), là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi THPT tại Hà Giang.

Vũ Trọng Lương được Sở GD&ĐT tỉnh phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện trong điện thoại của Lương có nhiều tin nhắn được chuyển đến, lưu số báo danh thí sinh và mức điểm.

Trong thời gian hơn 2 giờ (từ 12h đến 14h38 ngày 27/6), Lương đã chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về Phòng Khảo thí, mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây để sửa kết quả cho một bài thi.

Theo thống kê, có 102 bài thi Toán đã chênh từ 0,1 đến 8 điểm, 85 bài thi Vật lý chênh từ 1 đến 7,75 điểm, 56 bài thi Hóa học chênh lệch từ 1 đến 8,75 điểm.

Môn Sinh có 8 bài thi chênh từ 1 đến 4,25 điểm, môn Lịch sử và tiếng Anh lần lượt có 9 và 52 bài thi đã chênh lệch từ 1 đến đến 7,8 điểm.

Kết quả cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với tổng điểm sau khi chấm thẩm định.

Cá biệt có những thí sinh tăng 26,8 điểm; thậm chí 29,95 điểm so với tổng điểm sau khi chấm thẩm định.

Trước đó, ngày 19/7, Công an Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.