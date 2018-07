Bất ngờ sau cú hạ điểm ngoạn mục, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Hà Giang lại tăng?

Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

Ngay sau khi có điểm thi THPT quốc gia 2018, ngày 12.7, Bộ GDĐT đã công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018. Theo đó, tỉ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%. Bộ GDĐT cho biết, Hà Giang tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 89,35%.



Sau khi có những dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia tại tỉnh này, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đã tiến hành rà soát, chấm thẩm định với toàn bộ gần 5.500. Kết quả cho thấy, có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi bị can thiệp để điều chỉnh điểm theo hướng nâng điểm lên. Sau chấm thẩm định, toàn bộ các bài thi này đã trở lại điểm thực.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của PV Lao Động, trong danh sách 114 thí sinh này, thí sinh có số báo danh 050010xx , có tổng điểm tổ hợp A0 (Toán - Vật lí - Hoá học) là 27,5; nhưng điểm thực chất sau chấm thẩm định chỉ là 6,75. Thậm chí, thí sinh này bị điểm môn Toán là 1,0 tức là sẽ không được công nhận tốt nghiệp vì bị điểm liệt.

Điểm thi chưa rà soát và sau rà soát của thí sinh có số báo danh 050010xx

Ngoài thí sinh trượt tốt nghiệp khi bị điểm 1 môn Toán được sửa thành 27,5 điểm, theo kết quả kiểm tra của PV Lao Động, có thêm 1 thí sinh cũng trong tình trạng tương tự.

Đó là thí sinh có số báo danh 050000xx. Ở 6 môn thi, thí sinh này chỉ đạt điểm thực là 17,7 điểm. Sau đó, đã được "phù phép" để có tổng 35 điểm.

Đặc biệt tổ hợp A0 (Toán - Vật lí - Hoá học) có thể dùng để xét tốt nghiệp của thí sinh này bỗng chốc từ 8,2 điểm thành 26,75 điểm. Như vậy, điểm thi tổ hợp A0 của thí sinh này đã tăng lên 18,55 điểm.

Điểm của thí sinh có số báo danh 050000xx.

Điều đáng nói ở tiếp theo ở đây, theo kết quả thực của thí sinh này, môn Vật lí chỉ đạt 1 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh này không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi rà soát và có nhiều thí sinh bị hạ điểm, thậm chí trượt tốt nghiệp như một số trường hợp báo chí nêu thì kết quả công nhận tốt nghiệp sơ bộ của Hà Giang lại tăng lên.

Theo thông báo sơ bộ trong công văn về kỳ thi của Tỉnh uỷ Hà Giang, ngày 17.7, Hội đồng xét tốt nghiệp Sở GDĐT Hà Giang đã tiến hành họp xét công nhận tốt nghiệp THPT (sơ bộ) đối với các thí sinh dự thi theo quy định. Theo đó, kết quả tốt nghiệp sơ bộ đạt 89,57%. Như vậy, so với số liệu ban đầu do Bộ GDĐT công bố, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp sau rà soát của tỉnh Hà Giang tăng 0,22%. Với khoảng 5.500 thí sinh dự thi (cả thí sinh tự do và thí sinh THPT) thì con số chênh lệch này sẽ khoảng khoảng 10 em.