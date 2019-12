Từng bị chê bất tài, Tzuyu khiến fan nở mũi với màn "bắn" tiếng Anh, phản ứng của dàn mỹ nhân TWICE gây chú ý

Ở thị trường âm nhạc Kpop, Tzuyu (TWICE) được khán giả biết đến khi sở hữu nhan sắc như nữ thần cùng body "chuẩn không cần chỉnh". Tuy nhiên, tài năng của cô nàng lại là điều hạn chế khi hát, rap, nhảy cô nàng luôn bị chê là nhạt nhòa so với các thành viên còn lại.

Trong khi nhiều khán giả vẫn còn nghi ngại về sự xuất hiện của Tzuyu trong đội hình nhóm TWICE thì mới đây nhất, cô nàng đã khiến người không khỏi trầm trồ khi đứng ra "cân" luôn màn giao lưu với MC cũng như khán giả tại Nhật Bản bởi khả năng nói tiếng Anh đầy lưu loát.

Cụ thể, mới đây nhất, khi tham gia biểu diễn trong chương trình đại nhạc hội International TV Song Festival ở Tokyo, Nhật Bản, girlgroup 9 thành viên được hỏi về cảm xúc khi góp mặt tại chương trình, Tzuyu đã thay mặt các đàn chị trả lời câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng Anh: "We are very happy to be in this festival with our members, and please enjoy our performance. Thank you!". (Tạm dịch: Chúng em rất vui vì được tham dự lễ hội âm nhạc cùng các thành viên, xin hãy tận hưởng tiết mục của nhóm. Chúng em cảm ơn!").



Tzuyu gây ấn tượng bởi khả năng "bắn" tiếng Anh lưu loát.

Trước màn bắn tiếng Anh đầy lưu loát của Tzuyu, dàn mỹ nhân nhóm TWICE đứng phía sau cũng có phản ứng đầy thú vị. Trong khi 2 thành viên Nayeon và Sana chăm chú nghe từng chữ Tzuyu nói thì Momo, Dahyun và trưởng nhóm Jihyo cũng phải cười tự hào trước cô em út của nhóm.

Dàn mỹ nhân nhóm TWICE tỏ vẻ tự hào trước màn trả lời của Tzuyu.

Đoạn video sau đó cũng nhanh chóng được cộng đồng ONCE (tên fan TWICE) chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội để bày tỏ cảm giác tự hào về maknae chăm chỉ của TWICE. Nhiều fan kỳ vọng, Tzuyu sẽ trau dồi thêm để có thể dạn dĩ, tự tin hơn trong các hoạt đồng của nhóm.



Phát âm tiếng Anh của cô ấy quá tốt. Tzuyu đúng là nữ hoàng đa ngôn ngữ.

Tiếng Anh của Tzuyu quá tốt.

Tzuyu đã phát biểu toàn bộ bằng tiếng Anh trong suốt sự kiện luôn đó.

Tzuyu có thể nói tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh. Chúng tôi thật sự rất yêu biểu tượng đa ngôn ngữ này.

Tzuyu sinh năm 1999 và được biết đến với vai trò gương mặt đại diện của TWICE. Ngay từ khi tham gia chương trình sống còn SIXTEEN nhằm tìm ra các thành viên chính thức của TWICE, Tzuyu đã nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi gương mặt khả ái và thân hình quyến rũ. Chính vì thế, dù không được đánh giá cao về tài năng, nữ thần tượng người Đài Loan vẫn sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu.



Nhan sắc nữ thần của Tzuyu khi xuất hiện trên sân khấu.