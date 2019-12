Ngụy Đại Huân - bạn trai tin đồn của Dương Mịch: Là đàn anh TWICE, cứ tham gia show là yêu ngay mỹ nữ hạng A

Ngụy Đại Huân đang là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm từ khi giới truyền thông Hoa ngữ tung ra thông tin anh chàng hẹn hò với Dương Mịch. Dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng dựa vào loạt ảnh bị bắt gặp đi khách sạn cùng nhau, Dương Mịch - Ngụy Đại Huân có muốn chối cãi cũng chẳng được.

Thời điểm này, câu hỏi về thân thế và sự nghiệp của Ngụy Đại Huân xuất hiện tràn lan. Khán giả tò mò muốn biết nam diễn viên là ai, có sức hút thế nào mà khiến Tiểu Hoa Đán Dương Mịch - một trong những nhân vật quyền lực, nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay phải say đắm.

Nhỏ hơn Dương Mịch 3 tuổi, từng ký hợp đồng với JYP

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, nhỏ hơn cô bạn gái tin đồn Dương Mịch đến 3 tuổi. Năm 2008, Ngụy Đại Huân bén duyên diễn xuất khi được mời đóng vai phụ trong bộ phim thanh xuân ngôn tình Nhật ký Sophie. Với ngoại hình cao ráo, bắt mắt, Ngụy Đại Huân nhanh chóng được để mắt tới. Vai diễn này cũng chính là tiền đề để anh chàng lấn sân vào showbiz.

Năm 2010, Ngụy Đại Huân tham gia bộ phim Mao Ngạn Anh với vai diễn con trai Mao Trạch Đông - Mao Ngạn Thanh. Vì đây là phim khai thác đề tài Cách Mạng nên được ưu ái chiếu trên CCTV-1.

Đến năm 2011, Ngụy Đại Huân cùng Lâm Hy Việt, Mẫn Xuân Hiểu, Trương Sâm đóng phim Cây khô gặp mùa xuân. Ở dự án này, nam diễn viên hóa thân thành bác sĩ Lai Hoài Sa. Cùng thời gian đó, anh chàng cũng góp mặt trong dự án Ớt chuông và kim chi, Cách Mạng Tân Hợi.

Năm 2012, anh tham gia phim truyền hình điệp chiến Phục nỗ do đạo diễn Trần Kiện thực hiện, vào vai Lý Nam, đây cũng là lần đầu tiên anh thử nghiệm với vai diễn phản diện ở phim truyền hình. Cùng năm, anh tham gia phim truyền hình Mao ngưu tuế nguyệt của đạo diễn Lưu Nghị Nhiên và Đêm nay thiên sứ giáng trần của đạo diễn Dương Dương.



Sự nghiệp diễn xuất của Ngụy Đại Huân bắt đầu khởi sắc khi sang đến năm 2013, anh chàng có cơ hội hợp tác với Nichkhun, Từ Lộ, Tưởng Kình Phu ở dự án Một và một nửa mùa hè. Vai diễn chàng sinh viên năm 3 thuộc khoa Quản lý Kinh tế của Ngụy Đại Huân được đánh giá khá tốt.

Có 1 điều đặc biệt ít ai biết, đó là vào tháng 5/2014, Ngụy Đại Huân đã ký hợp đồng quản lý với công ty JYP - đơn vị tạo ra những tên tuổi đình đám như Wonder Girls, Miss A, TWICE. Có sự trợ lực của công ty quản lý mạnh, Ngụy Đại Huân đóng liên tục các phim: Dành dành nở hoa, Hạnh phúc mãn đường, Nắm chặt tay em, Ngã thị phấn thanh. Tuy nhiên, đến năm 2017, khi hợp đồng quản lý với JYP hết hạn, Ngụy Đại Huân bèn tách khỏi đơn vị này để tự thành lập Studio cho riêng mình.

Từng "hẹn hò" Lý Thấm, gia đình giàu có sở hữu 18 công ty lớn

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Ngụy Đại Huân được xem như công tử "ngậm thìa vàng" chính hiệu. Bởi ngay từ khi còn mới chập chững bước vào nghề, Ngụy Đại Huân đã được làm thực tập sinh cho SM Entertaiment, sau đó ký luôn hợp đồng quản lý với JYP.

Dẫu sự nghiệp diễn xuất chưa có nhiều nốt thăng nhưng Ngụy Đại Huân vẫn sống khá thoải mái, dư dả. Lý do là vì nam diễn viên được gia đình trợ lực khá vững chắc. Bố của Ngụy Đại Huân - ông Ngụy Thiệu Lâm có trong tay 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, Thượng Hải cho đến Hải Nam, đâu đâu cũng có bóng dáng công ty của nhà Ngụy Đại Huân.

Nếu không làm diễn viên, không hết mình với nghệ thuật thì Ngụy Đại Huân sẽ là người thừa kế.

Cơ duyên yêu đương Dương Mịch được cho là xuất phát từ chương trình Thoát khỏi mật thất. Tại Thoát khỏi mật thất, cả Dương Mịch lẫn Ngụy Đại Huân đều là thành viên chính thức. Có cơ hội hợp tác, làm việc và tiếp xúc thân mật với nhau, tình cảm giữa Ngụy Đại Huân - Dương Mịch cũng nảy sinh dần.

Trước Dương Mịch, Ngụy Đại Huân cũng từng vướng tin đồn yêu đương "Hàm Hương" - Lý Thấm. Mọi chuyện bắt đầu ồn ào khi vào năm 2016, Ngụy Đại Huân - Lý Thấm bắt cặp tham gia show thực tế We are in love 2.

Trong chương trình này, Ngụy Đại Huân - Lý Thấm bị bắt gặp mang giày đôi có ký hiệu đặc biệt dành cho những người đang yêu. Tiếp đến, Ngụy Đại Huân còn bày tỏ rằng anh muốn hôn Lý Thấm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chuyện với Lý Thấm đã trôi vào quên lãng, người con gái được nhắc đến nhiều nhất lúc này chẳng ai khác ngoài Dương Mịch.

Chàng công tử nhà giàu Ngụy Đại Huân - có thể trong mắt khán giả, sự nghiệp diễn xuất của anh còn làng nhàng nhưng đường tình duyên thì đúng là chẳng đùa được đâu! Bởi chỉ trong thời gian ngắn mà toàn cặp kè cùng mỹ nữ xinh đẹp, nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, nếu không có cái duyên trời phú thì khó lòng làm được. Đẹp trai - lắm tiền nhiều của, Dương Mịch hay Lý Thấm gặp đã nhiều, nhưng để lấy được chiếm trai của các cô nàng, phải thực sự có "chiêu trò" gì đấy khác lạ lắm!