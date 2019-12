Từ uống cho đến bôi, bác sĩ da liễu "chọn mặt gửi vàng" 15 sản phẩm này để chẳng lo già

The Ordinary's Glycolic Acid 7% Toning Solution, giá khoảng 200.000 VNĐ

Gary Motykie, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được hội đồng chứng nhận, đồng thời là người sở hữu Motykie Med Spas, cũng như đã làm việc cho nhiều người nổi tiếng như Sofia Riche, Kylie Jenner đã nói: "Tôi sử dụng tẩy da chết hóa học, đặc biệt hay dùng The Ordinary's Glycolic Acid 7% Toning Solution. Tẩy da chết hóa học là sự lựa chọn thay thế tuyệt vời cho sữa rửa mặt có hạt như St. Ives."

CeraVe Hydrating Facial Cleanser, giá khoảng 320.000 VNĐ

Để làm sạch da và giữ ẩm, Motykie sử dụng sữa rửa mặt từ CeraVe. Với lời khen ngợi hết lời, CeraVe Hydrating Facial Cleanser chính là sản phẩm phù hợp với giá cả phải chăng mà công dụng lại vô cùng tuyệt vời.



EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46, giá khoảng 815.000 VNĐ

Motykie cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. "Sau khi làm sạch, tôi sử dụng EltaMD's Broad Spectrum SPF 46. Có thể bạn đã biết, chúng ta nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, không chỉ riêng ngày nắng nóng."

Vitafusion Gorgeous Hair, Skin and Nails, giá khoảng 230.000 VNĐ

Với sự kết hợp của biotin, vitamin C và E, Vitafusion Gorgeous Hair, Skin and Nails giúp da luôn rạng ngời, tóc và móng luôn chắc khỏe. Sản phẩm được khuyến nghị bởi Elizabeth Mullans, một bác sĩ da liễu được chứng nhận và có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề. Các vitamin chính là thành phần vàng, giúp thúc đẩy sự phát triển của collagen - một loại protein thiết yếu giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, giúp da luôn căng mọng trẻ trung thu hút mọi ánh nhìn.

RoC Correxion Eye Cream and RoC Sensitive Eye Cream, giá khoảng 415.000 VNĐ

Mullans còn khuyên dùng Kem mắt RoC Correxion bởi sản phẩm giúp giảm dấu hiệu lão quanh mắt một cách rõ rệt. RoC Correxion Eye Cream chứa thành phần cực đỉnh: Retinol - giúp làm mờ nếp nhăn hiệu quả. RoC cũng có sản phẩm dành cho người nhạy cảm với retinol và cần một thành phần gì đó nhẹ nhàng hơn.

Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream, giá khoảng 1.700.000 VNĐ

Retinol chính là vàng trong làng mỹ phẩm. Zain Husain, vị bác sỹ da liễu sở hữu chứng nhận chuyên khoa, là người sáng lập New Jersey Dermatology and Aesthetics Center đã khuyên dùng Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream. "Sản phẩm này giúp tăng cường tái tạo da, thúc đẩy sản sinh collagen và giữ cho làn da luôn tươi trẻ bằng việc làm giảm nếp nhăn. Kem cũng giúp hạn chế mụn trứng cá, cải thiện làn da không đều màu và tình trạng tăng sắc tố da."

Obagi Professional-C Serum, giá khoảng 2.350.000 VNĐ

Zain cũng là fan của serum chứa vitamin C bởi vitamin C là chất chống oxi hóa tự nhiên và có đặc tính chống viêm. "Tôi yêu vitamin C bởi thành phần này giúp phục hồi tế bào da, chống lại các tác nhân tự do gây hại cho da. Vitamin C cũng có lợi ích chống lão hóa như làm giảm nếp nhăn, giảm mẩn đỏ, làm sáng da diệu kỳ." Nếu bạn muốn sử dụng serum chứa vitamin C, Zain khuyên bạn nên thử ngay Obagi Professional-C Serum để thấy được hiệu quả đáng mong đợi.

Alastin Restorative Skin Complex, giá khoảng 4.525.000 VNĐ

Một trong những sản phẩm chống lão hóa yêu thích của Deanna Mraz Robinson - một bác sĩ da liễu được chứng nhận chuyên ngành từ Westport là Alastin Restorative Skin Complex. Sản phẩm này là một loại serum peptide giúp cải thiện collagen và sợi đàn hồi (elastin) cho da, không gây kích ứng, nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

Care Skincare Eye and Lip Nourishing Crea, giá khoảng 690.000 VNĐ

Robinson cũng cực kì yêu thích kem dưỡng Care Skincare Eye + Lip Nourishing Cream - được cô miêu tả là một loại kem đậm đặc khuếch tán làm dịu đi nếp nhăn và quầng thâm. Kem hấp thụ nhanh, không trôi vào mắt hoặc cản trở trang điểm.

Isdinceutics Melatonik 3-in-1 Night Serum, giá khoảng 3.686.000 VNĐ

Một sản phẩm "cục cưng" khác của Robinson là serum Isdinceutics Melatonik 3-in-1 Night, một loại serum chứa 2 thành phần quý: Vitamin C và bakuchiol (chiết xuất từ lá và hạt cây bachi). Sản phẩm làm giảm nếp nhăn và sắc tố rõ rệt, cải thiện kết cấu da đáng kể.

La Roche Posay Melt In Sunscreen Milk, giá khoảng 505.000 VNĐ

"Kem chống nắng phổ rộng (board-spectrum), kem chống nắng có SPF cao chính là "anh hùng" trong làng chống lão hóa da."- Sheila Krishna, người làm việc trong Smart Style Today cực kỳ đề cao tầm quan trọng của kem chống nắng. Sự lựa chọn yêu thích của cô ấy chính là La Roche Posay Anthelios Melt-In Sunscreen Milk SPF 60 bởi vì sản phẩm này thẩm thấu rất tốt cho mọi loại da và không có mùi quá mạnh. Nó còn có khả năng bảo vệ tuyệt vời và duy trì hiệu quả trong thời gian dài.

SkinCeuticals C E Ferulic Serum, giá khoảng 3.850.000 VNĐ

Sheila Krishna cũng khuyên dùng vitamin C bởi đây là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ và phục hồi làn da trước tác hại tia cực tím, ô nhiễm môi trường và tổn thương da nói chung. Nó cũng hỗ trợ sản xuất collagen và cải thiện nếp nhăn đáng kể. Cá nhân cô ấy sử dụng SkinCeuticals C E Ferulic Serum.

Neutrogena Hydro Boost Water Gel, giá khoảng 555.000 VNĐ

"Đây là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời, sử dụng công dụng độc đáo của axit hyaluronic giúp da căng mọng rạng ngời mà không hề gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Tôi sử dụng nó hằng ngày và một điểm tôi rất thích là nó phù hợp cho mọi loại da." - Sapna Palep, một bác sĩ thẩm mỹ có chứng chỉ chuyên ngành, người làm việc tại Spring Street Dermatology ở New York.

Drunk Elephant C-Firma Day Serum, giá khoảng 1.845.000 VNĐ

"Lựa chọn hàng đầu của tôi là Serum Drunk Elephant C-Firma Day. Với thành phần chứa axit L-ascorbic, chiết xuất lên men bí ngô và enzym lựu, sản phẩm hoàn toàn không chứa chất độc hại, nhẹ nhàng an toàn cho làn da khô, nhạy cảm, dễ nổi mụn. Sản phẩm này vừa làm sáng da, vừa giúp tẩy tế bào da chết." - Rina Allawh, người làm việc tại viện da liễu nổi tiếng Hoa Kỳ Montgomery Dermatology.



Almay Smart Shade Anti-Aging Skintone Matching Foundation, giá khoảng 322.000 VNĐ

Allawh cũng khuyên bạn nên sử dụng foundation để giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. "Tôi cực kỳ ưa chuộng Almay Smart Shade Anti-Aging. Kem nền này không gây độc hại và có chỉ số SPF 20 với kết cấu lỏng nhẹ, không gây bí da, thẩm thấu nhanh."