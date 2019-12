12 món skincare bán chạy nhất tại Hàn Quốc năm 2019, hóa ra toàn món quen mặt với tín đồ làm đẹp Việt

Cũng giống như Sephora hay Amazon, Olive Young là hệ thống cửa hiệu chuyên bán những sản phẩm chăm sóc và làm đẹp được đánh giá số 1 Hàn Quốc với hệ thống hơn 1.200 cửa hàng. Mới đây, Olive Young vừa công bố danh sách những sản phẩm làm đẹp bán chạy nhất trong năm qua, đây đồng thời cũng chính là những món skincare đến từ xứ kim chi được các tín đồ làm đẹp yêu thích nhất. Chúng ta hãy cùng xem đó là những món đồ nào.

1. Serum Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot (Giá khoảng: 700.000 VNĐ/ set gồm 2 lọ serum + 1 kem dưỡng)

Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum là sản phẩm tinh chất dưỡng trắng da tối màu, trị nám, đốm nâu, và cấp ẩm của hãng mỹ phẩm Goodal nổi tiếng thiên về các thành phần dưỡng da từ thiên nhiên. Sản phẩm dưỡng ẩm, tái tạo làn da, chứa vitamin C đậm đặc 70% tự nhiên từ quýt xanh đem lại một làn da sáng rạng ngời, xinh tươi thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra còn được bổ sung thêm các thành phần thực vật tự nhiên được cấp bằng sáng chế giúp làm dịu da và pathenol nhẹ nhàng giữ ẩm làn da của bạn. Không chỉ dừng lại ở vị trí số 1 trong chương trình Get It Beauty 2018 về hạng mục Serum dưỡng trắng mà sản phẩm còn đạt 10 giải thưởng từ nhiều chương trình làm đẹp và được nhận nhiều đánh giá tích cực của nhiều chuyên gia làm đẹp khác.

2. Toner Isntree Hyaluronic Acid (Giá khoảng: 300.000 VNĐ/ 200ml)

Giải thưởng "Số 1 dành cho làn da 2016", Isntree Hyaluronic Acid Toner đã tạo nên dấu ấn về chất lượng với bảng thành phần và công dụng mà sản phẩm mang lại. Hyaluronic Acid Toner được ví như một quả bomb ngậm nước vượt trội, làm đầy da khô bằng việc hút ẩm trong không khí, cung cấp ẩm ngay tức thì mà không gây bết dính khó chịu, làm sáng và bật tone da với các thành phần hỗ trợ cải thiện sắc tố da. Đây thật sự là dòng toner hữu hiệu "cứu cánh" cho nhóm da khô, da hỗn hợp thiên khô.

3. The Wellage Real Hyaluronic Bio Capsule & Blue Solution (Giá khoảng: 60.000 VNĐ)

Chiến thắng giải thưởng Smart Beauty từ tạp chí đình đám Marie Claire năm 2018, The Wellage Real Hyaluronic Bio Capsule & Blue Solution - 1 Day Kit chẳng hổ danh khi cung cấp đầy năng lượng tươi mới đến với làn da của bạn, giúp cho da luôn căng mướt, trắng sáng. Viên Hyaluronic Bio đậm đặc axit hyaluronic cung cấp độ ẩm cho da, được sản xuất với quy trình làm khô đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Ống Blue Solution nuôi dưỡng chuyên sâu với 8 chiết xuất thảo dược tự nhiên, hòa tan nhanh chóng viên nang mang đến một làn da rực rỡ, rạng ngời.

4. Kem dưỡng Physiogel DMT Facial Cream (Giá khoảng: 1.300.000 VNĐ/ 150ml)

Da bạn cần chăm sóc độ ẩm chuyên sâu? Bạn muốn làn da rạng rỡ, mịn màng? Kem dưỡng Physiogel DMT Facial Cream chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Với công nghệ Physical BioMimic Physiogel nổi tiếng, làn da bạn sẽ nhanh chóng được cẩm ẩm lên đến 72 giờ và được cải thiện hàng rào độ ẩm tự nhiên, giữ cho độ ẩm luôn được cân bằng đồng thời ngăn chặn tình trạng kích ứng đỏ ửng khi thời tiết hanh khô.

5. Kem dưỡng Dr. Jart Cicapair Cream (Giá khoảng: 900.000 VNĐ/ 50ml)

Kem dưỡng làm dịu da Dr.Jart+ Cicapair Cream là sản phẩm chăm sóc da dựa trên nền tảng y học với các thành phần an toàn cho da, giúp làm dịu các vết mụn, giảm đỏ, kháng viêm, phục hồi làn da đang hư tổn, căng thẳng do stress. Với các thành phần nổi bật như: phức hợp rau má, phức hợp ba loại thảo mộc, khoáng chất tự nhiên có tác dụng làm dịu da bị tổn thương do kích ứng và viêm. Các khoáng chất, bao gồm natri, kali, canxi và magiê giúp cải thiện độ ẩm của da và khôi phục lại làn da mệt mỏi, nhạy cảm.

6. Kem dưỡng BOTANIC HEAL boH Probioderm Repair Lifting Cream (Giá khoảng: 1.425.000 VNĐ / 50ml)

Đúng như tên gọi của nó, BOTANIC HEAL boH Probioderm Repair Lifting Cream đem đến cho bạn một làn da đàn hồi và săn chắc. Với thành phần men vi sinh chăm sóc bảo vệ da, hệ thống hàng rào càng thêm phần chắc khỏe. 4 loại phức hợp peptide giúp cải thiện độ đàn hồi cho da, giảm nếp nhăn giúp da luôn tươi trẻ rạng ngời bất chấp mọi độ tuổi.

7. Mặt nạ Mediheal Tea Tree Care Solution Essential Mask (Giá khoảng: 46.000 VNĐ/ miếng)

Mediheal Tea Tree Care Solution Essential Mask Ex là sản phẩm mặt nạ giấy nổi tiếng đến từ hãng mỹ phẩm MeidiHeal Hàn Quốc. Mặt nạ có chiết xuất từ tinh dầu tràm trà, cúc la mã và rau má giúp da giảm bớt kích thích và căng thẳng khi gặp tổn thương do mụn. Đồng thời 3 dưỡng chất này còn giúp giúp kháng viêm, chống khuẩn, giảm kích ứng, tấy đỏ vô cùng hiệu quả. Đây chính là sản phẩm hoàn hảo dành cho làn da dầu mụn nhờ khả năng hỗ trợ làm sạch, ngăn ngừa mụn và kiểm soát bã nhờn hiệu quả.

8. Mặt nạ Abib Gummy Sheet Mask Heartleaf Sticker (Giá khoảng: 80.000 VNĐ/ miếng)

Với kiểu dáng ôm sát mặt, mặt nạ đến từ hãng mỹ phẩm Abib chính là "anh hùng cứu nguy" cho những ngày mà làn da của bạn "nổi đóa" khó chiều. Các thành phần làm dịu như chiết xuất hạt châu chấu và nước cây phỉ giúp làm mát da, ngăn ngừa sản xuất bã nhờn quá mức và làm dịu chứng viêm. Chiết xuất hoa cúc và squalane giúp giữ ẩm và hydrat hóa làn da, giúp da bạn luôn trong tình trạng căng mướt mịn màng.

9. Dr.Jart Vital Hydra Solution Capsule Ampoule 2ml (Giá khoảng: 370.000 VNĐ/ 6 viên)

Dr.Jart + Vital Hydra Solution Capsule Ampoule chứa đầy năng lượng hydrat hóa chuyên sâu từ phức hợp axit hyaluronic. Với thành phần chứa hàm lượng cao 5 loại axit hyaluronic và chiết xuất tảo, viên nang đem lại sức sống cho làn da, dưỡng da luôn mịn màng và sáng ngời diệu kỳ. Và điểm cộng cho sản phẩm là độ ẩm sẽ được cân bằng và duy trì lên đến 48 giờ đồng hồ, quả là viên nang thần kỳ nhất định bạn nên thử!

10. Bông COSRX One Step Original Clear Pad (Giá khoảng: 590.000 VNĐ/ 70 miếng)

One Step Original Clear Pad đến từ Cosrx là một dạng tẩy da chết hóa học vô cùng dịu nhẹ, giúp làm sạch triệt để mà vẫn lành tính với mùi hương cam chanh thoang thoảng. Chứa Betaine Salicylate chiết xuất từ cây liễu trắng (BHA) chiếm 1% trong bảng thành phần là một tỷ lệ vừa đủ để chăm sóc da mà không gây kích thích da quá mạnh. Một miếng bông gồm 2 mặt, mặt in nổi giúp tẩy chất sừng, bã nhờn và tế bào chết, mặt mềm mại giúp cấp ẩm, làm da mềm mịn và săn chắc hơn.

11. Sữa rửa mặt Round A'round Green Tea Pure Cleansing Foam (Giá khoảng: 355.000 VNĐ/ 250ml)

Với độ PH là 5.5, đây là sản phẩm siêu lý tuởng cho mọi loại da từ da khô đến da dầu, đặc biệt thích hợp với những bạn có làn da dễ kích ứng. Hoàn thành tốt vai trò loại bỏ các tạp chất sâu dưới lỗ chân lông, dầu thừa và các chất bẩn trên bề mặt da, Round A'round Green Tea Pure Cleansing Foam chẳng trách lọt vào danh sách bán chạy của chuỗi cửa hàng Olive Young. Thành phần chứa trà xanh giúp kháng viêm cho vùng da mụn, cấp ẩm giúp da căng mịn màng. Thêm vào đó, axit citric còn giúp tẩy da chết, ngăn ngừa mụn một cách dịu nhẹ, không gây kích ứng da.

12. Kem chống nắng Make Prem UV Defense me Blue Ray Sun Fluid (Giá khoảng: 450.000 VNĐ/ 200 ml)

Make Prem UV Defense me Blue Ray Sun Fluid là một sản phẩm chống nắng vật lý không chỉ ngăn chặn được tia UVA/UVB mà còn hạn chế tác hại do nhiệt gây ra cho da bởi IR. Sản phẩm dạng lỏng sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, không gây nhờn dính, không bóng dầu, hiệu quả dưỡng ẩm cao và có các thành phần chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da. Bảng thành phần "vàng" quý hiếm thế này chẳng trách đây luôn là sản phẩm được yêu thích hàng đầu: chứa thành phần Rubus Arcticus thuộc họ Berry Bắc Âu loài quả mọng hoang dại ở Phần Lan được phát hiện đầu tiên trên thế giới giúp dưỡng ẩm dồi dào và chống oxy hóa, duy trì làn da khỏe mạnh; chiết xuất hoa súng, nhựa cây bạch dương trắng và rau má giúp làm dịu da, cung cấp độ ẩm và chăm sóc phục hồi làn da diệu kỳ.

Nguồn: Olive Young