Trời hanh khô da muốn nẻ toác, chị em hãy sắm 4 hũ mặt nạ sau để “tút” lại vẻ mọng mướt sáng căng cho làn da

Thời tiết hanh khô lại có nắng tưng bừng thế này đúng là một cơn ác mộng đối với làn da của cánh phụ nữ. Chính bởi vậy, chị em cần có biện pháp nặng đô hơn để cấp cứu làn da, giúp nhan sắc không thể tụt giảm phong độ dù thời tiết có khắc nghiệt đến mức độ nào. Và một trong những bí kíp tuyệt vời nhất chính là đắp mặt nạ dạng rửa/mặt nạ ngủ và ngay lập tức, chị em sẽ có được làn da đẹp vượt bậc. Dưới đây là gợi ý 4 hũ mặt nạ giúp "tút" lại vẻ mọng mướt cho làn da, chị em không thể làm ngơ được đâu.

1. Thank You Farmer Back To Relax Soothing Gel Mask (Khoảng 579.000 VNĐ)

Hũ mặt nạ dạng gel này đem lại hiệu ứng mát dịu và hồi sinh làn da khô héo, mất nước, nhạy cảm cực kỳ tuyệt vời. Sản phẩm chứa chiết xuất quả lựu – thành phần rất giàu vitamin C giúp sửa chữa làn da bị tổn thương trong khi chiết xuất lô hội, quả sung, rễ cam thảo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho làn da, giảm kích ứng để da dẻ thêm khỏe khoắn, chống chọi tốt hơn với những yếu tố tiêu cực. Cuối cùng, thành phần siêu cấp ẩm Hyaluronic Acid sẽ hack tối đa vẻ căng mướt cho da dẻ của bạn.

Bạn có thể đắp mặt nạ trên da khoảng 10 – 20 phút rồi rửa lại bằng nước, bôi kem dưỡng ẩm hoặc dùng như mặt nạ ngủ đều được.

2. Klavuu Special Care Pearl Glow Mask (672.000 VNĐ)

Rất nhiều loại mặt nạ đất sét khiến da bạn trở nên khô căng sâu khi dùng, tuy nhiên, hũ mặt nạ rửa chứa đất sét cao lanh, đất sét trắng này sẽ giải phóng lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn hiệu quả mà không khiến da bị khô. Hũ mặt nạ cũng nâng tông và tạo độ lấp lánh cho làn da nhờ chiết xuất ngọc trai. Cuối cùng, hũ mặt nạ cấp ẩm sâu, dồi dào cho làn da với những thành phần như squalane, lô hội, dầu argan, ceramide, dầu hoa trà, dầu jojoba. Quả là một sản phẩm màu nhiệm!

3. COSRX Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask (Khoảng 499.000 VNĐ)

Bạn có thể trưng dụng mặt nạ của COSRX theo nhiều cách: dùng như mặt nạ ngủ, mặt nạ rửa, thậm chí có thể thay thế kem dưỡng ban ngày. Sản phẩm giúp kháng khuẩn, chữa lành mụn với 87.26% keo ong. Một thành phần cũng rất đáng chú ý nữa là sáp ong, đóng vai trò dưỡng ẩm, bảo vệ lớp màng tự nhiên của da, là phẳng nếp nhăn, cải thiện kết cấu da để bạn có được diện mạo trẻ trung, rạng rỡ hơn. Sản phẩm mặt nạ này có thể dùng cho mọi loại da nhưng đặc biệt hữu ích cho da hỗn hợp, da dễ nổi mụn.

4. RE:P Bio Fresh Mask With Real Vitality Herb (Khoảng 743.000 VNĐ)

Với sự xuất hiện của đất sét cao lanh, hũ mặt nạ sẽ phát huy tác dụng làm sạch đến tận sâu lỗ chân lông, tẩy da chết và cải thiện kết cấu sần sùi của da trở nên mịn màng. Hũ mặt nạ cũng chứa đầy thành phần từ thiên nhiên như chiết xuất hoa nhài, hoa cúc, hoa hồng giúp làm dịu da, cấp ẩm dồi dào. Sản phẩm còn chữa lành da và làm sáng da cực tốt, rất xứng đáng để các chị em rút hầu bao sắm ngay một hũ.

Nguồn: The Klog