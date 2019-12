Da không bị mụn nhưng lỗ chân lông to đùng thì cũng “toang”, nên bạn cần lưu ý những công thức chăm da dưới đây

Da bị mụn thâm, nám thì khổ là cái chắc, mà da có lỗ chân lông to "khiếp đảm" thì cũng chẳng sung sướng gì. Gương mặt sẽ giảm vài bậc nhan sắc bởi tình trạng lỗ chân lông nở to ở 2 bên má, mũi, thậm chí là vô số mụn đầu đen "cư trú" lâu dài. Nếu thật sự quyết tâm "đánh đuổi" chúng, để lấy lại làn da mịn màng, lỗ chân lông bớt to, rõ hơn thì bạn nhất định không thể bỏ qua các tips skincare bên dưới được. Chúng sẽ giúp bạn lấy lại "mặt tiền" chuẩn chỉnh sớm.



Tẩy tế bào chết thường xuyên

Có lẽ, cô gái nào có kiến thức skincare chút đỉnh cũng đều biết rằng việc tẩy da chết là cần thiết vì giúp loại bỏ dầu thừa, cuốn nhẹ lớp tế bào chết trên bề mặt và làm thông thoáng và giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Nhưng không phải ai cũng thực sự tẩy da chết đều đặn như một thói quen và nghiêm túc với làn da của mình. Tiến sĩ Marchbein cho rằng: "Những người có làn da dầu hoặc da hỗn hợp thì chỉ nên sử dụng 1 lần/tuần thôi"

Sử dụng retinoid

Khi lớp collagen suy yếu, lỗ chân lông sẽ ngày một nở to. Vì vậy sử dụng retinoid để kích thích sản xuất collagen và làm vững chắc hàng rào bảo vệ da là điều cần thiết. Từ đó, lỗ chân lông sẽ nhỏ lại, da giảm tiết dầu, đồng thời làm mờ các rãnh nếp nhăn. Tuy nhiên, retinoid có thể gây khó chịu khi mới bắt đầu dùng nên lời khuyên là hãy dùng một lượng nhỏ để da quen dần và sau đó tăng liều lượng lên.

Đắp mặt nạ hàng tuần

Tất nhiên, những sản phẩm mặt nạ đề cập đến sẽ liên quan đến công dụng thu nhỏ lỗ chân lông là chính. Bạn cũng nên chọn lọc cẩn thận giữa hàng hà sa số các loại mặt nạ hiện có. Dù tác dụng của chúng chỉ là nhất thời nhưng đây cũng là giải pháp giúp bạn thoát dần tình trạng lỗ chân lông to. Với chiêu đắp mặt nạ, bạn phải cần kiên trì đắp thường xuyên 3-4 lần/tuần hoặc nhiều hơn, để duy trì kết quả da đẹp mịn màng.

Rửa mặt sau khi hoạt động thể thao

Lỗ chân lông có thể giãn ra khi đổ mồ hôi hoặc gặp nhiệt độ nóng nên với bạn cần rửa mặt trước và sau khi tập thể dục để lớp makeup, bụi bẩn không bị mắc kẹt bên trong lỗ chân lông. Thế mới thấy, đôi khi chỉ tập trung thực hiện các biện pháp giúp lỗ chân lông se khít là chưa đủ bởi bạn còn phải nhớ một vài tips để tránh chúng bị giãn nở ra thêm.

Nhớ dùng kem lót trước khi trang điểm

Kem lót có công dụng ngăn cách da với lớp makeup, giúp phấn nền, phấn phủ không bị ngấm vào lỗ chân lông. Nhiều loại kem lót còn có tác dụng làm đầy nếp nhăn và che phủ lỗ chân lông to cái một. Vậy nên nếu lớp cushion chưa thể giúp bạn làm mờ lỗ chân lông to thì hãy sử dụng thêm kem lót ở bước trước đó.

Luôn luôn dùng kem chống nắng

Tiến sĩ Marchbein chia sẻ tiếp xúc với tia cực tím có thể dẫn đến tình trạng lỗ chân lông ngày càng lớn hơn. Vì thế, bạn không thể ra ngoài mà thiếu lớp kem chống nắng "quyền năng" được. Tốt nhất là nên chọn loại có chỉ số chống nắng cao từ SPF 30 trở lên và xem chúng như một bước chăm da cần thiết mỗi ngày.

Nguồn: Cosmopolitan