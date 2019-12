Từ công bố kết luận vụ bé trai trường Gateway tử vong trong xe: Chỉ quy trách nhiệm cá nhân, trường Gateway vô can?

Ông Hòe dẫn chứng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tại ngày 28/3/2011 về ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: "Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức".



Luật sư cho rằng: Nhà trường là nơi trực tiếp quản lý học sinh, là nơi mà phụ huynh tin tưởng và giao con em của mình để cho nhà trường quản lý, giáo dục và có trách nhiệm.

Trong tình huống này, ban giám hiệu nhà trường cũng như hội đồng nhà trường tiến hành tổ chức hoạt động xe đưa đón học sinh, do vậy phía nhà trường phải có trách nhiệm quản lý đối với hoạt động mà mình đề ra.

Do đó, việc nhà trường không quản lý, giám sát hoạt động đối với giáo viên chủ nhiệm là chị Thủy cũng như bà Quy, ông Phiến dẫn đến hậu quả là cháu Long bị thiệt hại về tính mạng là không thực hiện hết trách nhiệm của mình.

"Hành vi này đã có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo như khoản 2 Điều 285 BLHS 1995", luật sư Hòe nhấn mạnh.

Luật sư cũng cho rằng; nhà trường Gateway phải liên đới bồi thường cho nhà cháu Lê Hoàng Long.

Đồng thời, căn cứ theo Điều 591, 599 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm và tiểu mục 2.3 Mục II của Nghị quyết 03/2006/NQ-HDDTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì phía nhà trường Gateway phải liên đới bồi thường cho nhà cháu Lê Hoàng Long.

Theo luật sư, nhà trường đã không thực hiện hết trách nhiệm của mình

Trước đó, vụ việc cháu bé Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố, điều tra đối với 3 đối tượng là Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế), Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo).

Sau khi tiến hành gia hạn để điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy đã ra bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND đồng cấp truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội "Vô ý làm chết người"; bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, tại bản kết luận điều tra này không thấy nhắc gì đến trách nhiệm của nhà trường.