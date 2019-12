Hải Phòng: Thông tin cảnh báo người dân về người mặt đen, cầm đầu gà đi ăn xin

Thông báo cho hay; trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và các tỉnh thành phố lân cận có đối tượng như sau: Nam giới khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc áo dài tay đen (dạng áo khoác có mũ trùm đầu), mặc váy ống màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm dạng nửa đầu màu đen, chân đi ủng màu xanh, người có mùi hôi thối, mặt bôi đầy chất nhầy màu đen, miệng ngậm quả gì đó, tay cầm 2 chiếc đầu gà,1 chiếc xúc xích và đĩa nhựa để xin tiền.



Hình ảnh từ clip của một nhà dân ghi lại về sự xuất hiện của "dị nhân"

Đối tượng này thường tiếp cận những cửa hàng ít người nằm dọc các tuyến đường chính để thực hiện hành vi xin tiền, khi vào không nói năng gì, nếu người trong cửa hàng không cho tiền thì đối tượng không đi và ngồi lại cửa hàng làm cho tâm lý của chủ cửa hàng hoang mang, hoảng sợ.

Công an huyện Thủy Nguyên thông báo cho Công an các xã, thị trấn và nhân dân được biết, nếu phát hiện thông tin về đặc điểm đối tượng nghi vấn như thông báo trên, đề nghị người dân thông báo cho đội Cảnh sát hình sự – Công an huyện Thủy Nguyên theo số điện thoại 0225.3874170, hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

Đối tượng từng xuất hiện trên địa bàn quận Hà Đông

Hiện tại chưa có địa phương nào chính thức xác định được đối tượng

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện hình ảnh nhóm người mặc đồ đen, bôi mặt đen xì, tay cầm đầu gà, xúc xích đi ăn xin với thái độ hung hãn khiến không ít người hoang mang.

Cũng theo ghi nhận của PV, một số người dân trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội từng bắt gặp "dị nhân" có những nhận diện như trên xuất hiện.

Tuy nhiên, chỉ sau khi xuât hiện khoảng 1 ngày, người đàn ông này đã rời đi nơi khác. Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội cũng xôn xao về sự xuất hiện của dị nhân, tuy nhiên cho đến nay chưa có địa phương nào chính thức lên tiếng.