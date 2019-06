Trầy trật đòi lại tiền mua đất từ Alibaba

Công an thường xuyên nhận đơn tố cáo Alibaba

Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết thường xuyên nhận được đơn tố cáo, phản ánh của người dân về hoạt động mua bán đất của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, những hợp đồng này là tranh chấp dân sự nên lực lượng công an ghi nhận thông tin và hướng dẫn người dân nộp đơn đến tòa án. Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp Công an thị xã Phú Mỹ và Bộ Công an để trao đổi thông tin, thu thập chứng cứ nhằm làm rõ hoạt động của Alibaba.

UBND thị xã Phú Mỹ cũng đang phối hợp các cơ quan liên quan lên kế hoạch cưỡng chế khu đất của ông Nguyễn Ngọc Sự mà Alibaba rao bán nền tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Trước đó, UBND thị xã Phú Mỹ đã ký quyết định cưỡng chế khu đất này. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã thu thập hồ sơ về các khu đất được cho là Alibaba đang kêu gọi đầu tư góp vốn kinh doanh (thực chất là chuyển nhượng nền đất) và cũng nhận được đơn tố cáo Alibaba có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an đã mời những người đứng tên chủ sử dụng đất, lãnh đạo Alibaba làm việc để giải quyết đơn tố cáo, thông tin phản ánh nhưng tất cả đều không đến.