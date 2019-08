Tìm đủ cách lên giường với người đàn ông tôi yêu đơn phương 4 năm, ngờ đâu sau đêm mặn nồng, anh để lại cho tôi một phong bì trắng và nỗi nhục nhã tận cùng

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn



Thân gửi Hướng Dương.

Tôi yêu đơn phương sếp phó công ty suốt 4 năm nay Hướng Dương ạ. Suốt thời gian đó, tôi tìm đủ mọi cách để anh chú ý tới mình, kể cả ăn mặc táo bạo, hở hang nhưng không có hiệu quả. Theo tôi tìm hiểu, anh vẫn chưa có người yêu và chưa lập gia đình, nhưng tại sao lại không yêu tôi.

Một lần uống say, tôi lấy hết can đảm gọi điện tỏ tình với anh. Nhưng anh bảo chỉ xem tôi là đồng nghiệp, ngoài ra không có tư tình gì khác. Câu trả lời ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim nồng cháy của tôi. Đã nhiều lần tôi tự bảo bản thân hãy quên anh đi nhưng tôi không làm được. Tôi cũng từng có ý định nghỉ việc để không trông thấy anh nữa nhưng cũng chẳng đủ can đảm thực hiện.

Cứ thế, tôi ngày qua ngày cứ chìm trong đau khổ vì yêu đơn phương một người không có tình cảm với mình. Đến chủ nhật này, công ty tôi tổ chức tiệc liên hoan chia tay một trưởng phòng sang chi nhánh khác làm. Trong bữa tiệc, tôi đã uống say mèm rồi tìm mọi cách tiếp cận anh. Tôi kè kè theo anh trong suốt đêm đó. Khi về, tôi cũng nũng nịu đòi anh đưa về bằng mọi giá.

Ảnh minh họa.

Rồi cũng chính tôi đòi vào khách sạn ngủ vì sợ mẹ mắng do về khuya. Chuyện gì đến cũng đến, tôi hạnh phúc ngất ngây khi thấy anh nồng nhiệt lao vào mình. Tôi đã nghĩ chuyện tình của mình đã có chút hy vọng.

Nào ngờ qua sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi đã thấy một phong bì trắng trên bàn cùng tin nhắn xin lỗi của anh. Mở phong bì, tôi điếng người khi thấy một xấp tiền 500 nghìn mới cóng.

Hóa ra, trong mắt anh, tôi chỉ đáng bao nhiêu tiền này thôi sao? Anh để lại tiền cho tôi sau đêm mặn nồng với nhau, có khác gì anh xem tôi chỉ như kiểu người "bóc bánh trả tiền". Tại sao anh lại từ chối tình cảm của tôi một cách tàn nhẫn như thế. Tôi hận anh, căm ghét anh nhưng lại không thể quên được anh. Tôi đau đớn, uất hận quá. (Giấu tên)

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn.

Hướng Dương rất hiểu tâm trạng đau khổ tột cùng của bạn hiện tại. Khi bị từ chối tình cảm một cách dứt khoát, lạnh lùng như thế, bạn đau khổ cũng là điều hiển nhiên. Hành động của anh ấy sau đêm đó chẳng khác nào đã sỉ nhục bạn. Hơn nữa, tình cảm bạn dành cho người ấy quá lớn. Mà càng yêu thì càng đau, muôn đời lý trí khó thắng nổi trái tim.

Điều bây giờ bạn cần làm là hãy buông bỏ đoạn tình cảm ấy. Bạn đã yêu đơn phương 4 năm, đã làm mọi cách vẫn không khiến anh ấy cảm động, vậy thì thôi, dừng lại sau bao tổn thương là đủ rồi bạn ạ. Dù gì, người ấy cũng đã dạy bạn biết thế nào là yêu, là hận, vậy là đủ. Nếu như không duyên phận, cố cưỡng ép cũng chỉ khiến bạn thêm đau lòng. Cũng đừng cố biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt người mình yêu.

Hãy cho bản thân và trái tim một thời gian nghỉ ngơi sau những đau khổ bạn nhé. Bạn có thể đặt một chuyến du lịch để có những trải nghiệm mới, gặp những con người mới, đến những vùng đất mới...Khi đó, tâm hồn bạn rộng mở hơn, bạn sẽ dễ dàng thư giãn và quên đi người ấy.

Nếu có thể, hãy mạnh mẽ chuyển việc làm để không gặp anh ấy nữa. Không gặp nhau một thời gian, tự khắc tình cảm sẽ phai nhạt dần. Đừng để thanh xuân trôi qua phí phạm cho một người từ chối mình bạn ạ. Hãy dành thanh xuân cho một người xứng đáng hơn.

Bạn hãy nhớ, khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, tươi sáng, rộng mở hơn. Vấn đề là bạn có đủ can đảm và mạnh mẽ không?

Chúc bạn yên vui. Hướng Dương.