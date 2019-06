Tôi vui mừng vì có thai với người tôi yêu đơn phương, nhưng anh ấy nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn



Chị Hướng Dương ạ!

Em đang có thai ngoài ý muốn, đứa bé này hoàn toàn không được chào đón. Đó là kết quả của một buổi tối em và anh ấy đều say khướt khi em thì rất thích anh, còn anh ấy mới chia tay bạn gái. Tụi em đi uống cùng một nhóm bạn sau đó anh ấy chở em về, nhưng do anh ấy và em đều quá say nên tụi em đã phải vào một nhà nghỉ.

Chuyện đó đã xảy ra, hôm sau anh ấy bắt em uống thuốc tránh thai, em quá chủ quan do nghĩ mình mới hết kinh nguyệt nên có nói anh yên tâm không sao đâu.

Không ngờ sau đó em chậm kinh. Em đã thông báo tin này với anh, anh nghe xong chỉ nói: "Em cần phá vì anh không có tình cảm cũng không thể có trách nhiệm gì". Em bàng hoàng lắm, vì em rất thích anh ấy và sẵn sàng muốn nuôi em bé dù em mới chỉ 24 tuổi, em đang đi làm nhưng lương cũng chưa cao. Em không nói gì và khóc rất nhiều.

Em yêu đơn phương anh ấy đã 4 năm nay. (Ảnh minh họa)

Rồi sau đó anh có đến xin lỗi em. Anh bảo anh đã trót làm cho em có thai nên anh cũng áy náy, nhưng anh chỉ nhớ về người cũ mà thôi. Em có nói em sẽ chờ anh, em và con có thể chờ anh được. Anh nói không bao giờ anh yêu em mà anh sẽ chờ người cũ tha thứ cho anh ấy.

Anh ấy đã chuyển khoản cho em 30 triệu chị ạ, một số tiền khá lớn vì anh ấy làm được rất nhiều tiền. Anh nói đây là số tiền em đi phá thai và nghỉ ngơi bồi dưỡng, anh muốn em sáng suốt đừng vứt tương lai của mình đi.

Thật sự em không cần số tiền đó, nhưng em yêu anh lắm, dù bất ngờ nhưng cũng là thứ em hi vọng có thể sẽ được tiếp tục với anh, người em yêu đơn phương suốt 4 năm trời. Em có nên giữ em bé lại không chị ơi?

Hướng Dương tư vấn

Bạn thân mến!



Bạn là người yêu đơn phương rất sâu sắc và kiên trì, anh ấy cũng là người đàng hoàng, thẳng thắn và có trách nhiệm. Cho dù chuyện không mong muốn đã xảy ra nhưng Hướng Dương thấy cả hai đã không né tránh khi chia sẻ suy nghĩ của mình, dù đáng buồn là hai chiều suy nghĩ hoàn toàn khác nhau nhưng ít nhất các bạn không phải né tránh điều gì hết.

4 năm trời bạn yêu đơn phương một người, và đến giờ bạn định dùng cái thai để níu kéo một người không hề có tình cảm với mình và họ quan hệ với bạn trong trạng thái hoàn toàn mất tỉnh táo, vậy bạn mong chờ gì ở đây khi thái độ của anh ấy đã dứt khoát như vậy? Nếu sinh con và làm mẹ đơn thân, bạn có sẵn sàng chuẩn bị tinh thần và điều kiện để làm điều đó không?

Anh ấy đã tuyên bố không thể vì đứa bé mà kết hôn, và bạn lại càng không thể dùng đứa bé ép anh ấy. Cuộc hôn nhân chỉ đưa ra điều kiện thì không thể nào có hạnh phúc được bạn ạ.

Vậy, hãy bình tĩnh nhìn nhận vào thực tế để giúp bạn quyết định. Nếu chắc chắn muốn giữ đứa con thì đó phải là quyết định độc lập và của riêng bạn, chứ anh ấy đã có câu trả lời rõ ràng và chắc chắn rồi. Hãy bình tĩnh và quyết định sáng suốt, bạn nhé

Thân mến!

Hướng Dương.