Tim bị hẳn 3 cô "vợ" vặn vẹo vì dám ra ngoài gái gú bừa bãi

Tập 35 của chương trình Quý cô hoàn hảo lên sóng tối 17/5 trên có sự tranh tài của 5 cô gái qua các vòng thi trước sự chứng kiến của 3 vị giám khảo: diễn viên, stylist Trịnh Tú Trung, ca sỹ Tim, ca sĩ Bảo Kun cùng hơn 400 quý ông có mặt tại trường quay. 5 cô gái tham gia ứng cử trở thành quý cô hoàn hảo tuần này gồm: Hoàng Uyên, Túc An, Kim Liên, Thu Thìn và Ngọc Như. Tuần này, ca sĩ Tim không chỉ ngồi ở ghế giám khảo mà còn tham gia vào phần thi giải quyết tình huống giả định của các thí sinh. Anh chàng đã phải một phen khốn đốn vì vào vai một người chồng lỡ dại ra ngoài gái gú, "ăn bánh trả tiền" xong lại bị vợ mình phát hiện.

Trước đó là phần thử thách nữ tính, các quý cô sẽ chạm mặt với 3 nhân vật là bạn thân của 3 quý ông khác nhau. Nhiệm vụ của các cô gái là dựa vào 3 người bạn thân này và chọn ra quý ông mà cô không muốn hẹn hò nhất. Đa phần các cô gái nhìn vào Lại Thanh Hương với phong cách khá quyến rũ, gợi cảm thì đều tỏ ra e ngại và chọn quý ông có cô là bạn thân là người mà họ không muốn hẹn hò nhất.

Thu Thìn đã có cách từ chối rất tinh tế.

Cô bạn Túc An ban đầu tỏ vẻ ngần ngại khi thấy Lại Thanh Hương quá sexy. Mà nếu cô ấy là bạn thân của bạn trai tương lai Túc An thì có lẽ điều đó hơi khó xử cho cô. Tuy nhiên sau khi đưa ra câu hỏi rằng các nhân vật và bạn thân của họ có thích những cuộc vui thâu đêm hay không thì lựa chọn của Túc An đã thay đổi. Cô nàng bị anh chàng vũ công Haley làm cho "giật mình" vì anh cứ lượn lờ quanh Túc An và uốn éo khắp nơi. Túc An cũng nói lại rằng: "Em thích vui nhưng vui thôi đừng vui quá".

Túc An cũng "ham vui" nhưng cô quan niệm vui thôi đừng vui quá.

Trước đó, cô bạn Thu Thìn cũng trải qua thử thách tương tự và đã khiến ban giám khảo hài lòng khi có cách xử lý mang tính thuyết phục cao. Cô nàng đã nói với quý ông mà cô cảm thấy không phù hợp trở thành bạn trai mình rằng: "Ngoại hình của anh đẹp nhưng phong cách của anh lại không phù hợp với em và công việc mà em đang làm". Chính câu nói này sẽ khiến đối phương dù bị từ chối nhưng cũng cảm thấy thoải mái và không quá thất vọng hay khó chịu.

Kết thúc thử thách đầu tiên, 2 quý cô không may mắn bị loại là Hoàng Uyên và Kim Liên. Bước vào thử thách thứ 2 là tình huống giả định, 3 quý cô còn lại sẽ phải đối mặt với tình huống giả định là phát hiện ra chồng mình dám lẻn ra ngoài gái gú tùm lum.

Thu Thìn là người đầu tiên bước vào thử thách và thể hiện thái độ khắt khe với chồng mình. Cô có nổi giận nhưng cũng đồng ý rằng đàn ông chắc chắn có rất nhiều nhu cầu khác nhau. Mà bản thân Thu Thìn chỉ yêu cầu chồng mình "ăn bánh" thì nên "chùi mép" kĩ càng. Người không biết thì sẽ không phán tội, Thu Thìn sẽ không bắt lỗi chồng mình. Nhưng nếu để cho cô biết thì cô sẽ phản ứng dữ dội hơn đó là ly thân trước để chồng mình thay đổi và không phạm lỗi nữa.

Thu Thìn.

Đối với Ngọc Như thì khác, cô phản ứng còn dữ dội hơn cả Thu Thìn và khiến cho cả giám khảo lẫn khán giả đều bật cười vì câu hỏi: "Anh khen mấy cô kia có 3 vòng đẹp này nọ rồi cho anh thứ này thứ kia, vậy chẳng lẽ ở nhà mấy thứ em cho anh là không đủ hả?". Phần xử lý tình huống của cô cũng khiến giám khảo hài lòng không kém Thu Thìn. Thậm chí cả giám khảo Tú Trung và Bảo Kun cũng dành lời khen có cánh cho cô.

Ngọc Như.

Người cuối cùng bước vào thử thách là Túc An. Cô là người duy nhất bình tĩnh xử lý tình huống chứ không hề tỏ ra giận dỗi hay lớn tiếng với chồng mình. Và cô cũng là người duy nhất trong 3 cô gái đề nghị ly hôn với chồng mình. Thậm chí cô còn nói rằng những tệ nạn mại dâm sẽ không thể tồn tại nếu không còn những người đàn ông giống như chồng của Túc An, thích "ăn bánh trả tiền". Tuy nhiên sau đó khi chồng cô thật lòng xin lỗi thì Túc An đã dịu lại và tha thứ cho chồng mình cũng như là cảnh cáo anh sau này không được lầm lỗi nữa.

Túc An.

Kết quả cuối cùng, tuy cả 3 cô gái đều có cách xử lý tình huống thỏa đáng và hợp lý nhưng chỉ có duy nhất 1 cô gái được bước lên bục vinh quang. Và người may mắn được xướng tên chính là Túc An, cô gái có biểu hiện xuất sắc nhất từ đầu chương trình và thu phục được các quý ông.