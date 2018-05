"Chị đẹp" Son Ye Jin ngại ngùng khi được "vỗ mông" trai trẻ Jung Hae In

Trong đoạn clip quay cảnh hậu trường phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi vừa được nhà đài tung ra, chị đẹp Son Ye Jin đã nói rằng mình rất ngại khi trong kịch bản có cảnh quay cô phải vỗ mông Jung Hae In. Tuy nhiên khi chị đẹp ra tay thì cô lại cười rất vui vẻ và còn "vỗ" rất nhiệt tình, rất tự nhiên. Tuy nhiên thái độ này của Son Ye Jin rõ ràng là đối với một người em trai cho nên cô mới có thể tự nhiên như thế với Jung Hae In.

Chị đẹp Son Ye Jin vỗ mông Jung Hae In trong hậu trường phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi"

Chị đẹp ngại ngùng khi phải vỗ mông Jung Hae In.

Những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái của Jung Hae In và Son Ye Jin liên tục được các fan bắt gặp trong các cảnh quay hậu trường. Mối quan hệ của họ kể từ ngày đầu tiên gặp nhau trên phim trường đã trở nên tốt hơn và thân thiết hơn rất nhiều. Trong một số cảnh quay, Son Ye Jin còn chủ động cùng đạo diễn và Jung Hae In thảo luận phần lời thoại. Cô đã góp ý một số hành động, cử chỉ để Jung Hae In có thể thoải mái thể hiện tình cảm với mình trong phim.

Son Ye Jin chỉ cho Jung Hae In cách để cặp cổ mình làm sao để cả 2 người cùng thoải mái.

Đôi khi anh chàng lại nghịch ngợm quấn lấy chị đẹp khiến cô bị đau đến nhăn cả mặt.

Khi tập thoại, Jung Hae In cũng rất thoải mái dang tay ra ôm eo chị đẹp dù chưa bấm máy quay. Thật ra nếu là những cặp bạn diễn khác chưa thân thiết và còn giữ kẽ thì những khoảnh khắc thế này rất khó bắt gặp được. Đối với chị đẹp và trai trẻ thì lại khác biệt hoàn toàn. Đạo diễn cùng các nhân viên ở phim trường đa phần đều đã quá quen với cảnh tượng 2 chị em diễn viên này đùa giỡn với nhau cực vui vẻ và còn có những ánh mắt, cử chỉ tình tứ dành cho nhau nữa.

Jung Hae In thoải mái ôm em chị đẹp dù 2 người chỉ đang tập thoại.

Trải qua 14 tập phim, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã dần đi đến hồi kết và chỉ còn lại 2 tập cuối cùng nữa các fan sẽ phải chia tay chị đẹp cùng trai trẻ. Khán giả không ngừng lo lắng về một cái kết buồn hoặc kết mở sẽ đến với cặp đôi Son Ye Jin và Jung Hae In. Tuy nhiên, muốn biết phim kết thúc thế nào thì phải chờ tới lúc phim lên sóng đã.

2 tập cuối cùng của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sẽ lên sóng vào tối 18 và 19/5 trên kênh JTBC.