Thí sinh The Voice - Bùi Tuấn Anh bị tố gạ tình, rủ chat sex và gửi clip nóng cho nhiều cô gái?

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin thí sinh The Voice mùa này Bùi Tuấn Anh - học trò của HLV Thanh Hà bị 5 cô gái đồng loạt tố gạ tình, rủ chat sex và gửi clip nóng. Những cô gái này đều cho biết sau khi ý định bất thành, Bùi Tuấn Anh đều chặn trang cá nhân của họ.

Cụ thể, trên mạng xã hội, một cô gái có tên tài khoản là Q.C.D đã chia sẻ một đoạn status dài: "Em biết em chỉ là dân thường, thấp cổ bé họng, nên không thể có tiếng nói với một ca sĩ đang nổi ạ. Anh ấy là Bùi Tuấn Anh - thí sinh cuộc thi The Voice 2019 chuyên đi gạ tình mấy bạn nữ. Em cũng là một trong số đó.

Khi gạ không thành công, tất cả điều bị anh ấy chặn Facebook. Rất nhiều bài phốt Bùi Tuấn Anh nhưng chàng ca sĩ này đã khoá Facebook. Vài này gần đây anh ấy mở Facebook, đính chính sự việc nhưng đó là chuyện bịa đặt và hoàn toàn không có thật.

Anh ấy vu khống tài khoản Facebook của em là giả và được tạo từ tháng 3. Nếu mọi người vào tường xem và lướt thì thấy em xài Facebook gần 3 năm.

Em có bằng chứng để chứng minh câu chuyện em nói là hoàn toàn đúng sự thật, không chút gian dối. Mọi người tham khảo những hình ảnh, video cũng như mấy bạn nữ khác bị Bùi Tuấn Anh gạ tình. Mỗi người hãy giúp em một lượt share để giúp em đòi lại công bằng".



Cô gái Q.C.D tố bị Bùi Tuấn Anh gạ tình

Cùng với người này, một cô gái có tên trên trang cá nhân là T.Đ cũng chia sẻ: "Với tư cách là một trong số nạn nhân bị anh Bùi Tuấn Anh inbox gạ rủ quan hệ, em đăng bài viết này lên để cảnh báo các bạn nữ tránh xa anh này. Lúc đầu mình có ý định trêu đùa để xem thái độ của anh Bùi Tuấn Anh như nào và sau bao nhiêu phút trò chuyện thì anh ấy đã gửi ảnh nóng cho mình. Nick Facebook này là thật 100%.

Đã có một bạn nữ từng bốc phốt anh ấy. Anh ấy block bạn đó rồi khóa tài khoản chính. Hôm 8.6 anh ấy đã mở lại tài khoản Facebook và đăng status bóc phốt oan cho các bạn nữ bị gạ. Nếu anh ấy trong sạch, hãy chụp danh sách người mà anh ấy block xem có mình và các bạn nữ bị gạ không ạ!".

Sau chia sẻ của 2 bạn gái này, đồng loạt sau đó là 3 cô gái nữa cũng chia sẻ bài đăng và khẳng định mình bị Bùi Tuấn Anh gạ gẫm, đòi chat sex và gửi clip nóng.

Trước ồn ào bị 5 cô gái đồng loạt "bóc phốt", Bùi Tuấn Anh cho biết anh bị hãm hại, bị người khác lấy ảnh rồi cắt ghép vào các đoạn chát chứ không hề liên quan. Hiện tại, Bùi Tuấn Anh đã khóa trang cá nhân.

The Voice 2019 năm nay đã đi được hơn nửa chặng đường. Theo đánh giá của người hâm mộ, The Voice 2019 "nhạt" hơn so với mọi năm mặc dù có dàn HLV chất lượng. Điều khiến mọi người ngán ngẩm đó chính là drama liên tiếp, hầu hết đều liên quan tới những thí sinh.