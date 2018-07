Thánh soi hiển linh: Áo của Cao Quý Phi phải chăng từng được Trư Bát Giới trong "Tây Du Ký" năm xưa mặc?

Một chi tiết thú vị được các fan của Diên hi công lược phát hiện, ấy là chiếc áo lưới sang trọng của Cao Quý Phi (Đàm Trác) từng được Trư Bát Giới mặc trong Tây Du Ký. Tuy chất liệu của 2 chiếc áo khác nhau nhưng về mặt hình thức, chúng lại tạo cảm giác là "anh em sinh đôi".

Đây là 2 chiếc áo "anh em sinh đôi"?

Trên mạng xã hội, không ít người hài hước nhận xét rằng: "Phải chăng áo của Trư Bát Giới nay đã được chuyển phát nhanh cho Cao Qúy Phi", "Cả đời này tôi cũng không dám tưởng tượng cảnh có người mặc lại áo của Trư Bát Giới đâu", "Tưởng là chỉ có một mình tôi nhìn nhầm, không ngờ cả thế giới này đều thấy chiếc áo ấy quen thuộc", "Không biết ekip sản xuất của Diên hi công lược có tham khảo qua Tây Du Ký không nữa", "Hài chết mất, thảo nào cứ thấy chiếc áo quen quen".

Diên hi công lược do Vu Chính làm nhà sản xuất. Trước khi phim lên sóng, Vu Chính từng bị chỉ trích vì công khai chê bai bộ phim Hậu cung Như Ý truyện của Châu Tấn là tạo hình rẻ tiền, giống kỹ nữ lầu xanh. Thời điểm đó, nhiều khán giả cho rằng vì Vu Chính ganh tỵ khi Hậu cung Như Ý truyện được chú ý hơn Diên hi công lược nên mới có lời lẽ trịnh thượng như thế. Tuy nhiên, phía Vu Chính vẫn giữ nguyên quan điểm, bất chấp việc bị khán giả yêu cầu tẩy chay.

Diên hi công lược có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Tần Lam, Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn, Tống Xuân Lệ Với đề tài cung đấu và lấy bối cảnh những năm thời Càn Long, nội dung tác phẩm xoay quanh những đấu đá giữa các thế lực trong cung cấm. Phim mở đầu với việc thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) nhập cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái xấu số.

Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) là người hiền đức, tuân theo lễ pháp lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối vì vậy luôn tận lực trợ giúp và quan tâm cô. Dưới sự dạy bảo của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trưởng thành thành một nữ quan chính trực, kiên cường, bỏ lại lòng oán hận để sống một cuộc sống đúng đắn.