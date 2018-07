"Gạo nếp gạo tẻ": Kỷ niệm ngày cưới, chồng tặng vợ album ảnh, áo thun rách và "cả 2 đứa con để em chăm sóc" lúc anh đi ngoại tình

Hồi hộp, xúc động rồi ngay lập tức hụt hẫng, điên tiết – đó ắt hẳn là tâm lý chung của người xem khi chứng kiến phân đoạn Công (Hoàng Anh) phũ phàng với Hương (Lê Phương) trong tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới ở tập 34 Gạo Nếp Gạo Tẻ.



Trong những tập gần đây của Gạo Nếp Gạo Tẻ, đã không biết bao nhiêu lần, bằng đủ cách này hay cách khác, Công liên tiếp bày trò để ép Hương chịu đồng ý ly hôn, khiến cho người xem tức nghẹn. Nhưng phải đến tập 34 vừa phát sóng, loạt hành động nhẫn tâm và phũ phàng của Công dành cho Hương khiến cơn tức giận của cộng đồng mạng lên tới đỉnh điểm. Bắt nguồn cơn thịnh nộ là từ "ả nhân tình trơ trẽn" Nhi (Băng Di) với chiêu thức "đập chậu cướp hoa" đầy ẩn ý. Vẫn là bài cũ, nhưng lần này Nhi "chịu chi" bộn tiền hơn để làm mờ mắt Công. Cô sẵn sàng bỏ hơn một tỷ đồng để mua điện thoại mắc tiền tặng Công trong ngày kỷ niệm 2 tháng yêu nhau, nhưng với một yêu cầu anh phải đi chơi Vũng Tàu với cô trong 1 tháng. Ngay lập tức, Công gật đầu đồng ý.

Để có thể đi chơi vui vẻ với Nhi, Công càng hối hả tìm cách ly dị Hương cho bằng được. Nhưng kế sách lần này của Công thật sự quá nhẫn tâm và phũ phàng. Công gọi Hương về nhà nói chuyện. Khán giả vô cùng ngạc nhiên khi thấy Công chuẩn bị một buổi tiệc lãng mạn và ngọt ngào dành cho Hương. Khỏi phải nói, Hương vui mừng như "vớ được vàng" khi thấy chồng cầm bó hoa hồng xinh xắn đứng trước cửa nhà tặng cho cô. Hóa ra Hương hạnh phúc như vậy vì ngỡ rằng Công còn nhớ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Hương còn vui vẻ chia sẻ: "Có thể nói đây là ngày em vui nhất trong những tuần qua".

Nhìn thấy tâm trạng Hương đang tốt, Công vào phòng đem hẳn một ba lô to tướng bao gồm các album từ nhỏ đến lớn của anh, "khuyến mãi" thêm loạt áo thun cũ rách vai, giãn cổ để tặng Hương làm quà chia tay. Anh còn hào phóng "tặng nhà, tặng luôn 2 đứa con cho Hương chăm sóc" và yêu cầu Hương hãy trả tự do cho anh. Quả thật là một khi đã muốn chia tay, đàn ông sẽ đưa ra 1001 lý do vô lý, chẳng thể nào "lọt lỗ tai". Mọi chuyện thật quá bất ngờ, quá sốc. Hương bàng hoàng nhận ra, cô đã bị chồng lừa một cách ngoạn mục! Anh chưa bao giờ muốn quay lại với cô, tất cả chỉ là 1 màn kịch hòng bắt cô ký đơn ly hôn. Tức giận và đau lòng, Hương đuổi Công ra khỏi nhà.